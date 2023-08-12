Сборная Португалии поздравила Роналду с победой в Кубке арабских чемпионов
Сборная Португалии поздравила Криштиану Роналду с победой в азиатском турнире.
«Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов, одержав победу над «Аль-Хилалем» в финале (2:1). Роналду забил два мяча в этой игре.
«Криштиану Роналду сделал дубль и стал обладателем Кубка арабских чемпионов в составе «Аль-Насра» 🏆👏», – написала пресс-служба сборной Португалии в твиттере.
38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов с 6 голами
Роналду выиграл первый трофей с «Аль-Насром» – Кубок арабских чемпионов. Это 33-й титул в его карьере
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Зайди в твиттер или инсту, там такое глумление неприкрытое над кринжем.
Арабы конечно чудаки, сделали кубок как реплику ЧМ🤣