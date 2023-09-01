Клопп о Салахе и Саудовской Аравии: «Не было предложения. Мы все удивлены их активностью, это скорее угроза, чем нет. Может, мы можем изменить правила?»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Футбол

Юрген Клопп высказался о слухах про переход Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не намерен продавать 31-летнего египетского вингера, но «Аль-Иттихад» готов улучшить предложение до 200 млн евро.

– Позиция остается прежней. Вот так, больше нечего сказать. Не было предложения, насколько я знаю.

– Вы ощущаете угрозу из-за интереса клубов Саудовской Аравии?

– Я не знаю, как долго это будет продолжаться, но я думаю, что следующие две недели покажут, насколько это сложный вызов.

Никто больше не сможет реагировать [если потеряет игроков после закрытия трансферного окна в АПЛ]. Мы должны защитить игру. Но я люблю всех своих игроков, которые уехали в Саудовскую Аравию.

Но эта лига не отвлекает меня, не заставляет менять привычки. Нам нужно, чтобы европейские лиги оставались такими же сильными, как сейчас.

Может быть, мы можем немного изменить какие-то правила? Мы все удивлены активностью Саудовской Аравии. Это скорее угроза, чем нет, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Трансферное окно в Англии и Европе закрывается сегодня, Саудовской Аравии – 20 сентября.

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54 комментария

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Александр Титов
Ответ Алексей Александрович
а что они не люди что ли? Почему если они развивают свою лигу то это сразу угроза, футболисты давно уже идут туда где больше заплатят хоть к прямым конкурентам так что удивляться тут не чему а нужно просто понаблюдать
единственная проблема о которой говорит Клопп - синхронизация графиков трансферных окон
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QWertY
Клопп: не было предложения
Завтра: *Салах перешел в Аль Иттихад*

Знаем, проходили)
+50
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+41
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Алексей Александрович
а что они не люди что ли? Почему если они развивают свою лигу то это сразу угроза, футболисты давно уже идут туда где больше заплатят хоть к прямым конкурентам так что удивляться тут не чему а нужно просто понаблюдать
+53
-18
+35
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Тухель
Не вижу никаких проблем. Ладно это говорил тренер Примеры, которые ноу нейму прописали отступные в 40 млн из какого нибудь Хетафе, а клуб СА 10 сентября выкупил этого игрока. Это да неприятно. Даже если деньги хорошие для Хетафе, но до зимы игрока не купишь на замену. А в АПЛ отступные в правилах не прописаны и их практически ни у кого из игроков нет. Просто не продаешь своего игрока и все. Никаких проблем. Даже если игрок поноёт, то через неделю или месяц успокоится.
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<~Inter~>
Ответ Алексей Александрович
а что они не люди что ли? Почему если они развивают свою лигу то это сразу угроза, футболисты давно уже идут туда где больше заплатят хоть к прямым конкурентам так что удивляться тут не чему а нужно просто понаблюдать
потому что люди в топовом европейском футболе лицемеры. Они бояться конкуренции и хотят, чтобы всё оставалось как в начале 2000-х
+24
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Вадим Сидоров
Не угроза, а бизнес
Никто не мешает вам его не продавать
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<~Inter~>
Ответ Джанлука Нальюка
Они просто скупают игроков, а европейские клубы вынуждены зарабатывать и соблюдать фейр плей. Неравные условия
у топовых европейских клубов сильно больше денег, чем у всего остального футбола и всё лишь потому что им чуть больше повезло. Когда клубы из топ 5 предлагают большие деньги молодым футболистам с тех же балканских стран, то никто почему-то не говорит про отсутствие справедливости
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Джанлука Нальюка
Ответ Алексей Александрович
а что они не люди что ли? Почему если они развивают свою лигу то это сразу угроза, футболисты давно уже идут туда где больше заплатят хоть к прямым конкурентам так что удивляться тут не чему а нужно просто понаблюдать
Они просто скупают игроков, а европейские клубы вынуждены зарабатывать и соблюдать фейр плей. Неравные условия
+7
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Stewart D.
Ответ Алексей Александрович
а что они не люди что ли? Почему если они развивают свою лигу то это сразу угроза, футболисты давно уже идут туда где больше заплатят хоть к прямым конкурентам так что удивляться тут не чему а нужно просто понаблюдать
речь идёт про то что АПЛ не может покупать игроков после 1 сентября, ну
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Umnik9
Ответ Александр Титов
единственная проблема о которой говорит Клопп - синхронизация графиков трансферных окон
Раньше их это проблема не беспокоила, когда они забирали игроков из других чемпионатов. А тут потревожили их и сразу паника)
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FilinMD
Ответ Алексей Александрович
а что они не люди что ли? Почему если они развивают свою лигу то это сразу угроза, футболисты давно уже идут туда где больше заплатят хоть к прямым конкурентам так что удивляться тут не чему а нужно просто понаблюдать
Угроза - это когда происходит что-то, что ломает твои привычные представления о мире, особенно когда эти самые представления о мире тебе выгодны
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Red devi1
Ответ dr. cage
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Речь о том что в СА трансферное окно закроется на 3 недели позже, и в случае перехода игрока клубу из Европы до зимы никого на замену не подписать. В случае сотоном - в них с Ливерпулем были всегда одинаковые сроки при трансферах
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Джанлука Нальюка
Ответ <~Inter~>
у топовых европейских клубов сильно больше денег, чем у всего остального футбола и всё лишь потому что им чуть больше повезло. Когда клубы из топ 5 предлагают большие деньги молодым футболистам с тех же балканских стран, то никто почему-то не говорит про отсутствие справедливости
Никто не предлагает такие безумные деньги как арабы.они просто заваливают всех деньгами.топ клубы зарабатывают и живут по средствам.
+3
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rude.
Чтоб там Клопп не говорил, если реально его готовы забрать за 200, то думаю в Ливерпуле уже откупоривают шампанское. 4х кратный оверпрайс за ветерана. Вот тебе пожалуйста деньги на перестройку.
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Meeeshel Bibikoff
Когда уже Саудовская Аравия выразит благодарность нашему лучшему царю-батюшке? Ведь именно благодаря его гениальной политике они богают с геометрической прогрессией :-)
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Stewart D.
Ответ Любезный Коссутий
Юрген переживает, что никого не сможет подписать, если Мухамед навострит лыжи после 1 сентября. ведь, скорее всего, придется ждать до следующего лета, т.к. даже при наличии денег, сложно подписать зимой кого-то вменяемого.
да, одни гакпо и диазы((
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Магомед Саид Амирханов
Конечно можно!
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26
проблемы индейцев шерифа не волнуют
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Александр Титов
Ответ HK Traktor
Я понимаю, что европейские лиги сильнее и интереснее остальных, но почему весь мир должен подстраиваться под них?
Разумно существовать если не по единым, то по схожим правилам
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vals1702
Сначала надо закупиться новыми игроками и только потом продажи. Иначе деньги уйдут в Бостон. Скупердяи из ФСГ потратят на свои цели.
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Любезный Коссутий
Ответ <~Inter~>
и всё равно Ливерпуль имеет возможность отказать, если это как говорит Клопп так сильно влияет на них
и получать немотивированного игрока, отбывающего номер, которому, к тому же, придется платить одну из крупнейших окладов в АПЛ. сомнительная перспектива.
думаю, что Ливер выберет деньги, тем более, что Мухамед сам хочет перейти и получать еще больше денег
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people people
Ответ Red devi1
Речь о том что в СА трансферное окно закроется на 3 недели позже, и в случае перехода игрока клубу из Европы до зимы никого на замену не подписать. В случае сотоном - в них с Ливерпулем были всегда одинаковые сроки при трансферах
Это проблемы европейских клубов
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<~Inter~>
Ответ Любезный Коссутий
все же в сумму упирается. ну, допустим, 150 их якобы не устроило, но это не значит, что их не устроит 200
и всё равно Ливерпуль имеет возможность отказать, если это как говорит Клопп так сильно влияет на них
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Любезный Коссутий
Ответ <~Inter~>
Ливерпуль просто может отказаться и всё
все же в сумму упирается. ну, допустим, 150 их якобы не устроило, но это не значит, что их не устроит 200
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Футбол, хоккей итд
Пока саудиты, не откроют для Клоппа, в Ливерпуле пивоварню, никакого Салаха они не получат.✊️
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