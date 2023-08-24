Сергеев о Кузяеве в «Гавре»: «5-6 голов за сезон забьет, думаю. Во Франции сможет проявить себя на все сто»

Иван Сергеев считает, что Далер Кузяев сможет заиграть в Лиге 1.

Кузяев перешел в « » на правах свободного агента по истечении срока контракта с « ». В матче 2-го тура Лиги 1 против «Бреста» (1:2) российский полузащитник забил первый гол за новый клуб.

« на все сто процентов способен проявить себя во Франции. Конечно, поздравлю его с первым забитым мячом! Но он игрок опорной зоны, он больше отвлекает, а не созидает.

Дай Бог, чтобы он забил много! Думаю, он забьет свои 5-6 голов за сезон!» – сказал нападающий «Зенита».

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