Карпин об отсутствии Захаряна в расширенном составе сборной: «Решили оставить его в расположении клуба, чтобы дать возможность побыстрее адаптироваться»

Теги Реал Сосьедад Сборная России по футболу Валерий Карпин Далер Кузяев Арсен Захарян Футбол

Валерий Карпин высказался о расширенном составе сборной России.

– Валерий Георгиевич, традиционный вопрос: сколько игроков из расширенного списка останется в финальном и когда объявите окончательный состав сборной на сентябрьский сбор?

– Окончательный состав планируем назвать после ближайших матчей Фонбет Кубка России, то есть через неделю. А вот сколько игроков останется в финальном списке, ответить сейчас сложно – все зависит от деталей.

– Впервые за долгое время на сбор приглашены легионеры – Алексей Миранчук и Александр Головин. Но при этом в списке нет Арсена Захаряна и Далера Кузяева, этим летом перебравшихся в Европу. Чем объясняется такой выбор?

– Начну с Далера – он не вызван по объективным причинам, так как в последней товарищеской игре с Ираком получил красную карточку и, соответственно, дисквалифицирован на ближайший матч.

Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе, – сказал тренер сборной России.

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9 комментариев

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Konstantin Frolov
Ответ Ярик01
А Миранчука зачем включил, если тот в режиме неопределенности с клубом и с чемоданами.
А его скажет, наоборот, вызвали, чтобы игровой тонус поддерживал
+11
0
+11
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Arman FCSM
- Захарян к нам не приедет, епт, - добавил Валера
+4
0
+4
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Понимание и логика.
+2
0
+2
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Ярик01
А Миранчука зачем включил, если тот в режиме неопределенности с клубом и с чемоданами.
+3
-2
+1
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Евгений Старицын
Только это предположил в прошлой новости, и Карпин это подтвердил.
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Гений с лысиной
Хорошее решение, в нынешней ситуации Арсену лучше адаптироваться к клубу
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Alexander Rakhilkin
Тут вот что непонятно - «дисквалифицирован на ближайший матч». Но с кем?
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Фут.Боль
Из Сан-Себастьяна попросили по-братски не вызывать пока что.
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Vatikan
Да и уровень не соответствует сборной
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