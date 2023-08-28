Карраскаль об отсутствии еврокубков: «В РПЛ и без них очень интересно. Хочу, чтобы колумбийских игроков в России было больше»

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Хорхе Карраскаль считает, что отсутствие еврокубков не влияет на уровень Мир РПЛ.

«Я живу тут не первый год, понимаю культуру. Мне не особо нужно с кем‑то советоваться. Но я советовался, конечно, с Маричалем и Бальбуэной. Они рассказывали [о «Динамо»] только хорошие вещи, и их слова повлияли на мой выбор.

У нас уже есть игроки из Колумбии в России: Кассьерра, Кордоба. Они тоже знают, что такое РПЛ. Тут конкретный (возможно, игрок имел в виду «конкурентный» – Sports.ru) футбол, да, нет еврокубков, но и без еврокубков все очень интересно. Я один из колумбийцев тут, и я хочу, чтобы нас было тут больше», – сказал полузащитник, перешедший из ЦСКА в «Динамо».

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7 комментариев

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Геннадий Тёкин
Это понятно...в Колумбии еврокубков никогда и не было)).
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Тиджани Бабангида
Да и платят,надо полагать,получше чем в Колумбии
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Заборостроитель
Тут конкретный (по понятиям) футбол😀
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ДМ-1чемпион
В любом национальном чемпионате, главное это стать чемпионом страны! Еврокубки это бонус, не более!
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Всё знаю
Ответ Геннадий Тёкин
Это понятно...в Колумбии еврокубков никогда и не было)).
Так у них свои еврокубки))
С коксом, блекджеком и проститутками)
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Viktor Martunov
Ответ Всё знаю
Так у них свои еврокубки)) С коксом, блекджеком и проститутками)
Нам только Колумбийского картеля не хватает.
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Всё знаю
Ответ Тиджани Бабангида
Да и платят,надо полагать,получше чем в Колумбии
Причем конкретно лучше.
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