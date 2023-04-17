Лапорта о том, что «Барса» выплатила Негрейре 7,3 млн евро: «Это деньги не за год – за 18 лет, за важные доклады. Вице-президент CTA не влиял на результаты, не назначал судей»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Федерация футбола Испании деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта отрицает влияние Хосе Марии Энрикеса Негрейры на судейство в Испании.

«Барселона» проводит пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. 

– За что компании активного участника CTA было выплачено 7,3 миллиона евро?

– Стоит учитывать, что эти деньги выплачивались в течение 18 лет. Даже не в течение года. Это были важные и необходимые доклады, сделанные людьми, занимающими важные посты. Внутреннее расследование выявило 629 доклада и 43 видеозаписи, а также 4 доклада по другим темам. Это только с 2014 по 2018 год. Я думаю, стоило бы разобраться в контексте и понять, что это была огромная работа на протяжении многих лет, которую выполняли профессионалы.

Говоря о том, что он [Негрейра] являлся вице-президентом CTA, необходимо уточнить, что основным поставщиком этих услуг является сын Негрейры. Вице-президент CTA не имел права влиять на результаты матчей или назначать судей. Я настаиваю на этом. Об этом говорится в статье 29 регламента RFEF (Королевская федерация футбола Испании – Sports.ru).

Гипотеза о том, что этот человек оказывал влияние на судейские решения, является ложной. Сам регламент RFEF отрицает это. У него не было таких полномочий, это было подтверждено заявлениями нескольких судей. Он не имел права влиять на результаты или назначать судей. Существует внутреннее расследование RFEF, в котором говорится, что у него не было такой возможности, – сказал президент «Барселоны».

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87 комментариев

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Dzhansug Bukiya
Они провели собственное расследование и не обнаружили нарушений))))
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Пако
Как говорили древние, "чтобы доказать, что море солёное, не надо выпивать его целиком, достаточно одной капли". Зачем судьям платили даже 1 евро?
+49
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+42
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Сикарио
Очень слабенько, Лапорта. 3 месяца думал и выдал такой унылый материал?
+41
-4
+37
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Alex Manola
Есть одно но, перестали ему платить как только перестал занимать пост. Видимо в этот момент сын разучился доклады делать.
+34
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Любезный Коссутий
важные люди, занимавшие важные посты, делали важные доклады, за что важная Барселона платила им деньги, и все бы ничего, если бы это были не люди из судейского корпуса.
+27
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M.Karaev
Вам всем не кажется, что Лапорта очень позорно высказывается и говорит очевидные глупости и тупости?)
+22
-8
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Сикарио
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Как говорили древние: "читай внимательнее и не будешь писать коменты впросак". Он в этом отрывке вроде указал, что эти платежи до судей не доходили.
А ты знаешь, что такое просак?
+17
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Arthas M
Ну а то что выплаты прекратились сразу после ухода Негрейры с поста чистое совпадение)))
+12
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Artuom Batishev
Ответ Dzhansug Bukiya
Они провели собственное расследование и не обнаружили нарушений))))
Было бы странно выйти на себя и признаться в этом 😅
+11
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hannibal ante portas
45 000 e в месяц выходит за доклады, докладов за 18 лет набралось, чуть больше 10 шт, видимо не каждый год была необходимость докладывать. Вообще конечно деньги неплохие, я думаю никто бы на спорте.ru, не оказался писать доклады им, даже по 10 штук на день, а не то что за 18 лет.
+13
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onsigne
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну и что не так написано?
То, что ты жмурки не смотрел.
+8
-1
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Dooomer
Ага, по 34 тыщи евро ежемесячно в течение 18 лет в бедной Испании. Это не взятка, так, ерунда.
+8
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Темир Кушу
Ответ Сикарио
А ты знаешь, что такое просак?
Даже Владик знает
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hannibal ante portas
Судья: докладываю, ваше задание выполнено, готовьте место на полке под новый трофей
Лапорта: спасибо за доклад
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Marcus-light
Ответ Сикарио
Очень слабенько, Лапорта. 3 месяца думал и выдал такой унылый материал?
Склепать 640 документов за ночь сложно. Если задействовать одного-двух сотрудников (больше сложнее из-за каталонской идентичности - сольют инфу), то как раз выйдет 1-2 часа на документ в течение 3 месяцев.
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gleb_k
Ответ Rustam Guseynoff
Интересно, где сказочник Лапорта видел людей, который работали, ожидая вознаграждения 18 лет? Это лишь говорит о том, что этот платеж не единственный
7,3 млн - это и есть сумма всех платежей
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whereissuso
400+ тысяч евро в год это не деньги? Шоб я так жил
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El Shininho
Ответ hannibal ante portas
45 000 e в месяц выходит за доклады, докладов за 18 лет набралось, чуть больше 10 шт, видимо не каждый год была необходимость докладывать. Вообще конечно деньги неплохие, я думаю никто бы на спорте.ru, не оказался писать доклады им, даже по 10 штук на день, а не то что за 18 лет.
Как ты получил цифру "чуть больше 10шт"? Вижу в тексте цифру 629 + 4. Было это в течение 18 лет. Если одно число разделить на другое (629/18), получаем 34,944 (4 в периоде). Если округлим в меньшую сторону, то получим в среднем 34 отчета в год. За эту сумму одна сторона платила, а другая получала в среднем 405 555 евро.
Это значит что один отчет стоил около 12 000 евро.
Это какие-то баснословные деньги, которые платит юридическое лицо, организация-гигант?
Или вопрос в том, что для тебя это большие деньги?
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Пако
Сын Негрейры во всём виноват?!
А почему не тёща, которая за это время купила себе новую яхту?))
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Artuom Batishev
Ммм... тоесть Лапорта так долго тянул с этой пресс-конференцией... чтобы что? Чтобы сейчас рассказывать ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ, что он говорил все это время в своих высказываниях?😅

И это называется "мы на пресс-конференции все вам обьясним"? Он же просто "воду льет" - сотни фраз , которые ничего не добавляют нового к уже известному и так 😏
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Мансур Мансуров
Так он что? Подтверждет, что ни ему платили?🗿
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ARIGAMI ARIGAMI
Оправдания в стиле: Если бы не вы, у меня все получилось
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milya ololo
Ответ hannibal ante portas
45 000 e в месяц выходит за доклады, докладов за 18 лет набралось, чуть больше 10 шт, видимо не каждый год была необходимость докладывать. Вообще конечно деньги неплохие, я думаю никто бы на спорте.ru, не оказался писать доклады им, даже по 10 штук на день, а не то что за 18 лет.
пользователи спортса, не стали бы писать 10 докладов в день. не обманывайте себя. и вы бы тоже не стали. потому что все ленивые.
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Spiker1606
Ответ hannibal ante portas
45 000 e в месяц выходит за доклады, докладов за 18 лет набралось, чуть больше 10 шт, видимо не каждый год была необходимость докладывать. Вообще конечно деньги неплохие, я думаю никто бы на спорте.ru, не оказался писать доклады им, даже по 10 штук на день, а не то что за 18 лет.
Доклады были на 2-х страницах, написаны неграмотно. По сути эти доклады даже нигде нельзя было применить. Скорее всего они были написаны для отвода глаз.
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livin la vida loca
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Я не ненавижу ваш клуб БЕЗ ПРИЧИН. Вы занимаетесь шантажом и спиздингом футболистов у других команд. Не только ведь Ливерпуль пострадал +покупка судей и финансовые махинации? Мало?
братаньчик, я в принципе не вижу смысла в твоём пребывании на ветке Барсы, ибо когда тебя просят привести конкретные доказательства по делу, ты ссылаешься на цитаты игроков, субъективный взгляд на какой-то конкретный матч. Это же смех. Или ты на фул серьёзе думаешь, что сможешь кого-то здесь убедить такими способами и доказать причастность Барсы к судейскому заговору? Выглядит пока что очень жалко, увы.
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