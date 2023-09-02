Почеттино о Кайседо, потерявшем мяч перед голом «Ноттингема»: «Челси» не имеет права совершать такие ошибки. Мы разочарованы»
Маурисио Почеттино остался недоволен действиями Мойсеса Кайседо в последней игре.
Сегодня «Челси» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) в 4-м туре АПЛ.
На 48-й минуте Кайседо, приобретенный летом за 115 млн фунтов, неудачно обработал мяч в центре поля, что привело к контратаке и голу в исполнении Энтони Эланги.
«Мы совершили одну ошибку – и такие ошибки мы не имеем права совершать. Вот почему мы сильно разочарованы.
В футболе главное не совершать ошибок. А мы ошиблись и поплатились», – заявил главный тренер «Челси».
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