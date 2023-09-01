«Ливерпуль» не продал Салаха «Аль-Иттихаду» за 100+ млн фунтов и бонусы. Клуб даже не рассматривал предложение и считает вопрос закрытым

«Ливерпуль» отказался продать Мохамеда Салаха «Аль-Иттихаду».

Ранее стало известно, что « » готов заплатить 150 миллионов евро за египетского вингера. Также сообщалось, что трансфер уже согласован. Отмечалось, что саудовцы даже могут улучшить предложение до 200 миллионов евро.

Однако, по данным The Athletic, « » отклонил устное предложение « » по Салаху на сумму более 100 млн фунтов, где также были прописаны внушительные бонусы.

«Красные» даже рассматривать его не стали и сейчас считают, что вопрос закрыт – Мохамед остается в Англии.

При этом саудовцы не согласны с этим и сохраняют интерес к футболисту.

Салах забил 1 гола и сделал 2 результативных паса в 3 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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