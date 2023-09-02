«Челси» выиграл лишь 2 из 18 последних матчей.

Команда тренера уступила « » (0:1) в матче 4-го тура .

Прежде лондонцы обыграли «Лутон» (3:0) в 3-м туре АПЛ. В первых двух матчах «синие» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1) и проиграли «Вест Хэму» (1:3).

Всего за последние 18 матчей во всех турнирах (начиная с 18 марта) у лондонцев две победы.

Также на этом отрезке они пять раз сыграли вничью и одиннадцать раз проиграли.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку