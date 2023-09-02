Почеттино после 0:1 от «Ноттингема»: «Челси» доминирует, создает, но не хватает реализации. Удача требуется в этом процессе»
Маурисио Почеттино заявил о доминировании «Челси» после игры с «Ноттингемом».
Лондонский клуб проиграл со счетом 0:1 в матче 4-го тура АПЛ.
«Идет процесс, которому нужно дать время. Думаю, что в сегодняшнем матче мы создавали моменты, доминировали, но в последней трети не хватило реализации.
Мы должны забивать, если хотим выигрывать. А мы допустили ошибку и пропустили.
Здесь нет разочарования, но испытываешь расстройство от того, что в этом процессе требуется еще и удача.
Не хочу умалять заслуги «Ноттингема». Но нам просто не хватило более правильных действий как в обороне, так и в атаке», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
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казалось к паре Сити-Ливер присоединиться и Челси на длинной дистанции.
а щас в команде нету ни одного стабильно дающего результат игрока.
любой человек который маломальски знаком с футболом понимает что , без опытного костяка , которая на себе носит всю команду , невозможно построить сильный клуб .
думаю ближайшие лет 5 Челси не увидит даже ЛЧ не говоря о титуле АПЛ, пока из всего этого молодняка кто-то займет свое место и начнет показывать что требуется,а кто-то кто провалится уйдут и на из место придут нужные футболисты,а это очень долгий и болезненный процесс.
Сегодня я увидел на поле " тупое владение мячом " , а не футбол!
Снимите с него маску, я уверен что под ней прячется Луис Энрике
Пора определятся - или забивать, или дальше мучиться самим и мучить болельщиков