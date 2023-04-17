Лапорта о том, что «Барса» выплатила Негрейре 7,3 млн евро: «Это деньги не за год – за 18 лет, за важные доклады. Вице-президент CTA не влиял на результаты, не назначал судей»
Жоан Лапорта отрицает влияние Хосе Марии Энрикеса Негрейры на судейство в Испании.
«Барселона» проводит пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета.
– За что компании активного участника CTA было выплачено 7,3 миллиона евро?
– Стоит учитывать, что эти деньги выплачивались в течение 18 лет. Даже не в течение года. Это были важные и необходимые доклады, сделанные людьми, занимающими важные посты. Внутреннее расследование выявило 629 доклада и 43 видеозаписи, а также 4 доклада по другим темам. Это только с 2014 по 2018 год. Я думаю, стоило бы разобраться в контексте и понять, что это была огромная работа на протяжении многих лет, которую выполняли профессионалы.
Говоря о том, что он [Негрейра] являлся вице-президентом CTA, необходимо уточнить, что основным поставщиком этих услуг является сын Негрейры. Вице-президент CTA не имел права влиять на результаты матчей или назначать судей. Я настаиваю на этом. Об этом говорится в статье 29 регламента RFEF (Королевская федерация футбола Испании – Sports.ru).
Гипотеза о том, что этот человек оказывал влияние на судейские решения, является ложной. Сам регламент RFEF отрицает это. У него не было таких полномочий, это было подтверждено заявлениями нескольких судей. Он не имел права влиять на результаты или назначать судей. Существует внутреннее расследование RFEF, в котором говорится, что у него не было такой возможности, – сказал президент «Барселоны».
Лапорта: спасибо за доклад
Это значит что один отчет стоил около 12 000 евро.
Это какие-то баснословные деньги, которые платит юридическое лицо, организация-гигант?
Или вопрос в том, что для тебя это большие деньги?
А почему не тёща, которая за это время купила себе новую яхту?))
И это называется "мы на пресс-конференции все вам обьясним"? Он же просто "воду льет" - сотни фраз , которые ничего не добавляют нового к уже известному и так 😏