Клопп о Салахе и Саудовской Аравии: «Не было предложения. Мы все удивлены их активностью, это скорее угроза, чем нет. Может, мы можем изменить правила?»

Юрген Клопп высказался о слухах про переход Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что « » не намерен продавать 31-летнего египетского вингера, но « » готов улучшить предложение до 200 млн евро.

– Позиция остается прежней. Вот так, больше нечего сказать. Не было предложения, насколько я знаю.

– Вы ощущаете угрозу из-за интереса клубов Саудовской Аравии?

– Я не знаю, как долго это будет продолжаться, но я думаю, что следующие две недели покажут, насколько это сложный вызов.

Никто больше не сможет реагировать [если потеряет игроков после закрытия трансферного окна в ]. Мы должны защитить игру. Но я люблю всех своих игроков, которые уехали в Саудовскую Аравию.

Но эта лига не отвлекает меня, не заставляет менять привычки. Нам нужно, чтобы европейские лиги оставались такими же сильными, как сейчас.

Может быть, мы можем немного изменить какие-то правила? Мы все удивлены активностью Саудовской Аравии. Это скорее угроза, чем нет, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Трансферное окно в Англии и Европе закрывается сегодня, Саудовской Аравии – 20 сентября.

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