Зарема о 350 000 евро в год Кузяева в «Гавре»: «Переведите в рубли – не так мало получается. Похвально, что уехал»

Теги Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев деньги Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова оценила переход Далера Кузяева во французский «Гавр».

– Говорят, зарплата Кузяева в «Гавре» – около 350 тысяч евро в год. Стоило ли ему уезжать из России?

– Может, у него мечта была поиграть в Европе. Кузяев поиграл за сборную, выиграл с «Зенитом» все что можно, заработал достаточно. Теперь почему бы не попробовать себя в другом чемпионате? Наоборот, это похвально, я считаю.

Здесь встречный вопрос: «Сколько стоит мечта?» К тому же, переведите эти деньги в рубли. Не так мало получается, однако, – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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35 комментариев

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T622222
35 млн спасибо правительству стало очень удобно 🤣
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ОФутболе ТВ
Зенит - Кузяев - Гавр
ЦСКА - Головин - Монако
Локомотив - Миранчук - Аталанта
Динамо - Захарян - Реал Сосьедад
Спартак - Москва - Е5
+30
-6
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Артём Клагиш
все что переводить в рубли, будет не мало
+19
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pztpzhmx66
Ответ T622222
35 млн спасибо правительству стало очень удобно 🤣
Ооооочень хорошо 😂😂😂😂👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
+9
-2
+7
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Паровоз19
переведите со шлюшьего
+7
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Moonlight FIFA
Ответ sp.msk.86
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Центробанк просто так существует?
+6
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Андрей Соколов
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Вычтите налогов еще 50%
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Злодей Спб
По мнению Заремы, всё что ослабляет Зенит - похвально.
Пусть даже решение Кузяева нелогично, но в данном контексте - похвально.
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Стахович
Сейчас что не переводи в рубли,всё не мало
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Назар Игорь
У Федуна немного больше.
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Andrey Yaroslavtsev
Похвалялка.
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Shinco
О неужели похвала от Заремы?!
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геннадий Богачев
Ну , а если доллар будет стоить рублей 200 , то тогда будет , вообще , лафа .
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Hong Kil
Ага, а если еще в Россию за продуктами/бензином и на лечение ездить то можно сэкономить пару ойро. Мечта о кружевных трусах дорого стоит.
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Cearvm
Получается очень много, мало кто у нас столько зарабатывает. Даже смешно читать обсуждения про "маленькую" зарплату.
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Сергей Жарковский
Какое дело Зареме до Кузяева и его денег? Мучает всё что касается Зенита?
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Super Bock
Мальчик:
Уезжает в СА, на зарплату в пять раз больше.
Мужчина:
Уезжает во Францию, на зарплату в пять раз меньше.
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Циник Петербургский
Ответ avcgloronalduMU
потом ещё убежище попросит?))
Зачем?? Несколько лет по рабочей визе (это ВНЖ - временный Вид На Жительство) дают право на ПМЖ (Постоянное Место Жительства). ПМЖ - это право жить и даже получать пенсию в стране пребывания. А так же ВНЖ и ПМЖ дают право свободно перемещаться по всему Шенгену (как в случае Кузяева, живущего сейчас во Франции). Если же человек к тому же сдаст языковой экзамен по государственному языку страны проживания, то получит гражданство. От российского гражданства при этом отказываться не требуется.
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Alexander Poljakov
Ответ Данко Лазович
Правда отдает половину Франции, и потом еще и России часть на налоги))
там прогрессивный налог
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RAMIK
Ответ Данко Лазович
Правда отдает половину Франции, и потом еще и России часть на налоги))
Там отдаешь половину если доход от 1 млн. 350 тысяч евро это чистыми у него. А если учитывать,что в России зарплата наших игроков была с фиксированным курсом евро, то он совсем немного потерял.
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Snafu
Ответ RAMIK
Там отдаешь половину если доход от 1 млн. 350 тысяч евро это чистыми у него. А если учитывать,что в России зарплата наших игроков была с фиксированным курсом евро, то он совсем немного потерял.
Во Франции если больше 160 тысяч в год - налог 45%. И насчёт «350 чистыми» очень сомневаюсь - в Европе практически всегда зарплата указывается до налогов, потому что налоги зависят от многих индивидуальных вещей.
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Eden Hazard
Ответ RAMIK
Там отдаешь половину если доход от 1 млн. 350 тысяч евро это чистыми у него. А если учитывать,что в России зарплата наших игроков была с фиксированным курсом евро, то он совсем немного потерял.
не чистыми, писали же.
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Team_Coach
Ответ ОФутболе ТВ
Зенит - Кузяев - Гавр ЦСКА - Головин - Монако Локомотив - Миранчук - Аталанта Динамо - Захарян - Реал Сосьедад Спартак - Москва - Е5
Спартак - Сычев - Олимпик (Марсель)
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евГений
Ответ ОФутболе ТВ
Зенит - Кузяев - Гавр ЦСКА - Головин - Монако Локомотив - Миранчук - Аталанта Динамо - Захарян - Реал Сосьедад Спартак - Москва - Е5
Павлюченко – Тоттенхэм)
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