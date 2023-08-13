Роналду – первый человек в истории с 600+ млн подписчиков в инстаграме

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду установил новый рекорд инстаграма.

Число подписчиков в аккаунте нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии превысило 600 миллионов. Роналду – первый в истории человек, достигший этой отметки. Только у официального аккаунта инстаграма больше подписчиков – более 651 миллиона.

Отметку в 500 миллионов подписчиков в инстаграме Роналду преодолел в ноябре 2022 года.

Следом за Роналду по количеству подписчиков в соцсети идет Лионель Месси – на форварда «Интер Майами» подписаны более 483 миллионов человек. Больше спортсменов в топ-10 нет.

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120 комментариев

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Уставший Фергюсон
Теперь можно и свой телеграмм канал создать
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-3
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Его знает весь мир ✊🏼
+69
-16
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Greatest Of All Time
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Его знает весь мир ✊🏼
В Мире больше 8 миллиардов людей. Так что не все.
+46
-14
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muhammetrahymberdiyew879@gmail.com
Инста машина
+31
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Oleg
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Его знает весь мир ✊🏼
Там из 600 миллионов живых людей меньше половины)
+46
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Peter Parker
Ответ Уставший Фергюсон
Теперь можно и свой телеграмм канал создать
С рекламой финки НКВД
+29
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onsigne
Ответ Уставший Фергюсон
Теперь можно и свой телеграмм канал создать
И казиныч рекламить
+15
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FCB1991
И лидер по фейковым страницам.
+31
-17
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mekafff
Ответ Oleg
Судя по активу там живых людей миллионов 100 не больше. Да и рекорды инстаграма по лайкам не у Роналду.
В смысле не было рекордов?

До победы Месси на ЧМ публикация Роналду о беременности была самой залайканой среди всех спортсменов и второй среди самых залайканных постов за все время.
+15
-4
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qiqe
ВЧЕРА ЗАБИЛ ДВА ВЕЛИКИХ ГОЛА С МЕТРА В ПУСТЫЕ, ХЕЙТЕРЫ НЕ ЗАВИДУЙТЕ
+26
-16
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VERBLYUD
Самая популярная публикация Месси в инсте - фото с Кубком мира
Самая популярная публикация Кришти в инсте - фото с Месси
+15
-5
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Oleg
Судя по активу там живых людей миллионов 100 не больше.
Да и рекорды инстаграма по лайкам не у Роналду.
+20
-11
+9
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Oleg
Ответ tolobas
У Месси 483 млн прям все реальные. Ага.. Да и у всех остальных в этом топе
У Месси самые популярные посты в истории инстаграм.
Весь пъедестал за Лео.
+15
-8
+7
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Мансур Мадаев
Ответ art.shu05@gmail.com
Самый популярный человек мира
после Путина
+18
-11
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Greatest Of All Time
Если фото Месси набирает 70 миллионов лайкой при 480 миллионов подписчиков.
То у Рюналду самый залайканный фото это 40 млн из 600 млн подписчиков, это сколько ботов у него получается, если уступает по лайкам 480 млн подписчикам с 600 млн подписчиками??
+16
-10
+6
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Greatest Of All Time
Ответ Гномович!
Рекорд по 5 пенальти за 1 ЧМ ему не побить.
А кто побьёт его рекорд по голам с пенальти за всю историю???
Говорят у него голов с пенальти больше, чем его лучший скилл голы с головой.
+6
0
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Oleg
Ответ Никита Смолов
Сейчас тебе фанбои заминусуют и скажут что у Рона все подписчики настоящие) Ну не половина, процентов 30 точно фейки, еще 30 это куча фан страничек и тд.
Ну при 600 миллионах проигрывать Месси по лайкам и рекордам в инсте, ну такое)
Если уж покупаешь ботов, то делай это не так очевидно)
+12
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Никита Смолов
Ответ Oleg
Там из 600 миллионов живых людей меньше половины)
Сейчас тебе фанбои заминусуют и скажут что у Рона все подписчики настоящие)
Ну не половина, процентов 30 точно фейки, еще 30 это куча фан страничек и тд.
+9
-4
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Rule1
Фанты Рыгалдыча радуются что у него больше всех подписчиков,именно по этому они думают что но (типа) лучший в истории.
Но как,у него же больше всего подписчиков в Инсте значит он лучший (логика криштибоев).
Хотя по факту он даже не лучший в СА
+9
-4
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Мяти
Думаю,  20млн из них, так называемые собачки Павлова). Слюнявчики,  которые реагируют на кубики преса на животе. Им вообще нет дела до футбола. Остальные 580млн это стебальщики первых, чисто угарнуть заходят туда. Других причин подписываться на Роналду нет.
+8
-3
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tolobas
Ответ FCB1991
И лидер по фейковым страницам.
У Месси 483 млн прям все реальные. Ага.. Да и у всех остальных в этом топе
+10
-5
+5
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Greatest Of All Time
Ответ Игорь Климов
Бузова тоже имеет большое число различных подписчиков в Инстаграме, и что из этого вообще следует?!
Рюналду это и есть Бузова в футболе.
+8
-3
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Младший лейтенант
Ответ Greatest Of All Time
Если фото Месси набирает 70 миллионов лайкой при 480 миллионов подписчиков. То у Рюналду самый залайканный фото это 40 млн из 600 млн подписчиков, это сколько ботов у него получается, если уступает по лайкам 480 млн подписчикам с 600 млн подписчиками??
Узнай и нам сообщишь.
+5
-1
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Oleg
Ответ mekafff
В смысле не было рекордов? До победы Месси на ЧМ публикация Роналду о беременности была самой залайканой среди всех спортсменов и второй среди самых залайканных постов за все время.
Пост о беременности?)))
Ну это как раз показывает кто на роналду подписан.
+12
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Oleg
Ответ Rule1
Комментарий удален модератором
Они может думают что все 600 миллионов это живые люди а не банальная накрутка)
+4
0
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