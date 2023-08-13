Роналду – первый человек в истории с 600+ млн подписчиков в инстаграме
Криштиану Роналду установил новый рекорд инстаграма.
Число подписчиков в аккаунте нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии превысило 600 миллионов. Роналду – первый в истории человек, достигший этой отметки. Только у официального аккаунта инстаграма больше подписчиков – более 651 миллиона.
Отметку в 500 миллионов подписчиков в инстаграме Роналду преодолел в ноябре 2022 года.
Следом за Роналду по количеству подписчиков в соцсети идет Лионель Месси – на форварда «Интер Майами» подписаны более 483 миллионов человек. Больше спортсменов в топ-10 нет.
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До победы Месси на ЧМ публикация Роналду о беременности была самой залайканой среди всех спортсменов и второй среди самых залайканных постов за все время.
Самая популярная публикация Кришти в инсте - фото с Месси
Да и рекорды инстаграма по лайкам не у Роналду.
Весь пъедестал за Лео.
То у Рюналду самый залайканный фото это 40 млн из 600 млн подписчиков, это сколько ботов у него получается, если уступает по лайкам 480 млн подписчикам с 600 млн подписчиками??
Говорят у него голов с пенальти больше, чем его лучший скилл голы с головой.
Если уж покупаешь ботов, то делай это не так очевидно)
Ну не половина, процентов 30 точно фейки, еще 30 это куча фан страничек и тд.
Но как,у него же больше всего подписчиков в Инсте значит он лучший (логика криштибоев).
Хотя по факту он даже не лучший в СА
Ну это как раз показывает кто на роналду подписан.