Рубиалесу могут выдвинуть обвинения в преступлении на сексуальной почве. Эрмосо и юристы женского профсоюза анализируют эту возможность

Луису Рубиалесу могут предъявить обвинения в преступлении на сексуальной почве.

Как пишет Marca, футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес после победы в финале чемпионата мира, и юристы женского футбольного профсоюза (FUTPRO) анализируют возможность предъявления главе RFEF обвинения в преступлении на сексуальной почве по требованию прокуратуры.

Отмечается, что для этого у Эрмосо есть время до 12 сентября.

Напомним, ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

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