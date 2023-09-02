У «Челси» 2 победы за 18 матчей с учетом прошлого сезона. Сегодня дома проиграли и не забили «Ноттингему»
«Челси» выиграл лишь 2 из 18 последних матчей.
Команда тренера Маурисио Почеттино уступила «Ноттингем Форест» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.
Прежде лондонцы обыграли «Лутон» (3:0) в 3-м туре АПЛ. В первых двух матчах «синие» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1) и проиграли «Вест Хэму» (1:3).
Всего за последние 18 матчей во всех турнирах (начиная с 18 марта) у лондонцев две победы.
Также на этом отрезке они пять раз сыграли вничью и одиннадцать раз проиграли.
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А вообще при Боэли выиграли всего 12 игр в АПЛ...
Обычным середняком Англии
Он видимо думал, что нового Роббена купил. 🤣🤣🤣🤣