Хави: «Феликс на 100% подходит «Барселоне», он универсальный быстрый игрок. Жоау нравится не только президенту»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Хави рассказал, чем Жоау Феликс может быть полезен «Барселоне».

«Он может сыграть справа, слева, в центре, он очень универсален и практически не теряет мяч. У него прекрасные данные для того, чтобы добиться успеха в «Барселоне».

Я не собираюсь делать никаких сравнений с «Атлетико», у меня нет ни информации, ни мнения [о том, в какой ситуации там был Феликс]. Мы окружим Жоау любовью и будем ему помогать. Мы убеждены в том, что он может принести нам большую пользу.

Феликс подходит нам на все сто процентов. Нам он всегда нравился – не только президенту. Он быстрый, умеет забивать, может адаптироваться к любой из трех позиций в нападении», – сказал главный тренер «Барселоны».

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26 комментариев

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Вячеслав Новиков
Всё по делу сказал, Феликсу нужна команда которая ему подойдёт
+28
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КрутойБобёр
Ответ Steven G86
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При Месси и Суаресе ни у одного игрока атаки не было возможности себя проявить , в том числе и у Коутинье . Проявил себя только Ваня Ракитич , которой черновую работу выполнял за себя и за этих двоих .
+27
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+24
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Илья Попов
Ответ КрутойБобёр
При Месси и Суаресе ни у одного игрока атаки не было возможности себя проявить , в том числе и у Коутинье . Проявил себя только Ваня Ракитич , которой черновую работу выполнял за себя и за этих двоих .
Коутиньо ставили и слева в атаку (хотели заменить Неймара) и в полузащиту ближе к атаке (хотели так заменить Иньесту). И он в итоге никого не заменил, так как может играть только 10-ого номера. Но Вальверде ставил его, нельзя сказать, что у Коута не было возможности себя проявить
+17
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Tristan...
Ответ Steven G86
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Но брали не при нём...
+9
-1
+8
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бенедикт
Слова не нужны.
... всё увидим.
Мы надеемся, а вы покажите, всего и делов.
+7
-1
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КрутойБобёр
Ответ Steven G86
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При Месси и Суаресе ни у одного игрока атаки не было возможности себя проявить , в том числе и у Коутинье . Проявил себя только Ваня Ракитич , которой черновую работу выполнял за себя и за этих двоих .
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+6
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rigobersong
Маэстро Хави сможет научить талант играть в футбол:) Ждем 15+15 от самого дорогого португальца в истории!:)
+11
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+3
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lemming
Хави записи игр Феликса смотрел на двухкратном ускорении?
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Александр Стахов
ДНК проверили во время мед обследования?
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Вячеслав Новиков
Ответ Ivan Ivanych
Тогда пусть во дворе играет, там его команда
Почему же в Барселоне будет играть
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AnMe
посмотрим, что покажет. Жаль, что предсезонку не провел с Барсой. Надо будет подождать еще пока вольется в игру. Пока настроен скептически, хотелось бы ошибаться.
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Akezhan Kutvarov
Ответ КрутойБобёр
При Месси и Суаресе ни у одного игрока атаки не было возможности себя проявить , в том числе и у Коутинье . Проявил себя только Ваня Ракитич , которой черновую работу выполнял за себя и за этих двоих .
Только он не игрок атаки явно!
Ракитич добротный игрок, но супер топ. Игрок готовый носить рояль для таких как Месси, Суарес, Иньеста.
А Коут вообще непонятное явление, нигде кроме Ливера в 2-3х сезонах не заиграл, даже в Вилле сидит и греет лавочку.
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Nike of FW
Ответ КрутойБобёр
При Месси и Суаресе ни у одного игрока атаки не было возможности себя проявить , в том числе и у Коутинье . Проявил себя только Ваня Ракитич , которой черновую работу выполнял за себя и за этих двоих .
лютая хрена, рядом с Месси даже Тельо с Куэнкой казались топовыми футболистами
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Вячеслав Новиков
Ответ Роман Беноевский
Может это в самом игроке, в сборной тоже не проявил себя.
Всё конечно возможно, но только время раставит всё на свои места, увидим, я могу и ошибаться
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Роман Беноевский
Ответ Вячеслав Новиков
Всё по делу сказал, Феликсу нужна команда которая ему подойдёт
Может это в самом игроке, в сборной тоже не проявил себя.
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predMBAPPE
Ответ rigobersong
Маэстро Хави сможет научить талант играть в футбол:) Ждем 15+15 от самого дорогого португальца в истории!:)
Жоао Феналду💪🏻🤣
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Давуд Давудов
Фелиш реально круто играл в Португалии,будучи совсем молодым.К сожалению агентам наплевать на развитие игрока,когда предлагают такие деньги!Да и для него самого огоромная зарплата сыграла злую шутку.Цена в 124 млн слишком давит на молодого игрока,плюс зарплата топовая снижает мотивацию.Сейчас у него отличный шанс перезагрузиться психологически и начать заново свою европейскую карьеру.Учитывая,что он пошел на 50 процентное снижение зарплаты,стоит полагать,что игрок настроен серьезно воспользоваться предоставленным шансом.От Хави тоже будет многое зависеть.
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Bleck Ridermen
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Rachid
Надеюсь, что Хави знает, что говорит про Феликса
В любом случае будем ждать результат и отдачу от португальца - Барселона это далеко не Атлетико, а гораздо лучше..!!….))))))
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