Сака – лучший молодой игрок сезона АПЛ по версии PFA. Он обошел Холанда, Кайседо и Мартинелли

Букайо Сака признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2022/23.

профессиональных футболистов (PFA) признала Сака лучшим молодым футболистом сезона-2022/23. В голосовании участвовали игроки АПЛ – на награду также претендовали («Арсенал»), (« »), Джейкоб Рэмзи (« »), Эван Фергюсон («Брайтон») и Мойсес Кайседо («Челси»).

Отметим, что Сака также попал в число шести номинантов на приз лучшему игроку прошедшего сезона.

В сезоне-2022/23 Сака забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 38 матчах за «Арсенал» в АПЛ. Подробную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь.

Фото: arsenal.com

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