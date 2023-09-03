Феликс о переходе в «Барсу»: «Мечта сбылась!»
Жоау Феликс прокомментировал переход в «Барселону».
«Мечта сбылась!🤞🏽 Да здравствует «Барса»! 💙❤️» – написал португалец в соцсетях.
Напомним, «Барселона» арендовала Феликса у «Атлетико».
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Цены в футболе стали абсолютно неадекватными...
Бенфика сказала «с вас 120 миллионов».
Точно такая же ситуация, как у Барсы после ухода Неймара. Или переплачивать, или брать середняков.
Другое дело, что ни Коутиньо, ни Дембеле, ни Феликс по итогу не заиграли и на половину. Хотя казались топ игроками.