Хави рассказал, чем Жоау Феликс может быть полезен «Барселоне».

«Он может сыграть справа, слева, в центре, он очень универсален и практически не теряет мяч. У него прекрасные данные для того, чтобы добиться успеха в «Барселоне».

Я не собираюсь делать никаких сравнений с «Атлетико», у меня нет ни информации, ни мнения [о том, в какой ситуации там был Феликс]. Мы окружим Жоау любовью и будем ему помогать. Мы убеждены в том, что он может принести нам большую пользу.

Феликс подходит нам на все сто процентов. Нам он всегда нравился – не только президенту. Он быстрый, умеет забивать, может адаптироваться к любой из трех позиций в нападении», – сказал главный тренер «Барселоны».

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