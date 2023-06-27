Головин подорожал с 25 до 28 млн евро по версии Transfermarkt

Transfermarkt повысил трансферную стоимость Александра Головина на 3 миллиона евро.

По итогам сезона-2022/23 трансферная стоимость российского полузащитника « » составила 28 млн евро. В начале сезона Головин оценивался в 25 млн евро.

Отметим, что Головин является самым дорогим российским игроком по версии Transfermarkt.

В прошедшем сезоне провел в составе «Монако» 34 матча в Лиге 1, забив 8 голов и отдав 7 голевых передач. Подробная статистика доступна здесь.