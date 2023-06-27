Головин подорожал с 25 до 28 млн евро по версии Transfermarkt
Transfermarkt повысил трансферную стоимость Александра Головина на 3 миллиона евро.
По итогам сезона-2022/23 трансферная стоимость российского полузащитника «Монако» составила 28 млн евро. В начале сезона Головин оценивался в 25 млн евро.
Отметим, что Головин является самым дорогим российским игроком по версии Transfermarkt.
В прошедшем сезоне Головин провел в составе «Монако» 34 матча в Лиге 1, забив 8 голов и отдав 7 голевых передач. Подробная статистика доступна здесь.
Я просто к примеру привёл.
Кто-то может сказать, что им стыдно за Дзюбу или Соболева за их не вполне футбольные истории или за какого-нибудь Смолова. (хотя я лично ЗА НИХ стыда не испытываю, было и было) Но по игрокам из списка таких поводов не вижу вообще.
но сезон провел не плохой .Лично я не вижу ничего особенного , но как минимум не ударил в грязь лицом ...