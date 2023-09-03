Почеттино о свисте с трибун: «Люди привыкли к результатам прошлого. Понимаю, это «Челси», здесь нужно побеждать в каждой игре»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Ноттингем Форест Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о свисте фанатов «Челси» на игре с «Ноттингемом».

Лондонский клуб проиграл со счетом 0:1 в матче 4-го тура АПЛ.

– Вас беспокоит, что с трибун раздавался свист?

– Можно понять людей, которые привыкли к результатам прошлого. Они хотят видеть, как команда побеждает и играет хорошо. Мы не играем блестяще, но, по моему мнению, выступление не было плохим. Если бы мы забили в первые несколько минут, а у нас было два явных момента, счет мог стать 2:0, то, возможно, матч завершился бы иначе.

Болельщики хотят побед. Мы должны дать им возможность быть счастливыми, нужно продолжать работать. Я понимаю, что это «Челси». Здесь нужно выигрывать в каждой игре, – сказал главный тренер «Челси».

У лондонского клуба победа, ничья и два поражения в четырех турах АПЛ. После паузы на матчи сборных команда Почеттино сыграет с «Борнмутом» в гостях.

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33 комментария

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dr. cage
Не понимаю за что все ругают Почетинно..
Мауирисио сходу даёт результат..
Спецом заглянул в таблицу.. В прошлом сезоне Челси был на 12-м месте..
В этом уже уверенное 11-е место.
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Donald J. Trump
Да все нормально. Просто Челси возвращается к своей настоящей истории: борьба во 2-й половине таблицы чемпионата Англии, которая была прервана правлением Абрамовича.
+53
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Любезный Коссутий
просто болельщики не понимают, кто все эти ноунеймы, бегающие по полю в синих футболках. где тот костяк и носители, так сказать, ДНК клуба, за которых они болели и поддерживали? и я, как ярый не фанат Челси, категорически с ними согласен. Боели и компания, вместо того, чтобы сделать перестановку мебели, снесли кхерам весь дом, а потом удивляются такому отношению.
+40
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Shuller18
Ответ dr. cage
Не понимаю за что все ругают Почетинно.. Мауирисио сходу даёт результат.. Спецом заглянул в таблицу.. В прошлом сезоне Челси был на 12-м месте.. В этом уже уверенное 11-е место.
Кроме шуток, я тоже не понимаю претензий к Поччетино. Кто-то ждал от нынешнего сброда стабильной игры, причём с ходу?
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trav
Нельзя из школьников собранных с миру по нитке построить Команду. Даже в маню у Фергюсона были школьники, но всегда рядом с ними были дядьки. А тут реально как в Менеджере набрали людей и думают, что они будут играть сами по себе
+14
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Пикачу82
Дело не в Почеттино а в том что ушел Абрамович, его в Челси еще долго будут вспоминать, сделал историю для клуба...
+10
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+9
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benjamin92
Челси возвращается на свои родные позиции внизу таблицы. Даже тренера-бестрофейника для этого взяли
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Макс Фет
Ответ Shuller18
Кроме шуток, я тоже не понимаю претензий к Поччетино. Кто-то ждал от нынешнего сброда стабильной игры, причём с ходу?
уж нотингему дома они обязаны забивать
+9
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Treq Qert
Ответ Любезный Коссутий
просто болельщики не понимают, кто все эти ноунеймы, бегающие по полю в синих футболках. где тот костяк и носители, так сказать, ДНК клуба, за которых они болели и поддерживали? и я, как ярый не фанат Челси, категорически с ними согласен. Боели и компания, вместо того, чтобы сделать перестановку мебели, снесли кхерам весь дом, а потом удивляются такому отношению.
Днк клуба это и есть борьба за место в десятке.Абрамович просто испоганил немножко днк,но все вернётся на свои места.
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Промах Мораты
Не, а что вы хотели от бывшего тренера ттх? Может ещё кубки вам подать?
+6
-2
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Хан Сахан
На Кайседо очень давит ценник. Видно по тому, как он теряется и нерасторопен при обращении с мячом (именно он виновник двух последних мячей в ворота Челси)
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Isshin88
Ответ trav
Нельзя из школьников собранных с миру по нитке построить Команду. Даже в маню у Фергюсона были школьники, но всегда рядом с ними были дядьки. А тут реально как в Менеджере набрали людей и думают, что они будут играть сами по себе
Для этого как раз и берут тренера, чтобы он из игроков собрал команду.
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Сикарио
Ответ человек-муравей человек-физрук
какого прошлого? у синего мемклуба нет истории. до 2005 это условный Фулхэм. Рома купил им несколько титулов. теперь обратно ближе к шипу
примерно тоже самое и у полосатого мем-клуба до прихода Роналдиньо и Негрейры
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Моуриниста
пятачина выжималкин уничтожает великую команду
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Михаил Блинов
Челси стал денежным Мешком при Абрамовичем, а сейчас этот мешок лопнул. Такая же участь ждет и Сити и ПСЖ и Ньюкасл
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glock17
Ответ Макс Фет
уж нотингему дома они обязаны забивать
Для того чтобы забивать Ноттингема, без выстроенной игры, надо иметь в составе забивал, а у Челси на такого пока претендует только Нкунку, который сломан
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Промах Мораты
Ответ Любезный Коссутий
просто болельщики не понимают, кто все эти ноунеймы, бегающие по полю в синих футболках. где тот костяк и носители, так сказать, ДНК клуба, за которых они болели и поддерживали? и я, как ярый не фанат Челси, категорически с ними согласен. Боели и компания, вместо того, чтобы сделать перестановку мебели, снесли кхерам весь дом, а потом удивляются такому отношению.
Один дед Силва остался
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Marathon50
Теперь привыкайте к настоящему
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Someone from Internet
Боули красава! А поч в себя поверил после победы над грозным Лутоном))
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Sla Slo
Проклятие Абрамовича будет действовать ещё 100 лет
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Helge
пора отвыкать, теперь для Челси важнее перепродажа игроков с выгодой, чем попадание в еврокубки или трофеи
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Макс Фет
уж нотингему дома они обязаны забивать
чего ради ?
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Диер Ташкент
Прошло всего 4 игр, а уже плачутся
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Shuller18
Ответ Макс Фет
уж нотингему дома они обязаны забивать
Так моменты были, Поч разве виноват, что Джексон не может с двух метров попасть?
Не, к тренеру есть вопросы, но состав нынешнего Челси это середняк АПЛ. Результаты аналогичные.
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Dazdingo
Тухель был намного лучше чем Пачеттино! (ПСЖ затем Челси) походу Маурицио по следам Томаса отправиться в Баварию 😁😁😁
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