Экс-чемпион мира по боксу Флэнеген поцеловал Холанда, выбежав на поле после гола Эрлинга «Шеффилду»
Экс-чемпион мира по боксу поцеловал Эрлинга Холанда, выбежав на поле.
В воскресенье «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в матче 3-го тура АПЛ. Холанд забил первый гол в матче на 63-й минуте.
После гола на поле выбежал мужчина. Он подбежал к нападающему, прыгнул ему на спину и поцеловал в щеку. Холанд потрепал его по голе. Вскоре стюарды вывели нарушителя с поля.
Выяснилось, что этим болельщиком был бывший боксер, экс-чемпион мира по версии WBO в легком весе Терри Флэнеген. Англичанин давно болеет за «горожан».
Фото: скриншот трансляции
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Так вот, его после гонки поцеловала женщина, член команды, в губы. Как можно понять, никаких конфликтов не произошло. Если бы Рубиалес знал об этом, то мог бы использовать в своей защите.)