Почеттино хочет, чтобы Мудрик больше разговаривал. Тренер «Челси» планирует поработать с вингером индивидуально

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Леви Колуилл Футбол

Маурисио Почеттино хочет обсудить с Михаилом Мудриком план дальнейшей работы.

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс рассказал, что новый главный тренер «Челси» планирует сделать в первые дни работы. 

«Одной из первых задач Почеттино будет поговорить с Михаилом Мудриком и Леви Колуиллом. Оба игрока провели напряженное лето на Евро U21. А Колуилл вместе с Нони Мадуэке возвращаются в «Челси» на предсезонную подготовку в качестве чемпионов.

Почеттино очень хочет поближе познакомиться с Мудриком и поработать с ним один на один, чтобы помочь ему. Часть внимания будет сосредоточена на интеграции в команду и поощрении к тому, чтобы [Мудрик] больше разговаривал и ориентировался на [клубную] культуру», – написал Джейкобс. 

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54 комментария

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Los Galácticos
Ответ Ебздрогыч
Пусть его Зинченко научит громко плакать
Какой оригинальный коммент, молодец!
+67
-36
+31
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King_X
Ответ CriminalJoint62
Мудрик сильнее того же Винисиуса, я уверен, у него все получится. На Евро смотрелся на две головы выше соперников
Карлос Винисиус действительно послабее смотрится, да
Поэтому вечно в арендах
+29
-2
+27
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corazón blanco
Может действительно у Почетинно получится раскрыть лучшие качества Михаила, ведь в сборной он действительно выглядел порой очень хорошо, потенциал у парня еще был виден по Шахтеру, в матчах группового этапа против Мадрида был хорош. Ну а то, что не получилось в Челси образца прошлого сезона, хи, ну так там почти никто не показал футбол своего уровня, только Тиагу Силва и Ковачич, когда был здоров играли на своем уровне, остальные все играли спустя рукава.
+39
-15
+24
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Alex K
не нацелен на подрыв чьих-либо жоп, просто интересно мнение народа - сколько бы стоил Мудрик, будь он, например, румыном?
+21
-10
+11
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Никита Волков
Ответ Marcus-light
Венгра вон купили за дорого
Ну венгр то в топ лиге давно и очень даже хорошо играет.
+12
-4
+8
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Собиратель хаоса
Быть более громогласным... Они что, в хоре петь собираются? В оригинале же явно имелось ввиду “принимать более активное участие“ или "иметь больший вес в команде".
+7
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Костя Паркер
Ответ Alex K
не нацелен на подрыв чьих-либо жоп, просто интересно мнение народа - сколько бы стоил Мудрик, будь он, например, румыном?
Эмм, причем тут национальность? Его Брентфорд собирался купить за 30, и ему не продали, до войны и ЛЧ.
+7
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+5
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Marcus-light
Ответ ta-tosha
не соглашусь. Месси без Хави и Иньесты, настоящих лидеров, - не выиграл НИ ЧЕ ГО. Кроме Лиг1, где состав ПСЖ дороже всей остальной лиги
Без них он выигрывал Ла Лигу, дважды играл в полуфинале ЛЧ, выиграл Кубок мира, Олимпиаду, играл в финале ЧМ. О чем вы вообще? Да и, кстати, Иньеста громогласный?
+6
-2
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Marcus-light
Ответ Alex K
не нацелен на подрыв чьих-либо жоп, просто интересно мнение народа - сколько бы стоил Мудрик, будь он, например, румыном?
Венгра вон купили за дорого
+8
-5
+3
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Zlatan Ibra
"Ты мне тут ещё поговори!", - наседал на Мудрика Лэмпард.
+2
0
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м м
Ответ corazón blanco
Может действительно у Почетинно получится раскрыть лучшие качества Михаила, ведь в сборной он действительно выглядел порой очень хорошо, потенциал у парня еще был виден по Шахтеру, в матчах группового этапа против Мадрида был хорош. Ну а то, что не получилось в Челси образца прошлого сезона, хи, ну так там почти никто не показал футбол своего уровня, только Тиагу Силва и Ковачич, когда был здоров играли на своем уровне, остальные все играли спустя рукава.
что за Михаил? У них это слово запрещено. Михайло пишите. :))
+4
-2
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Сергей Кайзер
Ответ Амин Чич
Ну в индивидуальных тренировках с ним нужно нанять Болта, думаю другое не поможет ему
Болт ничего не даст, в этом плане у парня всё есть уже.
+3
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brace
Теперь с каждым украинцем там будут нянькаться.
С иську давать чтобы не плакал
+3
-2
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Zangezi Isenar
Через неделю: Почеттино хочет, чтобы Мудрик больше не разговаривал.
+1
0
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Krylya
Ответ CriminalJoint62
Мудрик сильнее того же Винисиуса, я уверен, у него все получится. На Евро смотрелся на две головы выше соперников
Если смотреть на перспективу, то возможно, но сейчас точно ему далеко да Винисиуса
+5
-4
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Felp
На инстаграм пусть его подпишется
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Glukinho
Ответ Alex K
не нацелен на подрыв чьих-либо жоп, просто интересно мнение народа - сколько бы стоил Мудрик, будь он, например, румыном?
мудреску
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Александр Елисеенко
Ответ Alex K
не нацелен на подрыв чьих-либо жоп, просто интересно мнение народа - сколько бы стоил Мудрик, будь он, например, румыном?
играл бы тогда в ЦСКА
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Marcus-light
Ответ Никита Волков
Ну венгр то в топ лиге давно и очень даже хорошо играет.
Ну так Мудрик не из села приехал, и в сборной, и в ЛЧ играл отлично.
+4
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Жирный Лукаку
Ответ Гладиатор из Тушино
Интересно, где Челси будет искать переводчика с поросячьего?
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Men77
Ответ ta-tosha
не соглашусь. Месси без Хави и Иньесты, настоящих лидеров, - не выиграл НИ ЧЕ ГО. Кроме Лиг1, где состав ПСЖ дороже всей остальной лиги
ты зачнм опять чушь пишешь? он выиграл Ла лигу без них, что выиграл Хави без Месси? Он с 98 года в Барсе
+1
-1
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AnMe
Ответ Marcus-light
Да всём плевать на его громогласность, если Мудрик будет тактически и технические хорош на поле. Миллион примеров, вплоть до Месси, что лидерские качества нафиг не нужны, если ты топ игрок
С мнением согласен, но вот про отсутствие лидерских качеств у Месси - это выдумки СМИ для добавления перчика в противостояние Криша и Лео, он просто не СМИшный игрок.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ King_X
Карлос Винисиус действительно послабее смотрится, да Поэтому вечно в арендах
Он ведь это не серьезных щщах говорит, удивляют такие люди
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bad_bear
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пока Мудрик по ходу только скачет под червону калину 😬🤷 и приезжает к Зине поплакать 🤡
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Игорь Лаврушин
Зато ж... старикашек выкладывать научился.
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