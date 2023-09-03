Феликс о переходе в «Барсу»: «Мечта сбылась!»

Теги Барселона Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс прокомментировал переход в «Барселону».

«Мечта сбылась!🤞🏽 Да здравствует «Барса»! 💙❤️» – написал португалец в соцсетях.

Напомним, «Барселона» арендовала Феликса у «Атлетико».

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21 комментарий

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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ Спартак сила
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Кто кроме тебя сказал что он "новый Месси"?
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человек-муравей человек-физрук
по сути Барса ничего не теряет. он точно будет не хуже нынешнего Фати. если зарплату сократил вдвое так еще и платить меньше. а если не пойдет так в конце сезона обратно в Атлетико. с Конселу тоже самое. хуже нынешнего Роберто на правом фланге трудно сыграть. в любом случае усиление. нормальная тема брать в аренду и смотреть заиграет ли игрок. а уж потом покупать
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Большой Сэми
Осознанно публично заявил о желании перейти в клуб детства, отрезав от себя потенциальные предложения из Сауди. Не только выбрав Барсу, и все ее проблемы с деньгами, но также выбрав понижение зарплаты. Что еще сказать, кроме респекта. Вот как долго только будут получаться все эти выгодные трансферы для клуба (Лева, Гюндоган, Феликс), вопрос интересный. Все-таки на сегодняшний день клуб выезжает во многом благодаря многолетнему наследию, которые оставили после себя ДримТим Пепа. Интуитивно видя у руля команды Хави, у многих не покидает чувство, что ту Барсу еще можно вернуть, и видно, что новые игроки хотят быть сопричастными к этому. Удастся ли вот, вопрос очень сложный. Результаты, может быть вернуть получится. Но никак не игру, к сожалению. Та команда была навека.
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Artem Piatkov
Атлетико знатно развели на 120 млн
Цены в футболе стали абсолютно неадекватными...
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Вячеслав Новиков
Добро пожаловать, мы тоже рады, надеюсь много счастливых моментов принесешь своёй игрой
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инна витенберг
Главное не передерживать мяч как Рафинья ,Торес и Де Йонг
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Павел Цуприков
Хорошая замена Усману, Феликс только по скорости уступает, не ломается так часто! Успехов только можно пожелать)))
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fcb812
Удачи Жоау,очень хочется что бы у него получилось 💙❤️✊
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Профессор из Кобхэма
Ответ Artem Piatkov
Атлетико знатно развели на 120 млн Цены в футболе стали абсолютно неадекватными...
Им срочно нужна была замена Гризманну. У них было 120 миллионов.
Бенфика сказала «с вас 120 миллионов».

Точно такая же ситуация, как у Барсы после ухода Неймара. Или переплачивать, или брать середняков.

Другое дело, что ни Коутиньо, ни Дембеле, ни Феликс по итогу не заиграли и на половину. Хотя казались топ игроками.
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Павел Цуприков
Ответ человек-муравей человек-физрук
по сути Барса ничего не теряет. он точно будет не хуже нынешнего Фати. если зарплату сократил вдвое так еще и платить меньше. а если не пойдет так в конце сезона обратно в Атлетико. с Конселу тоже самое. хуже нынешнего Роберто на правом фланге трудно сыграть. в любом случае усиление. нормальная тема брать в аренду и смотреть заиграет ли игрок. а уж потом покупать
надо было так раньше поступать вместо выбрасывания тонн денег на Дембеле, Гризмана и Коутиньо в итоге в составе никого как и денег(((
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Tbeka
Ответ Павел Цуприков
надо было так раньше поступать вместо выбрасывания тонн денег на Дембеле, Гризмана и Коутиньо в итоге в составе никого как и денег(((
Кто бы отдал Дембеле, Гризмана и Коутиньо в аренду на год?
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Давуд Давудов
Мечта сбудется,если заиграет в Барсе, и будет выкуплен. Цены выкупа уже обговорены по нему и Конселу,хоть их и нет в договоре. Талантливый игрок,которому нужна подходящая команда и тренер.Год времени у него есть,чтобы еще больше не навредить своей карьере.
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wodziegg
Ответ Sinister Kid
Нам теперь каждый день будут напоминать, что у Феликса сбылась мечта?
Вам же каждый день напоминают про рычаги, ногейру, ффп при котором "Барса" никого не зарегистрирует и вы от этого кайфуете, а тут изошлись на г... все, ахах
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Sinister Kid
Ответ wodziegg
Вам же каждый день напоминают про рычаги, ногейру, ффп при котором "Барса" никого не зарегистрирует и вы от этого кайфуете, а тут изошлись на г... все, ахах
Не фанатка Барсы и мне до всего выше перечисленного всё равно. Но уже 3 дня в новостной ленте постят одну и ту же новость, просто Феликс это там сказал, здесь написал. Вроде все и так с первого раза поняли.
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