Дзагоев не считает себя талантливым: «Аршавину уступаю однозначно. Реализовал себя процентов на 60-70»

Алан Дзагоев признался, что не считает себя талантливым футболистом.

– Ты талантливый?

– Я считаю, что нет.

– Мы просто спорим. Я говорю, что по таланту ты не уступаешь Аршавину. Как мне кажется, ты себя не реализовал.

– Однозначно, я уступаю Аршавину по таланту.

– То есть на Евро‑2012 ты играл не за счет таланта, а за счет характера?

– К 22 годам я и в Лиге чемпионов поиграл, и в чемпионате России. Да, ты прогрессируешь, и без таланта тоже никуда, но если говорить, что я прям талант‑талант – я с этим точно не согласен. Вот Аршавин – это реально талант.

– Ты реализовал себя полностью?

– Считаю, что нет. Думаю, процентов на 60-70 я только реализовался. Каждый мой переход – это был прогресс. Из Беслана во Владикавказ был прогресс, из Владикавказа в Тольятти тоже был прогресс, из Тольятти в Москву в ЦСКА был прогресс. Но вот что было бы, если бы уехал из в Европу – мы этого уже никогда не узнаем. Но есть уверенность, что это был бы тоже прогресс, – сказал экс-хавбек ЦСКА и « ».

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