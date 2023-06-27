Головин подорожал с 25 до 28 млн евро по версии Transfermarkt

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Головин деньги Transfermarkt.ru (Трансфермаркт) Футбол

Transfermarkt повысил трансферную стоимость Александра Головина на 3 миллиона евро.

По итогам сезона-2022/23 трансферная стоимость российского полузащитника «Монако» составила 28 млн евро. В начале сезона Головин оценивался в 25 млн евро.

Отметим, что Головин является самым дорогим российским игроком по версии Transfermarkt.

В прошедшем сезоне Головин провел в составе «Монако» 34 матча в Лиге 1, забив 8 голов и отдав 7 голевых передач. Подробная статистика доступна здесь.

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15 комментариев

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Dmitry Orlov
Ответ oka79410
Единственный российский футболист на данный момент, за которого не стыдно
Почему вдруг может быть стыдно например за Алексея Миранчука, Акинфеева, Лантратова, Чалова, Глушенкова, Пиняева, Карпукаса, Оздоева, Андрея Мостового?
+24
-6
+18
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Владимир Молявин
Молодец, Саша!!! Продолжай в том же духе!!!
+10
-2
+8
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Ilia Tikhonov
Ответ Caniball
По набору фамилий сразу можно понять за какую команду болеете.
За сборную России?))
+3
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Dmitry Orlov
Ответ Caniball
По набору фамилий сразу можно понять за какую команду болеете.
Да я и не скрываюсь, у меня это и в профиле указано.
Я просто к примеру привёл.
Кто-то может сказать, что им стыдно за Дзюбу или Соболева за их не вполне футбольные истории или за какого-нибудь Смолова. (хотя я лично ЗА НИХ стыда не испытываю, было и было) Но по игрокам из списка таких поводов не вижу вообще.
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miguel_diaz
Да ну нафиг. Какой скачёк
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Alexander Prokofyev
А Мостового из Сельты сейчас бы оценили в 100 мульонов
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Ann Tretiakova
стоимость игрока выросла ,потому что он подписал многолетний контракт ! Это важный фактор для оценки стоимости!

но сезон провел не плохой .Лично я не вижу ничего особенного , но как минимум не ударил в грязь лицом ...
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Caniball
Ответ Dmitry Orlov
Почему вдруг может быть стыдно например за Алексея Миранчука, Акинфеева, Лантратова, Чалова, Глушенкова, Пиняева, Карпукаса, Оздоева, Андрея Мостового?
По набору фамилий сразу можно понять за какую команду болеете.
+2
-2
0
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Артём Амирджанян
Ответ Dmitry Orlov
Почему вдруг может быть стыдно например за Алексея Миранчука, Акинфеева, Лантратова, Чалова, Глушенкова, Пиняева, Карпукаса, Оздоева, Андрея Мостового?
Забыли Малкома с Клаудиньо
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Dmitry Orlov
Ответ Артём Амирджанян
Забыли Малкома с Клаудиньо
Да нет, не забыл, я просто не посчитал нужным добавлять к списку игрока сборной Бразилии и игрока олимпийской сборной Бразилии.
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Dmitry Orlov
Ответ Ilia Tikhonov
За сборную России?))
По фактам))
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