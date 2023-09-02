Хави: «Феликс на 100% подходит «Барселоне», он универсальный быстрый игрок. Жоау нравится не только президенту»
Хави рассказал, чем Жоау Феликс может быть полезен «Барселоне».
«Он может сыграть справа, слева, в центре, он очень универсален и практически не теряет мяч. У него прекрасные данные для того, чтобы добиться успеха в «Барселоне».
Я не собираюсь делать никаких сравнений с «Атлетико», у меня нет ни информации, ни мнения [о том, в какой ситуации там был Феликс]. Мы окружим Жоау любовью и будем ему помогать. Мы убеждены в том, что он может принести нам большую пользу.
Феликс подходит нам на все сто процентов. Нам он всегда нравился – не только президенту. Он быстрый, умеет забивать, может адаптироваться к любой из трех позиций в нападении», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Мы надеемся, а вы покажите, всего и делов.
Ракитич добротный игрок, но супер топ. Игрок готовый носить рояль для таких как Месси, Суарес, Иньеста.
А Коут вообще непонятное явление, нигде кроме Ливера в 2-3х сезонах не заиграл, даже в Вилле сидит и греет лавочку.
В любом случае будем ждать результат и отдачу от португальца - Барселона это далеко не Атлетико, а гораздо лучше..!!….))))))