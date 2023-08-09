Адольфо Гайч: «ЦСКА сможет навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в РПЛ» 

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Антон Заболотный Матч ТВ Адольфо Гайч Футбол

Адольфо Гайч заявил, что ЦСКА может навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в Мир РПЛ.

В среду ЦСКА дома уступил «Факелу» во 2-м туре группового этапа Кубка России пути РПЛ со счетом 0:2.

– Видели ли промах Заболотного?

– Заболотный – великолепный нападающий, уверен, у него в будущем будут еще шансы, которые он реализует.

– Каким видите свое будущее?

– Я в ЦСКА, полностью сфокусирован готов и бороться за место в команде, выигрывать конкуренцию.

– Чувствуете ли что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство?

 – Мы знаем, что «Зенит» потерял ключевых игроков, мы готовы бороться до конца. Думаю, что сможем навязать борьбу за титул, – сказал форвард ЦСКА.

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16 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Очередь хотя бы заняли? Кто там первый навязывать собрался?
+3
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Алексей Сергеевич
Ответ Салман Барахоев
точно так же и зенит растаскивал игроков конкурирующих с ними за подиум команд и сажали на скамейку чтоб не мешали взять первое место штандартенфюрреру сс мЮллеру
Мюллер был группенфюрером. Штандартенфюрер-Штирлиц. 😔
+1
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xyg2rdwzx4
Ответ Салман Барахоев
точно так же и зенит растаскивал игроков конкурирующих с ними за подиум команд и сажали на скамейку чтоб не мешали взять первое место штандартенфюрреру сс мЮллеру
Вообще то у нас подиум обеспечивали ребята с пляжей бразильских и колумбийских) Из лидеров Зенита кого взяли и растащили у конкурентов?
0
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6tspey7tb5
Ответ Mark Safa
Классно сыграл сегодня Зенит, да?🤡
Я увидела новую тактику. 7 защитников это прям шах и мат Пепу
0
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