Сака – лучший молодой игрок сезона АПЛ по версии PFA. Он обошел Холанда, Кайседо и Мартинелли

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Букайо Сака признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2022/23.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала Сака лучшим молодым футболистом сезона-2022/23. В голосовании участвовали игроки АПЛ – на награду также претендовали Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Эрлинг ХоландМанчестер Сити»), Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла»), Эван Фергюсон («Брайтон») и Мойсес Кайседо («Челси»).

Отметим, что Сака также попал в число шести номинантов на приз лучшему игроку прошедшего сезона.

В сезоне-2022/23 Сака забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 38 матчах за «Арсенал» в АПЛ. Подробную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь.

Фото: arsenal.com

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32 комментария

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Акира_1
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
Если это так просто, то почему каждый нападающий не забивает под 50 зе сезон?
+22
-1
+21
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rigobersong
Холанд стал лучшим игроком сезона, смысл смешивать награды, если Холанд уже мировая звезда:)
+17
-5
+12
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Дмитрий Снегирёв
Ответ majestic1980
Это потому что Холланд не черный?
Ну так и есть. Чел побил вековой рекорд, и он не лучший. Немыслимо
+14
-4
+10
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Андрей
Всем, кто переживает за Холанда: лучшего игрока и лучшего молодого игрока выбирают голосованием. Это значит, что футболисты выбирали Холланда в одной категории, а Сака - в другой, потому что хотели отметить обоих. Нет никакой «повесточки», потому что буквально их коллеги голосовали)) Но можете идти каждому игроку АПЛ по очереди за неправильное голосование предъявить, конечно
+13
-4
+9
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Mykytka
Ответ Dexter Morgan
Холанд должен был стать чёрным, чтобы получить эту награду. Сака топовый игрок, но на фоне Холанда он вообще никто.
Никто?)
Ты серьезно?

Лучший правый вингер АПЛ, лидер сборной Англии.
Холанд - топище бесспорно, но говорить так про Сака, который уже несколько лет играет также на высшем уровне(ему всего 21!) - бред.
+7
-2
+5
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Hi Hi
Ответ Акира_1
Если это так просто, то почему каждый нападающий не забивает под 50 зе сезон?
Потому что сити тащил холланда скажут они, а я задам им встречный вопрос: почему жезус не наколотил столька???
+5
-2
+3
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Андрей
Заслужил!
+5
-3
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Назгул Изтелеуова
Браво
+1
0
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Мужанов Дмитрий Александрович
Как футболист забивший пол сотни мячей за сезон, не становится лучшим? При этом он ещё и выиграл АПЛ с ЛЧ.
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Доминатор3000
Ответ Никита Самарин
Серьёзно, обошёл Холланда? 🙄
Ну да,серьёзно.
Холанд свои награды уже получил.
Не отметить Сака,хотя бы так,нельзя.
Парню 21,а он уже топище.
Пепе просто уничтожил,хотя у Пепе стата лучше чем у Антони и Санчо вместе взятых.
Мог бы на пару с Беллингемом получить Голден Боя…
Но Барса своих сынков пропиарила…
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аноним анонимович
Ответ M J
Клаудио?
Маркизио?
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M J
Ответ Назгул Изтелеуова
Браво
Клаудио?
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Давид Agabekyan
Ответ Hi Hi
Например претенденты на ЗМ не котируются в списке на голден боя, иначе Мбаппе бы каждый год брал бы голден боя
Холланд есть а номинантах, тогда не вносите его в номинанты и всё
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Hi Hi
Например претенденты на ЗМ не котируются в списке на голден боя, иначе Мбаппе бы каждый год брал бы голден боя
За какие достижения Мбаппе бы получал Голден Боя каждый год? За вылеты в 1/8 лч, и за рекорды по голам в топ 6 лиге мира, где пожилой Ляказетте забивает под 30 голов за сезон. В прошлом году забрал бы Винисиус за победу в лч и в Ла Лиге. В сезоне 20/21 - это был бы Доннарума за победу на Евро, или из Баварии кто-то. В этом году Холланд, понятное дело. И так далее. Не смешите короче
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Hi Hi
Ответ Давид Agabekyan
Ну и бред. Как Холланд может быть лучшим игроком и не стать лучшим молодым игроком?
Например претенденты на ЗМ не котируются в списке на голден боя, иначе Мбаппе бы каждый год брал бы голден боя
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Norik Arzumanyan
Ответ Акира_1
Если это так просто, то почему каждый нападающий не забивает под 50 зе сезон?
С 50 игр 50 голв нет,а с 44-ех 43 гола есть в ФНЛ-Иваном !!!
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Norik Arzumanyan
Ответ Акира_1
Если это так просто, то почему каждый нападающий не забивает под 50 зе сезон?
Иван Сергеев из "Зенита" был в прошлом году близок-43 гола в 44-ех матчах...
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Morning Again
Абсолютно заслуженно. Холанд свою награду взял.
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