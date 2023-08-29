Гари Линекер: «Холанд – улучшенная и более быстрая версия меня как игрока. Искусство забивать – это расчет вероятностей»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Гари Линекер Джейми Варди Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанд Футбол

Гари Линекер назвал Эрлинга Холанда улучшенной версией себя как игрока.

«Когда я смотрю на Холанда... Он всегда делает то, что, как по мне, должен делать. Эрлинг – улучшенная, более быстрая версия того футболиста, которым был я. Как бы это сказать? Он понимает [когда и как надо включаться], в то время как многие форварды не понимают. Варди тоже в теме.

Люди говорят, что это инстинкт. Но это математика. Ты делаешь ставки на то, куда прилетит мяч, пытаешься предвидеть. И чем чаще ты делаешь такие ставки, тем чаще выигрываешь. И забиваешь.

Может быть, мяч пройдет за спиной или над головой, но если он попадет туда, куда ты рассчитывал, это гарантированный гол. Искусство забивать – это расчет вероятностей.

Меня раздражает, когда люди говорят: «О, он ничего не сделал в игре, а забивает на 88-й минуте». Они не видели, что этот футболист, который якобы ничего не сделал, делал до этого.

Есть одна вещь, которая меня поражает. Я считаю, что сегодняшние форварды – не Холанд, конечно, – очень выжидательные. В 90% случаев они ждут, куда пойдет центр. Но если ты так делаешь, будет уже поздно. У тебя на спине окажется центральный защитник, и ты ничего не сможешь поделать.

А если ты делаешь шаг в одном направлении, затем меняешь его и устремляешься в другое пространство, а именно так я играл раньше, то ты умножаешь фактор шанса. Очень немногие из нынешних девяток так поступают.

Недавно разговаривал об этом с Рэшфордом. Он еще не все понимает на сто процентов, но учится, у него большой прогресс в этой области», – сказал экс-футболист сборной Англии.

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6 комментариев

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градус ненависти
А если ты делаешь шаг в одном направлении, затем меняешь его и устремляешься в другое пространство, а именно так я играл раньше, то ты умножаешь фактор шанса.(c)

Готовое описание в википедии для Агуэрро
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Hitgoe Himgob
Сравним после того как закончит Холанд. Но как по мне после Линекера было как минимум четыре форварда, даже из англичан, которые были сильнее. Ширер, Оуэн, Руни, Кейн. А если подумать то и Фаулер, Энди Коул, Шерингем. Что уж тут говорить об иностранцах. Старикам пора успокоиться и понять что они не чета современным футболистам, игра другая и сравнивать себя с современными игроками - глупость
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Дмитрий Крутенко
Майкрософт спустя 30 лет выкатил обнову
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