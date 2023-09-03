Почеттино о свисте с трибун: «Люди привыкли к результатам прошлого. Понимаю, это «Челси», здесь нужно побеждать в каждой игре»
Маурисио Почеттино высказался о свисте фанатов «Челси» на игре с «Ноттингемом».
Лондонский клуб проиграл со счетом 0:1 в матче 4-го тура АПЛ.
– Вас беспокоит, что с трибун раздавался свист?
– Можно понять людей, которые привыкли к результатам прошлого. Они хотят видеть, как команда побеждает и играет хорошо. Мы не играем блестяще, но, по моему мнению, выступление не было плохим. Если бы мы забили в первые несколько минут, а у нас было два явных момента, счет мог стать 2:0, то, возможно, матч завершился бы иначе.
Болельщики хотят побед. Мы должны дать им возможность быть счастливыми, нужно продолжать работать. Я понимаю, что это «Челси». Здесь нужно выигрывать в каждой игре, – сказал главный тренер «Челси».
У лондонского клуба победа, ничья и два поражения в четырех турах АПЛ. После паузы на матчи сборных команда Почеттино сыграет с «Борнмутом» в гостях.
Как выглядит Маланг Сарр и другие игроки «Челси»? Тест, который не пройдет Почеттино
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Мауирисио сходу даёт результат..
Спецом заглянул в таблицу.. В прошлом сезоне Челси был на 12-м месте..
В этом уже уверенное 11-е место.
Не, к тренеру есть вопросы, но состав нынешнего Челси это середняк АПЛ. Результаты аналогичные.