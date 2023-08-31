Рубиалесу могут выдвинуть обвинения в преступлении на сексуальной почве. Эрмосо и юристы женского профсоюза анализируют эту возможность

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луису Рубиалесу могут предъявить обвинения в преступлении на сексуальной почве.

Как пишет Marca, футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес после победы в финале чемпионата мира, и юристы женского футбольного профсоюза (FUTPRO) анализируют возможность предъявления главе RFEF обвинения в преступлении на сексуальной почве по требованию прокуратуры. 

Отмечается, что для этого у Эрмосо есть время до 12 сентября.

Напомним, ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

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55 комментариев

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Razrubsis
А действия со стороны Эрмосо можно предъявить как преступление на сексуальной почве? Я про то как она его прижимала к себе.
+58
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+54
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DaRt FeLiX
Когда людям нехрен делать
+40
-4
+36
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Tun
Это уже перебор, говорю как защитник Эрмосо
+29
-4
+25
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оле - топ юрген - клоп
Такими темпами они и пропуск женщины вперёд скоро будут воспринимать как насилие на сексуальной почве
Ну а че, мало ли мужик сзади решит пристроиться
+16
-2
+14
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Фут.Боль
Судья:
-Рубиалес, вы хотя бы гей?
- Нет!!!
- (с чувством) На что вы надеетесь!
+12
-1
+11
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Cruel Snake
—У вас чрезвычайно сильно развита нравственность? Вы высокоморальные люди?
— Нет нам просто делать ##### вот решили на ровном месте до типа одного ########
+9
-2
+7
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RedDevil1909
Похоже все идёт к тому что скоро его предложат казнить
+5
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Безумный Макс
скоро дойдёт до того что каждый у кого есть мужской детородный орган будет считаться потенциальным сексуальным преступником
+7
-3
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Balt
Рубиалесу надо объявить что идентифицирует себя и уже давно как губы Эрмосо. И будучи её губами и небинарным объектом не мог навредить.
+5
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оле - топ юрген - клоп
Ответ DaRt FeLiX
Когда людям нехрен делать
Надо же им как-то отрабатывать выделяемые деньги
А тут такой повод, аж министерство равноправия подключили
+4
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Павел Сморщков
Ответ Безумный Макс
скоро дойдёт до того что каждый у кого есть мужской детородный орган будет считаться потенциальным сексуальным преступником
Почему в будущем времени?
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prus_3
Это было убийство на сексуальной почве. Теперь ведь на этой Эрмосе ни один уважающий себя сеньор не женится.
+3
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Интеллигентный колхозник
А вообще прям страшно: как можно оболванить народные массы, а остальным позатыкать рты, что даже при том, что всё происходило в прямом эфире на всю страну, почти никто в поддержку Рубиалеса не высказывается.
Какой-то запредельный тоталитаризм…
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Johnie
Ответ DaRt FeLiX
Когда людям нехрен делать
Когда собаке делать нечего, она лижет это самое...
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Интеллигентный колхозник
Запретить в Испании футбол после такого вопиющего преступления!
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Balt
Ну маховик раскачивают. Видимо других проблем в испанском футболе нет. )
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Виктор Войнов
Анализируют видимо от слова попа
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Клирик
Ответ Razrubsis
А действия со стороны Эрмосо можно предъявить как преступление на сексуальной почве? Я про то как она его прижимала к себе.
Да не в этом дело даже. Девку накрутили по повестке, а это неправильно. По правде все мирно разайтись должны, но этого уже не произойдёт, ибо верёвочка длинная уже.
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dedpihto59
Эрмосо анализирует сколько бабла можно срубить на этом деле!
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Go-go-love
Ответ оле - топ юрген - клоп
Такими темпами они и пропуск женщины вперёд скоро будут воспринимать как насилие на сексуальной почве Ну а че, мало ли мужик сзади решит пристроиться
Уже
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Назар Игорь
Ответ Razrubsis
А действия со стороны Эрмосо можно предъявить как преступление на сексуальной почве? Я про то как она его прижимала к себе.
Был такой прецедент - телохранитель Лайзы Минелли обвинил еë в сексуальном домогательстве. Чем закончилось не знаю, кажется пошли на мировую с денежной компенсацией.
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Контрольный выстрел
Зверинец.
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King_X
Ответ Tun
Это уже перебор, говорю как защитник Эрмосо
+++
Аналогично

Но и с видео офигел
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Герман Ткаченко
Да что с ним церемониться! Сразу к стенке!
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giallo-verde
Рубиалесу пора политическое убежище в России просить, а то засудят мужика.
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