Рубиалесу могут выдвинуть обвинения в преступлении на сексуальной почве. Эрмосо и юристы женского профсоюза анализируют эту возможность
Луису Рубиалесу могут предъявить обвинения в преступлении на сексуальной почве.
Как пишет Marca, футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес после победы в финале чемпионата мира, и юристы женского футбольного профсоюза (FUTPRO) анализируют возможность предъявления главе RFEF обвинения в преступлении на сексуальной почве по требованию прокуратуры.
Отмечается, что для этого у Эрмосо есть время до 12 сентября.
Напомним, ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА
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Ну а че, мало ли мужик сзади решит пристроиться
-Рубиалес, вы хотя бы гей?
- Нет!!!
- (с чувством) На что вы надеетесь!
— Нет нам просто делать ##### вот решили на ровном месте до типа одного ########
А тут такой повод, аж министерство равноправия подключили
Какой-то запредельный тоталитаризм…
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Но и с видео офигел