Сака – лучший молодой игрок сезона АПЛ по версии PFA. Он обошел Холанда, Кайседо и Мартинелли
Букайо Сака признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2022/23.
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала Сака лучшим молодым футболистом сезона-2022/23. В голосовании участвовали игроки АПЛ – на награду также претендовали Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла»), Эван Фергюсон («Брайтон») и Мойсес Кайседо («Челси»).
Отметим, что Сака также попал в число шести номинантов на приз лучшему игроку прошедшего сезона.
В сезоне-2022/23 Сака забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 38 матчах за «Арсенал» в АПЛ. Подробную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь.
Фото: arsenal.com
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Ты серьезно?
Лучший правый вингер АПЛ, лидер сборной Англии.
Холанд - топище бесспорно, но говорить так про Сака, который уже несколько лет играет также на высшем уровне(ему всего 21!) - бред.
Холанд свои награды уже получил.
Не отметить Сака,хотя бы так,нельзя.
Парню 21,а он уже топище.
Пепе просто уничтожил,хотя у Пепе стата лучше чем у Антони и Санчо вместе взятых.
Мог бы на пару с Беллингемом получить Голден Боя…
Но Барса своих сынков пропиарила…