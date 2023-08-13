Роналду – первый человек в истории с 600+ млн подписчиков в инстаграме

Криштиану Роналду установил новый рекорд инстаграма.

Число подписчиков в аккаунте нападающего « » и сборной превысило 600 миллионов. Роналду – первый в истории человек, достигший этой отметки. Только у официального аккаунта инстаграма больше подписчиков – более 651 миллиона.

Отметку в 500 миллионов подписчиков в инстаграме преодолел в ноябре 2022 года.

Следом за Роналду по количеству подписчиков в соцсети идет – на форварда « » подписаны более 483 миллионов человек. Больше спортсменов в топ-10 нет.

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