«Ливерпуль» не продал Салаха «Аль-Иттихаду» за 100+ млн фунтов и бонусы. Клуб даже не рассматривал предложение и считает вопрос закрытым

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Футбол

«Ливерпуль» отказался продать Мохамеда Салаха «Аль-Иттихаду».

Ранее стало известно, что «Аль-Иттихад» готов заплатить 150 миллионов евро за египетского вингера. Также сообщалось, что трансфер Салаха уже согласован. Отмечалось, что саудовцы даже могут улучшить предложение до 200 миллионов евро.

Однако, по данным The Athletic, «Ливерпуль» отклонил устное предложение «Аль-Иттихада» по Салаху на сумму более 100 млн фунтов, где также были прописаны внушительные бонусы.

«Красные» даже рассматривать его не стали и сейчас считают, что вопрос закрыт – Мохамед остается в Англии.

При этом саудовцы не согласны с этим и сохраняют интерес к футболисту.

Салах забил 1 гола и сделал 2 результативных паса в 3 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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32 комментария

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А.В. Бубнов
от 200+ будет сложнее отмахнуться...
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Фарид Харисов
заголовок: клуб даже рассматривал вариант

текст: клуб даже не рассматривал вариант

Игорь Новиков, читай новость перед тем как выложить, не отвлекайся на написание комментов. Тебе же наверное зарплату платят даже.

П.С исправил, хвалю за оперативность.
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Красный чай
В следующем сезоне еще можно будет рассмотреть за +200 млн но никак не в этом.
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djkdkrb
Ответ avcgloronalduMU
набивают цену как с Хендерсеном
С Хендерсоном сильно набили, аж на 12 миллионов
Его буквально сразу отпустили, если что, ибо он сам попросил
+3
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Эдвард Газарян
надо просто привыкнуть к этой новости, еще 2 недели они будут терроризировать красных, надеюсь, Салах не уйдет
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rude.
Ливерпуль: у клуба нет денег на трансферы, не можем соперничать с другими клубами, плак-плак-плак...
Аль-Иттихад подгоняет камаз кеша за ветерана : мы даже не рассмотрим предложение и считаем вопрос закрытым.
Ок)
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pavelrytov@icloud.com
С одной стороны их можно понять , если убрать Салаха они могут и посыпаться, от него много зависит в игре. С другой стороны у них в атаке есть много вариантов и можно пересобрать состав, а на 100 лямов укрепить полузащиту и плюс возможно недовольный игрок останется в команде. Время покажет кто прав. Реал в свое время продал Роналду, когда считали это безумием. В итоге перестройка идет успешно и Роналду не потерялся
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aleksandrsemizorov
Ответ glavredaktor
Перебор это 5 игроков на 3 позиции?)
ну лично моё мнение, достаточно! а 150 лямов за 30+ игрока это космос!
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djkdkrb
Ответ Садковский Ян
Ждём, что скажет Фабрицио Романо, слишком много противоречивой информации
Как вы задолбали со своим Романо, который по Англии просто подбирает инфу за другими инсайдерами
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glavredaktor
Ответ Садковский Ян
Ждём, что скажет Фабрицио Романо, слишком много противоречивой информации
Атлетик обычно даёт достоверную информацию
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glavredaktor
Ответ Красный чай
В следующем сезоне еще можно будет рассмотреть за +200 млн но никак не в этом.
Тут будет несколько но:
1. Найдут ли адекватную замену зимой (либо договорятся с кем то до начала летнего ТО).
2. Будем смотреть как Салах проведёт этот сезон. Если так же как обычно - на топ уровне, то смысл его продавать то вообще?
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ArnoNeputevy
Да? Не рассматривал? Судя по тому, что писали тут, на Спортсе, Мо был уже одной ногой в Аравии.
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liv6
Инвестировать не собираются, что заработаете на том и жить будет клуб. Заработать на продаже игрока тоже не дадим. Скоро по тратам Ливерпуль будет не седьмым, а во втором десятке и вечно отскакивать не получится
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Дартос
А как по мне,надо продавать,и сейчас.Есть Бен Доак,у него огонь в глазах. Очень напоминает Майкла Оуена. Дать парню шанс!!!!!
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llolishe
Единственное верное решение
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Prokuror Prokurorov
Ответ pavelrytov@icloud.com
С одной стороны их можно понять , если убрать Салаха они могут и посыпаться, от него много зависит в игре. С другой стороны у них в атаке есть много вариантов и можно пересобрать состав, а на 100 лямов укрепить полузащиту и плюс возможно недовольный игрок останется в команде. Время покажет кто прав. Реал в свое время продал Роналду, когда считали это безумием. В итоге перестройка идет успешно и Роналду не потерялся
Для любого клуба АПЛ, включая даже Лутон, 100 млн - не такая уж и фантастическая сумма, тем более когда речь заходит о системообразующем игроке.
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BARCA_10
Вот реально через 2 недели возьмет руководство и примет предложение в 150 млн, а Клопп останется без основного вингера при закрытом ТО)
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Vadiay
Ну не согласны, а дальше что? Повышать предложение будут?
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avcgloronalduMU
набивают цену как с Хендерсеном
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aleksandrsemizorov
надо было продавать, в нападении и так перебор, а такие деньги могут больше не продложить🥺
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Садковский Ян
Ждём, что скажет Фабрицио Романо, слишком много противоречивой информации
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Tun
арабы еще недели 3 будут подкатывать со своими запросами
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Борщ со сметанкой
Меньше 170 Ливерпуль не станет разговаривать
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Арсен Талант-Уулу
даже НЕ* рассматривал
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Джанлука Нальюка
Ответ rude.
Ливерпуль: у клуба нет денег на трансферы, не можем соперничать с другими клубами, плак-плак-плак... Аль-Иттихад подгоняет камаз кеша за ветерана : мы даже не рассмотрим предложение и считаем вопрос закрытым. Ок)
Кто сказал , что у ливерпуля нет денег ? У руководства нет желания тратить деньги.это разные вещи
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