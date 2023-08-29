Холанд – лучший игрок сезона АПЛ по версии PFA. Он опередил де Брюйне, Кейна и Эдегора

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Тоттенхэм Кевин де Брюйне Харри Кейн Мартин Эдегор Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанд Букайо Сака Футбол

Эрлинг Холанд признан лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала форварда «Манчестер Сити» лучшим футболистом сезона-2022/23. 

Холанд обошел Кевина де Брюйне («Манчестер Сити»), Харри Кейна («Тоттенхэм» / «Бавария»), Мартина Эдегора, Букайо Сака (оба – «Арсенал») и Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»).

Сака получил награду лучшему молодому игроку

В сезоне-2022/23 Холанд забил 36 голов и отдал 8 ассистов в 35 матчах за «Арсенал» в АПЛ. Подробную статистику 23-летнего норвежца можно найти здесь.

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37 комментариев

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Zed_patriot
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Золотой Мяч ждёт
... Месси
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Streetbor
КдБ заслужил не меньше, жаль нельзя разделить на двоих.
+11
-1
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Bullet91
за Арсенал?
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Rus Donskoy
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Ответ Artem Piatkov
Золотой Мяч ждёт
Получит Лео Месси
+8
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haymaker
Ответ ML26
А без элитных форвардов у плеймейкеров будут ассисты?
Да, плюс ещё и голы).
Результативность Сити не сказать, что выросла с приходом Холланда, как бы крут он не был
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Олег Растегаев
Эрлинг безусловно уникальный сезон провел.
Но имхо до лучшего игрока АПЛ.. Даже не в тройке.

Потрясающий наконечник, но разве он делает игру?
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nb8dwryv56
Ответ Bullet91
за Арсенал?
Столько же за сити)
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Artem Piatkov
Золотой Мяч ждёт
гений футбола Лео Месси
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ВасилийАлибабаевич
Ответ Олег Растегаев
Эрлинг безусловно уникальный сезон провел. Но имхо до лучшего игрока АПЛ.. Даже не в тройке. Потрясающий наконечник, но разве он делает игру?
Делают игру плеймейкеры..
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ aleksandrsemizorov
Комментарий удален пользователем
однозначно что 8 й золотой мяч получит чемпион мира Месси
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зак
Ответ rigobersong
При Пепе все игроки прибавляют и становятся лучшими:))
да ведь Пеп тренировал Боруссию Д. и Ред Булл, где Холаннд пачками клал.. пол других вообще молчу, все ровно до тебя не дойдёт..
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Uragan Boy
Ответ Сергей Лимонников
нарисованный если только
ну действительно 1000% что золотой мяч получит Месси
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rigobersong
При Пепе все игроки прибавляют и становятся лучшими:))
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Гномович!
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Когда пробьет 5 пенальти на ЧМ, тогда и поговорим, пока ниочем.
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Oleg_MC
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Как же так? а сколько он забил пенальти на ЧМ?
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aleksandrsemizorov
Комментарий удален пользователем
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Автомобилист Зажопинск
кабан норвежский
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Rus Donskoy
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Ответ Александр Нижников
Хулиан Альварес заберёт
когда?
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Джон Харпер
Справедливо!
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EverArs
Ответ Bullet91
за Арсенал?
Ах , если бы )
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Алибек Багаутдинов
Ответ rigobersong
При Пепе все игроки прибавляют и становятся лучшими:))
неоспоримый факт
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ВасилийАлибабаевич
Морган : Только Авейру.. 😄.
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ArtemEgs
Ответ aleksandrsemizorov
Комментарий удален пользователем
В 2018 ЗМ дали Модричу
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Andrey Ashhabadskiy
во сколько?
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edzkar73
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Ответ Andrey Ashhabadskiy
однозначно что 8 й золотой мяч получит чемпион мира Месси
А может ему за 1/8 фермерского КФ Навозный Мяч?
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