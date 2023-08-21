Почеттино о Мудрике: «Потрясающее мастерство и талант. Нужно лишь время на адаптацию в «Челси»

Маурисио Почеттино высказался о состоянии вингера «Челси» Михаила Мудрика.

– У «Челси» уже несколько лет проблемы с голами. Это говорит о неуверенности в себе, или клубу нужно снова вернуться на рынок? И как себя чувствует ?

– Нет, я так не считаю. В команду пришли новички, которые не ощущают, что происходило здесь в последние годы. Нужно верить. Например, Нико Джексон – конечно, он будет забивать, потому что у него великолепный уровень. Я не верю, что это случилось из-за прошлого сезона.

Что касается Карни, то ему предстоит обследование. Посмотрим.

– На Мудрика давит необходимость забить первый гол?

– Против « » он сыграл 45 минут (вышел на замену в перерыве вместо Чуквуэмеки, получившего травму – Sports.ru). Это молодой игрок, которому мы должны доверять, с которым нужно выстраивать отношения и тренерскому штабу, и команде. У него потрясающее мастерство и талант. Нужно лишь время, чтобы он лучше адаптировался к команде и нашел способ играть так, как мы ждем.

– В прошлом сезоне было много разговоров о психологических проблемах, которые влияли на действия команды перед воротами. Как вы считаете, они перешли к вам по наследству?

– Нет. Нет, нет, нет. Я однозначно не вижу ничего подобного, – сказал главный тренер « » после поражения от «Вест Хэма» (1:3) в матче 2-го тура .

У Мудрика нет голов в 19 матчах за «Челси» после перехода из «Шахтера» за 70+30 млн евро зимой. Полную статистику 22-летнего вингера можно найти здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку