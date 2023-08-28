Экс-чемпион мира по боксу поцеловал Эрлинга Холанда, выбежав на поле.

В воскресенье « » обыграл « » (2:1) в матче 3-го тура . Холанд забил первый гол в матче на 63-й минуте.

После гола на поле выбежал мужчина. Он подбежал к нападающему, прыгнул ему на спину и поцеловал в щеку. Холанд потрепал его по голе. Вскоре стюарды вывели нарушителя с поля.

Выяснилось, что этим болельщиком был бывший боксер, экс-чемпион мира по версии WBO в легком весе Терри Флэнеген. Англичанин давно болеет за «горожан».

Фото: скриншот трансляции

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