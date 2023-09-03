Сперцян в стиле Месси приложил ладони к ушам после гола «Спартаку»: «Не пошли на уступки по дисквалификации, поэтому так»
Эдуард Сперцян показал особый жест «Спартаку» после гола в его ворота.
Хавбек «Краснодара» в стиле Лионеля Месси приложил ладони к ушам, реализовав пенальти на 84-й минуте и сделав счет 2:0.
– Не сказал бы, что легко обыграли.
– Они ничего не могли сделать.
– Ну не знаю... У них были моменты, не знаю, что сказать про это.
– Перед пробитием пенальти была стычка.
– Защитник «Спартака» испортил точку. Он просто стоял и бил по ней. Я увидел это и сказал судье. Он сказал, что не видел. Там вместо точки была яма. Мяч был под полем.
– Настоящему мастеру разве это мешает?
– Не надо так (смеется). Главное – победили.
– Трансферное окно в Европе закрылось…
– Следующий вопрос сразу же. Без комментариев.
– Необычное празднование – кому было [адресовано]?
– Они знают. «Спартак» не пошел на уступки, мы обратились к ним, чтобы у меня не было двух игр дисквалификации. Зиньковский сказал, что я извинился и нет травм. По новому регламенту они могли дать добро – и у меня будет одна игра. Они отказались, поэтому так. Да и не только из‑за этого, было много еще чего. Сами знаете, от кого.
– Зла на них не держишь?
– Нет, наоборот, отдохнул, – смеясь ответил полузащитник «Краснодара».
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Если это правда, то это много говорит о "джентльменах" из бромантанового тушинского клуба. Тем более, что совсем недавно уже был прецедент, когда бромантановый "джентльмен" кривлялся и сбивал с настроя перед исполнением пенальти футболиста Динамо, если я правильно помню. Так что я склонен поверить Сперцяну.
#бромантановаячестность