Холанд – лучший игрок сезона АПЛ по версии PFA. Он опередил де Брюйне, Кейна и Эдегора
Эрлинг Холанд признан лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23.
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала форварда «Манчестер Сити» лучшим футболистом сезона-2022/23.
Холанд обошел Кевина де Брюйне («Манчестер Сити»), Харри Кейна («Тоттенхэм» / «Бавария»), Мартина Эдегора, Букайо Сака (оба – «Арсенал») и Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»).
Сака получил награду лучшему молодому игроку.
В сезоне-2022/23 Холанд забил 36 голов и отдал 8 ассистов в 35 матчах за «Арсенал» в АПЛ. Подробную статистику 23-летнего норвежца можно найти здесь.
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Результативность Сити не сказать, что выросла с приходом Холланда, как бы крут он не был
Но имхо до лучшего игрока АПЛ.. Даже не в тройке.
Потрясающий наконечник, но разве он делает игру?