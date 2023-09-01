«Ливерпуль» не продал Салаха «Аль-Иттихаду» за 100+ млн фунтов и бонусы. Клуб даже не рассматривал предложение и считает вопрос закрытым
«Ливерпуль» отказался продать Мохамеда Салаха «Аль-Иттихаду».
Ранее стало известно, что «Аль-Иттихад» готов заплатить 150 миллионов евро за египетского вингера. Также сообщалось, что трансфер Салаха уже согласован. Отмечалось, что саудовцы даже могут улучшить предложение до 200 миллионов евро.
Однако, по данным The Athletic, «Ливерпуль» отклонил устное предложение «Аль-Иттихада» по Салаху на сумму более 100 млн фунтов, где также были прописаны внушительные бонусы.
«Красные» даже рассматривать его не стали и сейчас считают, что вопрос закрыт – Мохамед остается в Англии.
При этом саудовцы не согласны с этим и сохраняют интерес к футболисту.
Салах забил 1 гола и сделал 2 результативных паса в 3 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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текст: клуб даже не рассматривал вариант
Игорь Новиков, читай новость перед тем как выложить, не отвлекайся на написание комментов. Тебе же наверное зарплату платят даже.
П.С исправил, хвалю за оперативность.
Его буквально сразу отпустили, если что, ибо он сам попросил
Аль-Иттихад подгоняет камаз кеша за ветерана : мы даже не рассмотрим предложение и считаем вопрос закрытым.
Ок)
1. Найдут ли адекватную замену зимой (либо договорятся с кем то до начала летнего ТО).
2. Будем смотреть как Салах проведёт этот сезон. Если так же как обычно - на топ уровне, то смысл его продавать то вообще?