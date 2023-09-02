Почеттино после 0:1 от «Ноттингема»: «Челси» доминирует, создает, но не хватает реализации. Удача требуется в этом процессе»

Маурисио Почеттино заявил о доминировании «Челси» после игры с «Ноттингемом».

Лондонский клуб проиграл со счетом 0:1 в матче 4-го тура .

«Идет процесс, которому нужно дать время. Думаю, что в сегодняшнем матче мы создавали моменты, доминировали, но в последней трети не хватило реализации.

Мы должны забивать, если хотим выигрывать. А мы допустили ошибку и пропустили.

Здесь нет разочарования, но испытываешь расстройство от того, что в этом процессе требуется еще и удача.

Не хочу умалять заслуги « ». Но нам просто не хватило более правильных действий как в обороне, так и в атаке», – сказал главный тренер « » .

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