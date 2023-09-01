Клопп о Салахе и Саудовской Аравии: «Не было предложения. Мы все удивлены их активностью, это скорее угроза, чем нет. Может, мы можем изменить правила?»
Юрген Клопп высказался о слухах про переход Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не намерен продавать 31-летнего египетского вингера, но «Аль-Иттихад» готов улучшить предложение до 200 млн евро.
– Позиция остается прежней. Вот так, больше нечего сказать. Не было предложения, насколько я знаю.
– Вы ощущаете угрозу из-за интереса клубов Саудовской Аравии?
– Я не знаю, как долго это будет продолжаться, но я думаю, что следующие две недели покажут, насколько это сложный вызов.
Никто больше не сможет реагировать [если потеряет игроков после закрытия трансферного окна в АПЛ]. Мы должны защитить игру. Но я люблю всех своих игроков, которые уехали в Саудовскую Аравию.
Но эта лига не отвлекает меня, не заставляет менять привычки. Нам нужно, чтобы европейские лиги оставались такими же сильными, как сейчас.
Может быть, мы можем немного изменить какие-то правила? Мы все удивлены активностью Саудовской Аравии. Это скорее угроза, чем нет, – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Трансферное окно в Англии и Европе закрывается сегодня, Саудовской Аравии – 20 сентября.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Завтра: *Салах перешел в Аль Иттихад*
Знаем, проходили)
Никто не мешает вам его не продавать
думаю, что Ливер выберет деньги, тем более, что Мухамед сам хочет перейти и получать еще больше денег