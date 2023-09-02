У «Челси» 2 победы за 18 матчей с учетом прошлого сезона. Сегодня дома проиграли и не забили «Ноттингему»

Теги Челси премьер-лига Англия Ноттингем Форест Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» выиграл лишь 2 из 18 последних матчей.

Команда тренера Маурисио Почеттино уступила «Ноттингем Форест» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.

Прежде лондонцы обыграли «Лутон» (3:0) в 3-м туре АПЛ. В первых двух матчах «синие» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1) и проиграли «Вест Хэму» (1:3).

Всего за последние 18 матчей во всех турнирах (начиная с 18 марта) у лондонцев две победы.

Также на этом отрезке они пять раз сыграли вничью и одиннадцать раз проиграли.

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74 комментария

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Дмитрий Васин
Украинский Шаман опять не смог забить?
+112
-17
+95
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Egresss
Боремся за выживание. Жаль, что прямому конкуренту проиграли, конечно. Очки бы пригодились
+80
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+78
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Красный чай
Казалось летом боули понял свои ошибки насчёт раздутого состава, а нет он просто захотел новых покупок.
+72
-4
+68
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Ихарь Окенфэйлов
Грустно смотреть во что превратился Челси. Не смогли провести смену поколений, и богатейший клуб превратился то ли в аутсайдера, то ли в середняка. Какие то акачуквы, чуквумэки да мудрики, за бешеные деньги. Вспоминаю времена Азара, Педро и Виллиана, вроде не так давно было, но как будто сон.
+50
-4
+46
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кэпко
Кайседо 2 матча 2 привоза. Спасибо Бойлеру, что уберёг наш Ливерпуль от деревяхи.
+42
-6
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Отец Абду
Ответ Красный чай
Казалось летом боули понял свои ошибки насчёт раздутого состава, а нет он просто захотел новых покупок.
Потратили млрд евро, чтобы выиграть эти 2 матча:)

А вообще при Боэли выиграли всего 12 игр в АПЛ...
+25
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savik-A.M.
Ответ Акира_1
Давайте следующего тренера
не так , давайте ещё миллиард
+27
-6
+21
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Олег910
Думаю надо прикупить еще пучок зеленых ноунеймов втридорога, тогда дела точно пойдут.
+18
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+16
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kunimaster
Этому Кристал Пэласу нужен Виера.
+18
-5
+13
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BoncherKampa
Ответ WeAreChelsea
Самый глупый Челси на моей памяти. Именно глупый - нет интеллекта в команде. Когда-то это были Мата, Сеск, Баллак, Лэмпард и тд, а сейчас Энцо? Не смешно.
Ты игру смотрел вообще? Энцо это бриллиант среди огромной кучи, вот лишь бы чушь написать
+14
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Акира_1
Ответ savik-A.M.
не так , давайте ещё миллиард
Какая разница миллион или миллиард, если спускать их на лавочника Сити, игроков Брайтона и прочих серядняков
+12
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Ernest Imamov
Я так понимаю Челси накупил бегунков в атаку, они техничны, хорошо убегают за спину, но как играть с таким набором в позиционной атаке тренерский штаб не разобрался? Челси играет с тремя защитниками, два фланговых бегунка латераля, два фланговых полузащитника, а кто замыкает? Очень похоже на ситуацию в Арсенале, 4-5 игрока на каждом фланге, при плотной обороне им остаётся навешивать или прострелить, а в штрафной один Нкетиа или Сака, или Эдегор, крайне не эффективно. Может я что-то не понимаю в этом фланговом футболе?
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WeAreChelsea
Самый глупый Челси на моей памяти. Именно глупый - нет интеллекта в команде. Когда-то это были Мата, Сеск, Баллак, Лэмпард и тд, а сейчас Энцо? Не смешно.
+16
-6
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Evgen_Hazard
Энцо подписавший такой контракт вообще осознает на что обрёк себя?
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Artem Piatkov
Позор как он есть
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Владимир Владимрович
Просто напросто Челси всего лишь стал тем, кем и был до эры Абрамовича и больших денег
Обычным середняком Англии
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Overkiller
Ответ <~Inter~>
одна из главных проблем Челси это отсутствие сильного игрока атаки. Их лучший игрок впереди Стерлинг, который откровенно выделяется на фоне Джексона, Мадуке, Палмера, Мудрика и Чуквуэмека
Главная проблема Челси это отсутствие органа в черепе у Боулинга.
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Акира_1
Давайте следующего тренера
+13
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SWAGG
поч переоцененный тренер и всегда им был. выходить против буса форреста в 5 защитников это заведомо провальное решение...
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AF007
Дай бог улетят в пердив, где чавси наконец-то расформируют.
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Акира_1
Ответ Ноно Гомес
нет слов, одни эмоции, промахы Джексона и Рахима, удары никуда от Энцо...
Да какие эмоции все привыкли ещё с прошлого сезона. ( Невозможно показывать другую игру клубу с Боэли и его гениями менеджмента. Казалось раньше, что просто не тот тренер, но теперь и тренер известный, но ничего не меняется. А разгадка в самих трансферах: нельзя накупить серядняков за 400 миллионов, как в в Фифе, чтоб они выросли и стали показывать топ футбол, когда у тебя в клубе нет ни одного игрока высокого уровня. Это занавес Челси, увы.
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vremyanezhdet
Ответ Axs Men
Ставку нужно делать на тренера в первую очередь, как к примеру Сити
Сити в первую очередь сделал ставку на менеджмент, а дальше потянулось
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Febos_
2 сентября а сезон уже провалился ещё не начавшись ((
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Иван Иванов
Уахахаха, я ору с того, что Покеттино выпустил Палмера, когда команда проигрывала. Интересно на что он надеялся?
Он видимо думал, что нового Роббена купил. 🤣🤣🤣🤣
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zzzeeerrrooo
Ответ Дмитрий Васин
Украинский Шаман опять не смог забить?
Такой пас в концовке выдал
+6
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