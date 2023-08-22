Дзагоев не считает себя талантливым: «Аршавину уступаю однозначно. Реализовал себя процентов на 60-70»
Алан Дзагоев признался, что не считает себя талантливым футболистом.
– Ты талантливый?
– Я считаю, что нет.
– Мы просто спорим. Я говорю, что по таланту ты не уступаешь Аршавину. Как мне кажется, ты себя не реализовал.
– Однозначно, я уступаю Аршавину по таланту.
– То есть на Евро‑2012 ты играл не за счет таланта, а за счет характера?
– К 22 годам я и в Лиге чемпионов поиграл, и в чемпионате России. Да, ты прогрессируешь, и без таланта тоже никуда, но если говорить, что я прям талант‑талант – я с этим точно не согласен. Вот Аршавин – это реально талант.
– Ты реализовал себя полностью?
– Считаю, что нет. Думаю, процентов на 60-70 я только реализовался. Каждый мой переход – это был прогресс. Из Беслана во Владикавказ был прогресс, из Владикавказа в Тольятти тоже был прогресс, из Тольятти в Москву в ЦСКА был прогресс. Но вот что было бы, если бы уехал из ЦСКА в Европу – мы этого уже никогда не узнаем. Но есть уверенность, что это был бы тоже прогресс, – сказал экс-хавбек ЦСКА и «Рубина».
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Шава же попал в самый тренд на креативных инсайдов. Роналдиньо показал, как это работает, и все клубы начали искать таких игроков. Шава был идеален для этой позиции. Конечно, мог в Арсенале и подольше задержаться, но к тому времени футбол опять изменился, на краях теперь были вингеры, а Шава не был таким бегунком. Ну и походы по заведениям, само собой.
Дзагоеву и Аршавину здоровье и трудолюбие Заболотного бы, который себя приблизительно на 146% реализовывает, потому что талант в нём непросто разглядеть