Адольфо Гайч: «ЦСКА сможет навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в РПЛ» 

Адольфо Гайч заявил, что ЦСКА может навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в Мир РПЛ.

В среду ЦСКА дома уступил «Факелу» во 2-м туре группового этапа Кубка России пути РПЛ со счетом 0:2.

– Видели ли промах Заболотного?

– Заболотный – великолепный нападающий, уверен, у него в будущем будут еще шансы, которые он реализует.

– Каким видите свое будущее?

– Я в ЦСКА, полностью сфокусирован готов и бороться за место в команде, выигрывать конкуренцию.

– Чувствуете ли что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Мы знаем, что «Зенит» потерял ключевых игроков, мы готовы бороться до конца. Думаю, что сможем навязать борьбу за титул, – сказал форвард ЦСКА.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS