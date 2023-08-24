Карпин об отсутствии Захаряна в расширенном составе сборной: «Решили оставить его в расположении клуба, чтобы дать возможность побыстрее адаптироваться»

Валерий Карпин высказался о расширенном составе сборной России.

– Валерий Георгиевич, традиционный вопрос: сколько игроков из расширенного списка останется в финальном и когда объявите окончательный состав сборной на сентябрьский сбор?

– Окончательный состав планируем назвать после ближайших матчей Фонбет Кубка России, то есть через неделю. А вот сколько игроков останется в финальном списке, ответить сейчас сложно – все зависит от деталей.

– Впервые за долгое время на сбор приглашены легионеры – Алексей Миранчук и Александр Головин. Но при этом в списке нет Арсена Захаряна и Далера Кузяева, этим летом перебравшихся в Европу. Чем объясняется такой выбор?

– Начну с Далера – он не вызван по объективным причинам, так как в последней товарищеской игре с Ираком получил красную карточку и, соответственно, дисквалифицирован на ближайший матч.

Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе, – сказал тренер сборной России.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку