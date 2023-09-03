Эдуард Сперцян показал особый жест «Спартаку» после гола в его ворота.

Хавбек « » в стиле Лионеля Месси приложил ладони к ушам, реализовав пенальти на 84-й минуте и сделав счет 2:0.

– Не сказал бы, что легко обыграли.

– Они ничего не могли сделать.

– Ну не знаю... У них были моменты, не знаю, что сказать про это.

– Перед пробитием пенальти была стычка.

– Защитник « » испортил точку. Он просто стоял и бил по ней. Я увидел это и сказал судье. Он сказал, что не видел. Там вместо точки была яма. Мяч был под полем.

– Настоящему мастеру разве это мешает?

– Не надо так (смеется). Главное – победили.

– Трансферное окно в Европе закрылось…

– Следующий вопрос сразу же. Без комментариев.

– Необычное празднование – кому было [адресовано]?

– Они знают. «Спартак» не пошел на уступки, мы обратились к ним, чтобы у меня не было двух игр дисквалификации. Зиньковский сказал, что я извинился и нет травм. По новому регламенту они могли дать добро – и у меня будет одна игра. Они отказались, поэтому так. Да и не только из‑за этого, было много еще чего. Сами знаете, от кого.

– Зла на них не держишь?

– Нет, наоборот, отдохнул, – смеясь ответил полузащитник «Краснодара».

Знали, что дерзкое празднование Месси напротив Ван Гала – это отсылка к Рикельме?

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