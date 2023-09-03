Сперцян в стиле Месси приложил ладони к ушам после гола «Спартаку»: «Не пошли на уступки по дисквалификации, поэтому так»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Антон Зиньковский Матч ТВ Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян показал особый жест «Спартаку» после гола в его ворота.

Хавбек «Краснодара» в стиле Лионеля Месси приложил ладони к ушам, реализовав пенальти на 84-й минуте и сделав счет 2:0.

– Не сказал бы, что легко обыграли.

– Они ничего не могли сделать.

– Ну не знаю... У них были моменты, не знаю, что сказать про это.

– Перед пробитием пенальти была стычка.

– Защитник «Спартака» испортил точку. Он просто стоял и бил по ней. Я увидел это и сказал судье. Он сказал, что не видел. Там вместо точки была яма. Мяч был под полем.

– Настоящему мастеру разве это мешает?

– Не надо так (смеется). Главное – победили.

– Трансферное окно в Европе закрылось…

– Следующий вопрос сразу же. Без комментариев.

– Необычное празднование – кому было [адресовано]?

– Они знают. «Спартак» не пошел на уступки, мы обратились к ним, чтобы у меня не было двух игр дисквалификации. Зиньковский сказал, что я извинился и нет травм. По новому регламенту они могли дать добро – и у меня будет одна игра. Они отказались, поэтому так. Да и не только из‑за этого, было много еще чего. Сами знаете, от кого.

– Зла на них не держишь?

– Нет, наоборот, отдохнул, – смеясь ответил полузащитник «Краснодара».

Знали, что дерзкое празднование Месси напротив Ван Гала – это отсылка к Рикельме?

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Снегирёв
Какое же всратое интервью и его редактура.
+45
-6
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
-DF-
Защитник решил, что там трюфель зарыт )
+40
-6
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ваге Геворгян
Ответ sun-light
Комментарий скрыт
Не плачет, а всем свое место показывает!!!!!
+33
-9
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полосатый Октобус*)
Ответ Eugene88
Комментарий скрыт
Вот бумерангом ты сегодня и получил то, что выпустил
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ну фол был грубый,хоть и неумышленный,что за детский сад, никто на уступки Сперцяну идти не обязан был.
+27
-20
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
"Защитник «Спартака» испортил точку. Он просто стоял и бил по ней... Там вместо точки была яма. Мяч был под полем."

Если это правда, то это много говорит о "джентльменах" из бромантанового тушинского клуба. Тем более, что совсем недавно уже был прецедент, когда бромантановый "джентльмен" кривлялся и сбивал с настроя перед исполнением пенальти футболиста Динамо, если я правильно помню. Так что я склонен поверить Сперцяну.

#бромантановаячестность
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Эдик умеет не только хорошо играть!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bul.Bul
Мы как зрители только выигрываем от такого спортивного и эмоционального заряда игроков на команду соперников
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igbin
Отличный ответ на провокационный вопрос про Европу.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
расформировать московские кабинеты
Ответ Eugene88
Комментарий скрыт
бумеранг уже сработал, рыли яму на 11 метровой точке, сами в неё и провалились. одним словом шапито
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Ответ Марик05
Потом опять заплачет
Заплачет от того, что два вам забьёт, а не пять
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
расформировать московские кабинеты
Ответ AFRIKAN
Ты видать спал, поэтому ничего не видел. Мне, впрочем абсолютно по ровну. Бывают поражения у всех. На кубок выиграли, в чемпе проиграли. Бывает... хотя, конечно для Краснодара это великая победа!!! Не зря Сафонов вводил мяч в игру по 5 минут всю игру, удивительно, но жёлтой даже не получил))))
зато Кордоба за фол на себе жёлтую получает, пару пенок в ворота розовых судейка не ставит, это оно конечно по делу
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Тогда уж в стиле Рикельме, а не Месси. Это Рикельме так все голы отмечал.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Краснодар лучший
Ответ Егор Крид58
Комментарий удален модератором
Так бумеранг уже прилетел!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Промах Мораты
Ответ bedLaM
Комментарий скрыт
Соболева?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ваге Геворгян
Ответ bedLaM
Комментарий скрыт
Вы в футболе вообще разбираетесь? Он с начала сезона играет на позиции 8 номера ближе к опорнику 6 номер))) и там он исполняет все на 100% по этому пропускает Краснодар мало всего 2гола))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Крид58
Ответ Eugene88
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
расформировать московские кабинеты
Ответ AFRIKAN
Да вы сударь фантазёр, ваш кордоба симулянт каких ещё поискать.)))))
если Кордоба симулянт,то кто тогда Соболев. то что он получил жёлтую за разговоры с судьёй это всё понятно,но что к этому привело? ах да, неназначенный очевидный штрафной в метре от бокового
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adjusted
Ответ Евгений Шазиев
Комментарий скрыт
Жека, да забей
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Ответ arspurs9
Комментарий скрыт
Извинился. Травм нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bedLaM
Ответ Ваге Геворгян
Вы в футболе вообще разбираетесь? Он с начала сезона играет на позиции 8 номера ближе к опорнику 6 номер))) и там он исполняет все на 100% по этому пропускает Краснодар мало всего 2гола))
Черников и вся защита, ну да ну да пошли мы на...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
uyjv
Сперцян прям супер гол походу забил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий