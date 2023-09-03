Андрей Аршавин: «В матче с ЦСКА «Зенит» должен заявить об амбициях. Все ждали крови зверя, но клуб хочет вернуться на 1-е место»

Теги ЦСКА Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и ЦСКА.

«Это матч, в котором «Зенит» должен и хочет заявить о своих амбициях, потому что предыдущие две игры команда провела очень уверенно, но ЦСКА – сложный соперник для «Зенита» в последнее время.

«Зенит» хочет вернуться на первое место, и если клуб так же уверенно опять победит, то начнутся разговоры, что команды опять выше и лучше всех. Некоторое время назад все ждали крови зверя, но надеюсь, «Зенит» вернет тот статус, который на время в июле утерял», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между ЦСКА и «Зенитом», который начнется в 17:30 по московскому времени.

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18 комментариев

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ks1923
Ответ Hong Kil
От цСКАМ же много не требуется, снять изображение Марио и подвезти несколько грузовиков с песком, что бы все поле покрыть. Ну и дальше надеется на чудо и судью.
Культурой потянуло.
+16
-2
+14
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Onion
В этом туре на первое место не вернётся, спасибо Спартаку)
+8
-2
+6
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thesuperdrum
ЦСКА тоже хочет заявить об амбициях, свежие трансферы — тому подтверждение. Так что дадим Питеру бой
+6
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Baobabb forever
Федотов очень неудобный для Семака противник. Кого бы он не тренировал.
Так что посмотрим
+3
-1
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Shinco
Андрей Сергеевич фигни не скажет ☝️
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Olga.t
Ответ ks1923
Культурой потянуло.
Бредом с питерских улиц))
+4
-3
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Ибн Хоттабыч
Ответ Hong Kil
От цСКАМ же много не требуется, снять изображение Марио и подвезти несколько грузовиков с песком, что бы все поле покрыть. Ну и дальше надеется на чудо и судью.
Вы родственник Петросяна? Наверное думаете, что круто пошутили? Разочарую вас: Глупо. Ну, а по поводу судей, тут уж, как говорят: Чья бы мычала...
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Olga.t
Ответ Faust Doc
С нетерпением жду момент выхода жирного Марио на поле))
Насчёт "жирного" нет конечно, но психологические ему будет очень непросто.
Если конечно он понимает, что он натворил.
+3
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Геодез
Ответ ks1923
Культурой потянуло.
я б сказал запахло
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