Лапорта о том, что «Барса» выплатила Негрейре 7,3 млн евро: «Это деньги не за год – за 18 лет, за важные доклады. Вице-президент CTA не влиял на результаты, не назначал судей»

Жоан Лапорта отрицает влияние Хосе Марии Энрикеса Негрейры на судейство в Испании.

« » проводит пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

– За что компании активного участника CTA было выплачено 7,3 миллиона евро?

– Стоит учитывать, что эти деньги выплачивались в течение 18 лет. Даже не в течение года. Это были важные и необходимые доклады, сделанные людьми, занимающими важные посты. Внутреннее расследование выявило 629 доклада и 43 видеозаписи, а также 4 доклада по другим темам. Это только с 2014 по 2018 год. Я думаю, стоило бы разобраться в контексте и понять, что это была огромная работа на протяжении многих лет, которую выполняли профессионалы.

Говоря о том, что он [ ] являлся вице-президентом CTA, необходимо уточнить, что основным поставщиком этих услуг является сын Негрейры. Вице-президент CTA не имел права влиять на результаты матчей или назначать судей. Я настаиваю на этом. Об этом говорится в статье 29 регламента RFEF (Королевская федерация футбола Испании – Sports.ru).

Гипотеза о том, что этот человек оказывал влияние на судейские решения, является ложной. Сам регламент RFEF отрицает это. У него не было таких полномочий, это было подтверждено заявлениями нескольких судей. Он не имел права влиять на результаты или назначать судей. Существует внутреннее расследование RFEF, в котором говорится, что у него не было такой возможности, – сказал президент «Барселоны».