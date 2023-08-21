Почеттино о Мудрике: «Потрясающее мастерство и талант. Нужно лишь время на адаптацию в «Челси»

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Карни Чуквуэмека Футбол

Маурисио Почеттино высказался о состоянии вингера «Челси» Михаила Мудрика.

– У «Челси» уже несколько лет проблемы с голами. Это говорит о неуверенности в себе, или клубу нужно снова вернуться на рынок? И как себя чувствует Карни Чуквуэмека?

– Нет, я так не считаю. В команду пришли новички, которые не ощущают, что происходило здесь в последние годы. Нужно верить. Например, Нико Джексон – конечно, он будет забивать, потому что у него великолепный уровень. Я не верю, что это случилось из-за прошлого сезона.

Что касается Карни, то ему предстоит обследование. Посмотрим.

– На Мудрика давит необходимость забить первый гол?

– Против «Вест Хэма» он сыграл 45 минут (вышел на замену в перерыве вместо Чуквуэмеки, получившего травму – Sports.ru). Это молодой игрок, которому мы должны доверять, с которым нужно выстраивать отношения и тренерскому штабу, и команде. У него потрясающее мастерство и талант. Нужно лишь время, чтобы он лучше адаптировался к команде и нашел способ играть так, как мы ждем.

– В прошлом сезоне было много разговоров о психологических проблемах, которые влияли на действия команды перед воротами. Как вы считаете, они перешли к вам по наследству?

– Нет. Нет, нет, нет. Я однозначно не вижу ничего подобного, – сказал главный тренер «Челси» после поражения от «Вест Хэма» (1:3) в матче 2-го тура АПЛ.

У Мудрика нет голов в 19 матчах за «Челси» после перехода из «Шахтера» за 70+30 млн евро зимой. Полную статистику 22-летнего вингера можно найти здесь.

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58 комментариев

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Kahn01
Молодой талант - это Беллингем. Перешел и с первого тура начал показывать свой уровень. А Мудрик раздутый продукт пиара
+107
-4
+103
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DolJun
пока о мастерстве и таланте мудрика мы, увы, только слышим. то, что он присел на бенч, говорит само за себя
+48
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+44
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Mark Safa
2028 : Мудрику до сих пор нужно время, чтобы адаптироваться к Челси….
+40
-3
+37
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Собиратель хаоса
Так вот почему Челси на 8 лет контракты подписывает. Время на адаптацию заложено.
+29
-2
+27
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Jesse Boy
Поч - мудрик? потрясающе талантливый! (наклоняется к помощнику, шепотом) "который из них мудрик?"
+24
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Mark Safa
Ответ Дядя ТУРА
как же тут людей плющит от Мудрика))
Иди почитай как на трибуне плющит людей от того что Арсен перещел в Сосиедад)))
+13
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+11
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Quintin07
Ответ Kahn01
Молодой талант - это Беллингем. Перешел и с первого тура начал показывать свой уровень. А Мудрик раздутый продукт пиара
Чуквуэмэка и то больше пользы приносит, но похоже надолго вылетел.
+12
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Eugn_eugn
Страшно за Челси. Я вчера открыл их состав и задумался, кто эти люди вообще, а ведь они стоят по 100+ миллионов. Состав уровня Вест Хэма и Астон Виллы.
+10
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Машина Мощная
Ответ Kahn01
Молодой талант - это Беллингем. Перешел и с первого тура начал показывать свой уровень. А Мудрик раздутый продукт пиара
про Холланда вообще тогда можно молчать))
+7
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Лёха Жданчик
Жано Ананидзе тоже мододой талант...дайте ему время....
+6
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Quintin07
ну ничего, Зеленскый выпросит золотой мяч для Михайло!)
+14
-9
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User 0234
талантливый скамеечник
+4
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Паша
Ответ Eugn_eugn
Страшно за Челси. Я вчера открыл их состав и задумался, кто эти люди вообще, а ведь они стоят по 100+ миллионов. Состав уровня Вест Хэма и Астон Виллы.
У Виллы сейчас состав поинтереснее будет. И тренеришка, который понимает кого и зачем ему купили
+4
0
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юра георгиевский
Мы, эту схему поняли. Надо просто купить футболиста за € 100 миллионов и давать ему адаптироваться лет десять, один уже прошёл, пошёл второй год.
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Игорь Пичугин
Мудрика продали и купили хитромудрые!
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s3mp3riuv3nis
да не заиграет он - это уже ясно, точно также было все понятно с шевченко в том же челси - был развенчан буквально за полгода
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Hella black
Очередные 100 лямов бездарности,просматриваю игры Синих только для того что бы понять,накой они столько вкинули
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Машина Мощная
Ответ Alexander p.
Холланл лучший бомбардир прошлого сезона в Англии, ну или в тройке лучших точно, а где Мудрик?)
Мудик на скамейке наверно, не знаю) я тут Беллингема и Холланда сравнил по дебютам))
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Alexander p.
Ответ Машина Мощная
про Холланда вообще тогда можно молчать))
Холланл лучший бомбардир прошлого сезона в Англии, ну или в тройке лучших точно, а где Мудрик?)
+2
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Локоть Артеста
Были бы мастерство и талант, давно бы начал играть на высоком уровне.
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Пирс Морган
Потрясающее мастерство было развести Боули на бабки
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Mars Usmanov
Ответ Дмитрий Дашковский
20 матчей нет годов и две передачи супер талант а я думаю что Челси это не его команда ему бы в Германию или италию
но в первом матче он возил милнера
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rigobersong
Талант который никто разглядеть не может:)🤣🤣🤣
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юра георгиевский
Ответ Лёха Жданчик
Жано Ананидзе тоже мододой талант...дайте ему время....
Грузинский Месси. У них ещё русский Месси был - Денис Давыдов, который с 2022 года играет в «Химки -М», даже не знаю, что это за команда.
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9wkbc9rjcb
Вот, что будут писать сми о великом таланте, если Мудрик случайно на 3 год забьет гол, это будет бомба всех спортивных сми!!!!!!!
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