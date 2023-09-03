Маурисио Почеттино объяснил, почему Михаил Мудрик не попадает в старт «Челси».

«Он очень талантливый игрок. В первую очередь, до разговоров о футболе ему нужно чувствовать себя комфортно, чувствовать силу в теле. С самого начала у него были проблемы. Помню, на Евро [U21] он сыграл один матч. Мудрик никогда не тренировался стабильно – всегда что-то случалось.

Мы сконцентрированы на том, чтобы попытаться ему помочь стать очень сильным и здоровым, чувствовать себя хорошо. После этого он начнет выдавать хорошую игру.

Никто не покажет хороший футбол, когда есть проблемы со здоровьем. Ему нужно чувствовать себя хорошо во всем, мы работаем над этим. Надеюсь, в ближайшие недели он приблизится к хорошей форме», – сказал главный тренер «Челси».

У 22-летнего вингера две голевые передачи в 19 матчах за « » после перехода из «Шахтера» за 70+30 млн евро. Его полную статистику можно найти здесь.

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