Почеттино о свисте с трибун: «Люди привыкли к результатам прошлого. Понимаю, это «Челси», здесь нужно побеждать в каждой игре»

Маурисио Почеттино высказался о свисте фанатов «Челси» на игре с «Ноттингемом».

Лондонский клуб проиграл со счетом 0:1 в матче 4-го тура .

– Вас беспокоит, что с трибун раздавался свист?

– Можно понять людей, которые привыкли к результатам прошлого. Они хотят видеть, как команда побеждает и играет хорошо. Мы не играем блестяще, но, по моему мнению, выступление не было плохим. Если бы мы забили в первые несколько минут, а у нас было два явных момента, счет мог стать 2:0, то, возможно, матч завершился бы иначе.

Болельщики хотят побед. Мы должны дать им возможность быть счастливыми, нужно продолжать работать. Я понимаю, что это «Челси». Здесь нужно выигрывать в каждой игре, – сказал главный тренер «Челси».

У лондонского клуба победа, ничья и два поражения в четырех турах АПЛ. После паузы на матчи сборных команда Почеттино сыграет с «Борнмутом» в гостях.

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