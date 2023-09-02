Почеттино после 0:1 от «Ноттингема»: «Челси» доминирует, создает, но не хватает реализации. Удача требуется в этом процессе»

Теги Челси премьер-лига Англия Ноттингем Форест Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино заявил о доминировании «Челси» после игры с «Ноттингемом».

Лондонский клуб проиграл со счетом 0:1 в матче 4-го тура АПЛ.

«Идет процесс, которому нужно дать время. Думаю, что в сегодняшнем матче мы создавали моменты, доминировали, но в последней трети не хватило реализации.

Мы должны забивать, если хотим выигрывать. А мы допустили ошибку и пропустили.

Здесь нет разочарования, но испытываешь расстройство от того, что в этом процессе требуется еще и удача.

Не хочу умалять заслуги «Ноттингема». Но нам просто не хватило более правильных действий как в обороне, так и в атаке», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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68 комментариев

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<~Inter~>
нужно было половину бюджета тратить на Осимхена, а не всякую молодежь
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<~Inter~>
Ответ DolJun
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просто покупаешь Осимхена и Пальинья вместо Палмера, Джексона, Кайседо и Лавиа. Нкунку всё равно при всех своих качествах не центрфорвард и любит играть немного в оттяжке
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Тимур Хаптагаев
Так, стоп, роль доминатора уже занята!!!
+29
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+25
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artem21
Ответ DolJun
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Пятый лондонский как раз Челси, ты что-то путаешь
+24
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+18
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Hi Hi
Ответ Xm.md
Физрук Артета его укусил?
физрук артета в прошлом сезоне обошел челси аж на 10 позиций в апл))
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مختار موسى حاجييف
помню Челси только что выигравший ЛЧ, с топ тренером, только что купивший Обамеянга, Кукурелью, Стерлинга, Кулибали , с двумя сильными вратарями , с Канте и Ковачичем в центре. одним из лучших составом в мире, где на каждую позицию два равноценных игрока.
казалось к паре Сити-Ливер присоединиться и Челси на длинной дистанции.
а щас в команде нету ни одного стабильно дающего результат игрока.
+19
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+17
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Тимур Долматов
Да позорная игра про какую доминацию он говорит ,после гола Ноттингема стало ясно что у этих игроков 0 идей в атаке и они даже не смогу отыграть один мяч
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+12
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Abdul Aziz
Ответ DolJun
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не знаю,про какой пятый лондонский ты говоришь, но именно Тоттенхэм смотрится сейчас лучше всех лондонских
+11
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+10
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Obdob
Почу пора прекращать упрямиться и начинать переходить на схему 443
+12
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CriminalJoint62
Дайте этому гению еще 200 млн фунтов и он сыграет вничью с Ноттингемом
+12
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Rus Donskoy
все такой же Почетино, ничего лишнего)
+10
-3
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rigobersong
Ответ DolJun
сколько же тогда кубков у первого?)
Привет, где пропадал?:) К 1 сентября готовился?:)
+10
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igoryachko@yahoo.com
позорники все начиная с тренера и владельца - челси как супер команды больше нет к сожалению есть посредственный клуб который и играет посредственно и все это из за америкоских чисток у них все так заканчивается
+10
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Дмитрий Крутенко
Надо время, там пол состава видят друг друга в первые в жизни. Сразу заставить их играть тяжело. Со временем появятся лидеры, на которых начнут играть и тогда команда обретет уверенность. Через месяц-другой игра появится и результаты улучшатся. .
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Акира_1
Смотреть на игру Челси = смотреть на сварку. Но почему-то он говорит про доминирование.
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Kelevra1989
Ответ مختار موسى حاجييف
помню Челси только что выигравший ЛЧ, с топ тренером, только что купивший Обамеянга, Кукурелью, Стерлинга, Кулибали , с двумя сильными вратарями , с Канте и Ковачичем в центре. одним из лучших составом в мире, где на каждую позицию два равноценных игрока. казалось к паре Сити-Ливер присоединиться и Челси на длинной дистанции. а щас в команде нету ни одного стабильно дающего результат игрока.
У них уже тогда были проблемы. Разбежались куча защитников, все нападающие, адекватных замен им не купили. Перед началом сезона было видно, что потолок того Челси - 6 место
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مختار موسى حاجييف
новое руководство Челси как будто на приставке, когда прошел все уровни, чтобы было интересно " а ну ка соберу команду только из молодых игроков", иначе такие трансферы не подаются логике, как на вход ,так и на выход.
любой человек который маломальски знаком с футболом понимает что , без опытного костяка , которая на себе носит всю команду , невозможно построить сильный клуб .
думаю ближайшие лет 5 Челси не увидит даже ЛЧ не говоря о титуле АПЛ, пока из всего этого молодняка кто-то займет свое место и начнет показывать что требуется,а кто-то кто провалится уйдут и на из место придут нужные футболисты,а это очень долгий и болезненный процесс.
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Трент 66
Как рофлили глоры Челси над Ливерпулем по Кайседо, а этот гений, 2-й гол за 3 матча апл привозит.
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Норайр
Ответ Дмитрий Крутенко
Надо время, там пол состава видят друг друга в первые в жизни. Сразу заставить их играть тяжело. Со временем появятся лидеры, на которых начнут играть и тогда команда обретет уверенность. Через месяц-другой игра появится и результаты улучшатся. .
Понятное дело, что нужно время, но блин , сегодня они играли не с М.Сити или с кем-то ещё из сильных команд, а играли против НФ и то у себя дома !!! Тут к бабушке гадалке идти не надо, чтобы понять, почему они сегодня так облажались ...
Сегодня я увидел на поле " тупое владение мячом " , а не футбол!
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Костя Киреев
Челси много много держал мяч и пасовал. Правда нанес всего 2 удара. Тренер говорит о доминации и хорошей игре.
Снимите с него маску, я уверен что под ней прячется Луис Энрике
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ta-tosha
Да откуда же появятся эти голы? Когда решается задача так подстроить схему, что бы спрятать Сильву при 3 ЦЗ, и играть без флангов, накупив кучу полузащитников за очень дорого и стараясь уместить их всех на поле? Куча скоростных игроков, но все на лавке, а на поле ватокат.
Пора определятся - или забивать, или дальше мучиться самим и мучить болельщиков
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Hi Hi
За 1 млрд, я бы купил Райса, Гвардиола и Осимхена. Обойдется в 2,5 раза дешевле, но импакта принесет больше чем всякие кукурельи, джексоны и мудрики
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Костя Киреев
Ответ Иван Иванов
А как же Энцо Фернандес?
А сколько тот Фернандес отыграл за карьеру? Полсезона за Бенфику и 7 матчей на ЧМ? Не маловато ли для записывания в состоявшиеся звезды?
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Дмитрий Задворных
Боэли - это чисто я в FM. За два трансферных окна составы Челси и Милана менялись почти полностью. И ведь реально не работает это какого-то х… Выгоняешь старперов, берешь всех 19-23 года с профильными скиллами 15-19 и потом в финале ЛЧ горишь 0-3 к 19й минуте. 20й не случилось: диск с FM был немедленно извлечен и сломан пополам
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Владимир Владимир
Ответ igoryachko@yahoo.com
позорники все начиная с тренера и владельца - челси как супер команды больше нет к сожалению есть посредственный клуб который и играет посредственно и все это из за америкоских чисток у них все так заканчивается
Та не гони. Челси постоянно деградирует и поднимается - это нормально.
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