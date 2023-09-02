Почеттино о Кайседо, потерявшем мяч перед голом «Ноттингема»: «Челси» не имеет права совершать такие ошибки. Мы разочарованы»

Теги Челси премьер-лига Англия Ноттингем Форест Маурисио Почеттино Энтони Эланга Мойсес Кайседо Футбол

Маурисио Почеттино остался недоволен действиями Мойсеса Кайседо в последней игре.

Сегодня «Челси» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) в 4-м туре АПЛ.

На 48-й минуте Кайседо, приобретенный летом за 115 млн фунтов, неудачно обработал мяч в центре поля, что привело к контратаке и голу в исполнении Энтони Эланги.

«Мы совершили одну ошибку – и такие ошибки мы не имеем права совершать. Вот почему мы сильно разочарованы.

В футболе главное не совершать ошибок. А мы ошиблись и поплатились», – заявил главный тренер «Челси».

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58 комментариев

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Evgeniy 72
Боули благодетель в АПЛ. Не позволил Арсеналу обделаться с Мудриком, и Ливерпулю с Кайседо. При этом создал из Брайтона вполне таки финансово устойчивого претендента для топ - 6 надолго. Даже помог им с тренером, забрав Поттера, и теперь Де Дзерби раскрылся во всей красе.
Все ругают Боули, не замечая, что он делает хорошие поступки)
+153
-2
+151
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Токсик
Интересный факт: Спортс запостил ровно 0 новостей о хет-трике 18-летнего Эвана Фергюсона. Зато 1001 пост о Холанде или Мудрике - это мы умеем, это мы могём 👍🏻
+78
-2
+76
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градус ненависти
Ответ Evgeniy 72
Боули благодетель в АПЛ. Не позволил Арсеналу обделаться с Мудриком, и Ливерпулю с Кайседо. При этом создал из Брайтона вполне таки финансово устойчивого претендента для топ - 6 надолго. Даже помог им с тренером, забрав Поттера, и теперь Де Дзерби раскрылся во всей красе. Все ругают Боули, не замечая, что он делает хорошие поступки)
Есть мнение что Мудрик в Арсенале и Кайседо в Ливерпуле играли бы отлично
+47
-4
+43
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sundance
Ошибка за 115 млн фунтов
+38
-4
+34
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llolishe
Какой же Маккалистер топ -ведь он в Брайтоне не только сам феерил так еще и исправлял кайседовские трюки
+29
-8
+21
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BARCA_10
календарь у Фореста конечно, за 4 тура 3 выезда к Арсеналу МЮ и Челси
+18
0
+18
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Жавохир Ибрагимов
Ответ Токсик
Интересный факт: Спортс запостил ровно 0 новостей о хет-трике 18-летнего Эвана Фергюсона. Зато 1001 пост о Холанде или Мудрике - это мы умеем, это мы могём 👍🏻
да какой там АПЛ, там про Спартак больше постов за 5 минут запостили, чем за неделю про АПЛ😂
+16
0
+16
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Lavinka
Ответ Evgeniy 72
Боули благодетель в АПЛ. Не позволил Арсеналу обделаться с Мудриком, и Ливерпулю с Кайседо. При этом создал из Брайтона вполне таки финансово устойчивого претендента для топ - 6 надолго. Даже помог им с тренером, забрав Поттера, и теперь Де Дзерби раскрылся во всей красе. Все ругают Боули, не замечая, что он делает хорошие поступки)
Боуэли не в ту сторону воюет !
+15
0
+15
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Sanan1908
За 115 фунтов купили типа который один сезон более менее отыграл , под сто купили мудрика, который на скамейке скучает и ещё несколько таких. И потом смотришь на Джуда , который уже разрывает ЛЛ и понимаешь , что даже 100 мало для такого игрока
+20
-5
+15
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kaka10
Челси потратил миллиард на игроков, а состав уровня второй десятки. Это же надо таких игроков оставить Поччетино. В Тотнэме были сильнее имена
+16
-3
+13
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Alex Cardo
Спасибо, что отказал Ливерпулю 🤝
+11
0
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Evgen_Hazard
Как представлю за сколько этого сорокалетнего торговца крэком купили, аж мурашки по коже
+9
-2
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Shuller18
Да, ошибкой было его покупать
+7
-1
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Евгений Шазиев
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Ответ Максим Чередниченко
А есть факты, что Мудрик очень сырой для АПЛ в целом, а для Челси уж тем более. Ему бы по арендам по всяким Мальоркам покататься, глядишь и будет смысл
Так Челси и есть британская Мальорка, с тем лишь отличием, что У Мальорки не было подгонов от олигархов.
+7
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lemming
Поч до зимы не доживет.
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besik
А может реально Ливерпуль и Брайтон развели Челси на бабки за этот мешок ? 🤣
+4
0
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Максим Чередниченко
Ответ градус ненависти
Есть мнение что Мудрик в Арсенале и Кайседо в Ливерпуле играли бы отлично
А есть факты, что Мудрик очень сырой для АПЛ в целом, а для Челси уж тем более. Ему бы по арендам по всяким Мальоркам покататься, глядишь и будет смысл
+4
-1
+3
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Artūras Grigas
Ответ lemming
Поч до зимы не доживет.
Еще одна - две такие игры и прощай середняк.
+3
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Artūras Grigas
Ответ BARCA_10
календарь у Фореста конечно, за 4 тура 3 выезда к Арсеналу МЮ и Челси
А Челси тут причем?
+2
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Artūras Grigas
Ответ besik
А может реально Ливерпуль и Брайтон развели Челси на бабки за этот мешок ? 🤣
100%.
+2
0
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Jazzzz
Ответ Evgeniy 72
Боули благодетель в АПЛ. Не позволил Арсеналу обделаться с Мудриком, и Ливерпулю с Кайседо. При этом создал из Брайтона вполне таки финансово устойчивого претендента для топ - 6 надолго. Даже помог им с тренером, забрав Поттера, и теперь Де Дзерби раскрылся во всей красе. Все ругают Боули, не замечая, что он делает хорошие поступки)
Боули с детства за Брайтон💪🏼
+2
0
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Romanito31
Ответ Токсик
Интересный факт: Спортс запостил ровно 0 новостей о хет-трике 18-летнего Эвана Фергюсона. Зато 1001 пост о Холанде или Мудрике - это мы умеем, это мы могём 👍🏻
Абсолютно согласен, там такой топарь растёт, а о нем ни одной новости
+2
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Ilyas Saduov
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vladimir.kostrichko
Спасибо Кайседо,что выбрал Челси)))))
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Evgeny Trifonov
Ошибкой было платить за него 115 млн
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