Зарема о 350 000 евро в год Кузяева в «Гавре»: «Переведите в рубли – не так мало получается. Похвально, что уехал»
Зарема Салихова оценила переход Далера Кузяева во французский «Гавр».
– Говорят, зарплата Кузяева в «Гавре» – около 350 тысяч евро в год. Стоило ли ему уезжать из России?
– Может, у него мечта была поиграть в Европе. Кузяев поиграл за сборную, выиграл с «Зенитом» все что можно, заработал достаточно. Теперь почему бы не попробовать себя в другом чемпионате? Наоборот, это похвально, я считаю.
Здесь встречный вопрос: «Сколько стоит мечта?» К тому же, переведите эти деньги в рубли. Не так мало получается, однако, – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Локомотив - Миранчук - Аталанта
Динамо - Захарян - Реал Сосьедад
Спартак - Москва - Е5
Пусть даже решение Кузяева нелогично, но в данном контексте - похвально.
Уезжает в СА, на зарплату в пять раз больше.
Мужчина:
Уезжает во Францию, на зарплату в пять раз меньше.