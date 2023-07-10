Почеттино хочет, чтобы Мудрик больше разговаривал. Тренер «Челси» планирует поработать с вингером индивидуально
Маурисио Почеттино хочет обсудить с Михаилом Мудриком план дальнейшей работы.
Журналист CBS Sports Бен Джейкобс рассказал, что новый главный тренер «Челси» планирует сделать в первые дни работы.
«Одной из первых задач Почеттино будет поговорить с Михаилом Мудриком и Леви Колуиллом. Оба игрока провели напряженное лето на Евро U21. А Колуилл вместе с Нони Мадуэке возвращаются в «Челси» на предсезонную подготовку в качестве чемпионов.
Почеттино очень хочет поближе познакомиться с Мудриком и поработать с ним один на один, чтобы помочь ему. Часть внимания будет сосредоточена на интеграции в команду и поощрении к тому, чтобы [Мудрик] больше разговаривал и ориентировался на [клубную] культуру», – написал Джейкобс.
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