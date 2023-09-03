Андрей Аршавин: «В матче с ЦСКА «Зенит» должен заявить об амбициях. Все ждали крови зверя, но клуб хочет вернуться на 1-е место»
Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и ЦСКА.
«Это матч, в котором «Зенит» должен и хочет заявить о своих амбициях, потому что предыдущие две игры команда провела очень уверенно, но ЦСКА – сложный соперник для «Зенита» в последнее время.
«Зенит» хочет вернуться на первое место, и если клуб так же уверенно опять победит, то начнутся разговоры, что команды опять выше и лучше всех. Некоторое время назад все ждали крови зверя, но надеюсь, «Зенит» вернет тот статус, который на время в июле утерял», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между ЦСКА и «Зенитом», который начнется в 17:30 по московскому времени.
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Так что посмотрим
Если конечно он понимает, что он натворил.