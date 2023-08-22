Дзагоев не считает себя талантливым: «Аршавину уступаю однозначно. Реализовал себя процентов на 60-70»

Теги ЦСКА Рубин Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2012 Алан Дзагоев Матч ТВ Футбол

Алан Дзагоев признался, что не считает себя талантливым футболистом.

– Ты талантливый?

– Я считаю, что нет.

– Мы просто спорим. Я говорю, что по таланту ты не уступаешь Аршавину. Как мне кажется, ты себя не реализовал.

– Однозначно, я уступаю Аршавину по таланту.

– То есть на Евро‑2012 ты играл не за счет таланта, а за счет характера?

– К 22 годам я и в Лиге чемпионов поиграл, и в чемпионате России. Да, ты прогрессируешь, и без таланта тоже никуда, но если говорить, что я прям талант‑талант – я с этим точно не согласен. Вот Аршавин – это реально талант.

– Ты реализовал себя полностью?

– Считаю, что нет. Думаю, процентов на 60-70 я только реализовался. Каждый мой переход – это был прогресс. Из Беслана во Владикавказ был прогресс, из Владикавказа в Тольятти тоже был прогресс, из Тольятти в Москву в ЦСКА был прогресс. Но вот что было бы, если бы уехал из ЦСКА в Европу – мы этого уже никогда не узнаем. Но есть уверенность, что это был бы тоже прогресс, – сказал экс-хавбек ЦСКА и «Рубина».

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15 комментариев

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TaR
Ответ red hikkikomori
Когда-нибудь у нас появится футболист, который реализует себя на 100%, но это будет уже совсем другая история
Есть такой - Дзюба. Палено паленом, по уровню ниже Павлюченко, Погребняка да и даже Булыкина. Но реализовался по итогу на 100% в России, даже героем ЧМ умудрился стать
+20
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Гекдениз Кардениз
Он и Измайлов по таланту одни из самых одаренных игроков , но оба хрустальных
+7
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Хрустализм конечно подвёл его
+8
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Фанат Доры Дуры
Имхо, самый сильный игрок после Аршавина, обидно, что травмы помешали
+5
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pazo
Ответ red hikkikomori
Когда-нибудь у нас появится футболист, который реализует себя на 100%, но это будет уже совсем другая история
Боря Ротенберг
+4
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Слончик
Дзагоев считался суперталантом, пока его не перевели из атакующего полузащитника в центрального. Так же в свое время подрастерял блеск Жирков, став из левого крайнего левым защитником. Схема Газзаева 3-5-2 им идеально подходила, после нее было не то. Ну и травмы, само собой.
Шава же попал в самый тренд на креативных инсайдов. Роналдиньо показал, как это работает, и все клубы начали искать таких игроков. Шава был идеален для этой позиции. Конечно, мог в Арсенале и подольше задержаться, но к тому времени футбол опять изменился, на краях теперь были вингеры, а Шава не был таким бегунком. Ну и походы по заведениям, само собой.
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VecchiaSignora
Ответ TaR
Есть такой - Дзюба. Палено паленом, по уровню ниже Павлюченко, Погребняка да и даже Булыкина. Но реализовался по итогу на 100% в России, даже героем ЧМ умудрился стать
Тупость. Дзюба по российским меркам вполне отличный футболист, никак не пОлено, много сезонов забивал по 15+ голов. Реализовался на свой талант, да, согласен. Полено - какой-нибудь Заболотный.
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Александр Иванов
Ответ red hikkikomori
Когда-нибудь у нас появится футболист, который реализует себя на 100%, но это будет уже совсем другая история
Акинфеев? Дзюба(без шуток на самом деле,многое сделал он,хотя уступает сильно своим предшественникам)?
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Serg101
Ответ Гекдениз Кардениз
Он и Измайлов по таланту одни из самых одаренных игроков , но оба хрустальных
По мне Измайлов и вокруг него, это уже не футбол, а криминальный бизнес. Хотя он не обделён талантом был, но Локомотив его не защитил.
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АРТУР АЛИЕВ
Алан очень талантливый, но эти травмы
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red hikkikomori
Когда-нибудь у нас появится футболист, который реализует себя на 100%, но это будет уже совсем другая история
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alex|alex
спокойно бы закрепился на годы в топ 5 европейских чемпионатов в командах уровня лиги европы, но травмы травмы(
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Aleksey Yashin
Да и Аршавин себя полностью не реализовал, с трудолюбием были вопросы.
Дзагоеву и Аршавину здоровье и трудолюбие Заболотного бы, который себя приблизительно на 146% реализовывает, потому что талант в нём непросто разглядеть
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Roman
Ответ Гекдениз Кардениз
Он и Измайлов по таланту одни из самых одаренных игроков , но оба хрустальных
У Измайлова не только травмы, а проблемы с психологией были
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