Почеттино о Мудрике: «Очень талантливый игрок. Надеюсь, приблизится к хорошей форме в ближайшие недели»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Маурисио Почеттино объяснил, почему Михаил Мудрик не попадает в старт «Челси».

«Он очень талантливый игрок. В первую очередь, до разговоров о футболе ему нужно чувствовать себя комфортно, чувствовать силу в теле. С самого начала у него были проблемы. Помню, на Евро [U21] он сыграл один матч. Мудрик никогда не тренировался стабильно – всегда что-то случалось.

Мы сконцентрированы на том, чтобы попытаться ему помочь стать очень сильным и здоровым, чувствовать себя хорошо. После этого он начнет выдавать хорошую игру.

Никто не покажет хороший футбол, когда есть проблемы со здоровьем. Ему нужно чувствовать себя хорошо во всем, мы работаем над этим. Надеюсь, в ближайшие недели он приблизится к хорошей форме», – сказал главный тренер «Челси».

У 22-летнего вингера две голевые передачи в 19 матчах за «Челси» после перехода из «Шахтера» за 70+30 млн евро. Его полную статистику можно найти здесь.

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52 комментария

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Давид Agabekyan
Ответ Mykytka
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Потому что он не футболист
+90
-9
+81
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jam.football
видели вчера такой "талант". Его Эланга как полено обошёл
+61
-4
+57
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cektor
форма ВСУ подойдет ...)
+44
-8
+36
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TheBestCapper
Боится санкций, если он будет его критиковать🤔
+24
-2
+22
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Руслан Платонов
Ответ Born is the King
А критиковать Мудрика можно тренерам Челси?
Нет, они же не хотят попасть на сайт Миротворец
+25
-3
+22
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Давид Agabekyan
Ответ Mykytka
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Умение играть в футбол. У Мудрика этого не видно. Только умение бегать
+21
-1
+20
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Томаш Спенсер
Вчера мудрик вышел и каааак... отдал пас на ход сопернику на 94 минуте 😅
талантище! сотка уже окупилась 😁
+18
0
+18
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Born is the King
А критиковать Мудрика можно тренерам Челси?
+16
-3
+13
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Фут.Боль
Самые дорогие 2 передачи в истории футбола.
+11
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Andrey Yaroslavtsev
Помочь "стать сильным и здоровым" за 70 + 30 млн. евро?
+11
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Артем Русанов
«Надеюсь приблизится к хорошей форме в ближайшие Годы…»
+9
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Томаш Спенсер
Ответ Mykytka
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нууу
уметь играть в футбол 😎
мудрик не умеет, все просто 😉
+7
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blаncо
Почеттино понимает правила этой игры. Знает, что Мудрика нужно хвалить и облизывать.
+11
-4
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Гамарджоба Генацвале
Ну может реально очень талантливый. Поет хорошо, допустим, или танцует.
+7
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eld_14
Ответ Mykytka
Понял, спасибо, объяснил!
Друг, ты ошибся, Трибуна этажом ниже
+4
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Xm.md
В ближайшие годы*
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Томаш Спенсер
1 гол в товарнике против соперника с КК
"оно та талантливое" 🤣
+5
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CFCheadhunter
Тоже мне талант: ему до Кокорина, как до луны
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PavelK22
🤡😂
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Томаш Спенсер
Через пару лет, когда Челси будет в лиге 1 (после чемпионшипа которая) тама то наконец то раскроется талант мудрика! ждём первый гол за команду через 2 года 🤣
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Overkiller
Как он выглядит не спрашивал?
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Al Al
Я люблю Челси, но я думаю что они на самом деле начали подозревать что произошло с этим трансфером.
+2
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Alex Miheev
Ответ cektor
форма ВСУ подойдет ...)
Это похороны 😳
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Rus Donskoy
вчера над ним 2 игрока поиздевались
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Гномович!
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Скоро ему будут считать предголевые как у Сына Судьи)
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