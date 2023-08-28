Карраскаль об отсутствии еврокубков: «В РПЛ и без них очень интересно. Хочу, чтобы колумбийских игроков в России было больше»

Хорхе Карраскаль считает, что отсутствие еврокубков не влияет на уровень Мир РПЛ.

«Я живу тут не первый год, понимаю культуру. Мне не особо нужно с кем‑то советоваться. Но я советовался, конечно, с и . Они рассказывали [о «Динамо»] только хорошие вещи, и их слова повлияли на мой выбор.

У нас уже есть игроки из Колумбии в России: , Кордоба. Они тоже знают, что такое . Тут конкретный (возможно, игрок имел в виду «конкурентный» – Sports.ru) футбол, да, нет еврокубков, но и без еврокубков все очень интересно. Я один из колумбийцев тут, и я хочу, чтобы нас было тут больше», – сказал полузащитник, перешедший из в «Динамо».

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