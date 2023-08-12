Сборная Португалии поздравила Роналду с победой в Кубке арабских чемпионов

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Сборная Португалии поздравила Криштиану Роналду с победой в азиатском турнире.

«Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов, одержав победу над «Аль-Хилалем» в финале (2:1). Роналду забил два мяча в этой игре. 

«Криштиану Роналду сделал дубль и стал обладателем Кубка арабских чемпионов в составе «Аль-Насра» 🏆👏», – написала пресс-служба сборной Португалии в твиттере. 

38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов с 6 голами

Роналду выиграл первый трофей с «Аль-Насром» – Кубок арабских чемпионов. Это 33-й титул в его карьере

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19 комментариев

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Real_v_dushe
Ответ VERBLYUD
Позорище. До этого года никто не знал об этом турнире)
До прихода Роналду в СА никто ни одного клуба из этой не знал. А сейчас под финалом этого турнира может под 1000 коментов набежать. Страдайте молча лучше от этого
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Пушка_Кутепова
Игрок аль хиляля отпраздновавший в стиле Роналду только мотивировал его
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Геннадий Тимченко
Ответ Пушка_Кутепова
Игрок аль хиляля отпраздновавший в стиле Роналду только мотивировал его
ну это напоминает историю с Симеоне и Роном в плей-офф ЛЧ 🤣
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udiekemen
Аплодисменты 👏
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Xm.md
Лyчший
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Стахович
Самый великий португалец со времён Магеллана
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Пушка_Кутепова
Как можно повторять празднование гола,
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хавбек+
сиуу🏆👏
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Aleksandr Dubovik
Ответ GuruFutbola
Я бы на их месте сидел бы тише, может он увлекся посудой с алика и забыл о сборной на какое-то время ,а игроки бы выдохли) хотя что я несу, кубок лаваша это хорошо, но матчи с Лихтенштейном и Люксембургом по расписанию)
Ох как страдаешь эталонно))
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Oleg
Ответ Александр Северный
спасибо пускай скажет арабам за подаренный трофей сбитому летчику. 🤡 ещё и умудрились сделать кубок похожий на КМ. лёгкая сетка по турниру - голы зымыкания без сопротивления - проигравший до свистка в кабинете аль хиляль сделали своё дело. браво!!!!
Да ладно тебе)
Зайди в твиттер или инсту, там такое глумление неприкрытое над кринжем.
Арабы конечно чудаки, сделали кубок как реплику ЧМ🤣
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