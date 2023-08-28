Экс-чемпион мира по боксу Флэнеген поцеловал Холанда, выбежав на поле после гола Эрлинга «Шеффилду»

Теги Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Терри Флэнеген Эрлинг Холанд Футбол

Экс-чемпион мира по боксу поцеловал Эрлинга Холанда, выбежав на поле.

В воскресенье «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в матче 3-го тура АПЛ. Холанд забил первый гол в матче на 63-й минуте.

После гола на поле выбежал мужчина. Он подбежал к нападающему, прыгнул ему на спину и поцеловал в щеку. Холанд потрепал его по голе. Вскоре стюарды вывели нарушителя с поля.

Выяснилось, что этим болельщиком был бывший боксер, экс-чемпион мира по версии WBO в легком весе Терри Флэнеген. Англичанин давно болеет за «горожан».

Фото: скриншот трансляции

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33 комментария

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Акира_1
Ну тут 2 мужика целуются, а значит никаких вопросов и санкций не будет
+143
-6
+137
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Айнур Билалов
абьюзер, что он себе позволяет?
+57
-2
+55
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Кузя Гитарист
Ответ Акира_1
Ну тут 2 мужика целуются, а значит никаких вопросов и санкций не будет
Точно . Рубиалесу надо взять на заметку
+47
-4
+43
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Отец Абду
Ответ Айнур Билалов
абьюзер, что он себе позволяет?
Ты не ты, когда ставка зашла...
+25
-1
+24
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Тимофей Кушнир
А Холанд давал своё согласие? Теперь англичане должны отказаться от выступления на чемпионатах по боксу, а федерация – отстранить его от посещения матчей. Это ж естественная реакция на поцелуй, мать его за ногу
+22
-1
+21
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okkervil
Не было ли это насилием?
+17
-1
+16
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Припарковал автобус
почему ни кто не возмущается, у многих же есть сыновья!?!? как они теперь отдадут их в футбол, когда может выбежать какой то мужик и засосать сына?! или у них это теперь в порядке вещей и не кто возмущаться не будет??
+14
-4
+10
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Роман
Ответ Кузя Гитарист
Точно . Рубиалесу надо взять на заметку
Рубиалес всё ещё откладывает возможность каминг-аута, а зря.. сохранит должность
+6
0
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Pitts
Боксёру не откажешь
+7
-1
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Vedved
Ответ Тимофей Кушнир
А Холанд давал своё согласие? Теперь англичане должны отказаться от выступления на чемпионатах по боксу, а федерация – отстранить его от посещения матчей. Это ж естественная реакция на поцелуй, мать его за ногу
Ну что вы как маленький, тут же однополый поцелуй- так что никаких проблем😅
+3
0
+3
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TravenS
Ответ Злобный Конь
Холанд потрепал его по голе. Голове? Голени?
Головке
+5
-2
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leon01
А давал ли Холанд согласие на поцелуй? 🤔
+3
0
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Мукунку хороший
Много голубого в цветах команды)
+5
-3
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sawa.666
На Рубеалиса наехали потому что, когда мужская сборная Испании по футболу выигрывала чемпионат мира и Европы, никого из игроков в губы не поцеловали)))
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ВасилийАлибабаевич
Вот Европа. Мужиков целовать можно, а баб нет. Тьфу.
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ okkervil
Не было ли это насилием?
Сегодня в Европе, в рамках одного пола не считается, и даже приветствуется!
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viktorpavlov70
Поцеловал бы женщину, все бы набросились и засудили. Но он же мужика облобызал. А это в порядке вещей.
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Sweeet
Акт зверского харассмента
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Теперь неделя с этим поцелуем?

Астрологи объявили...
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Андрей Яковлев
Спорим за мужика ничего не будет? Ну максимум как Леньку на стенке нарисуют.
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denisques
Если Флэнеген захочет поцеловать Левандовски, то ему придется долго ждать
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Игорь Пичугин
Фленеген Терри? Ладно хоть не Джон, а то лишил бы Эрли девственности.
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Бедякович
Flanagans Wake)
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Demyan Grachev
так так...нет ли здесь харасмента?
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versus_
По поводу поцелуев вспомнил вот что. Смотрел шоссейную гонку на ЧМ в Глазго, это было ранее в августе, до финала женского ЧМ. Это была выдающаяся зрелищная гонка, половина которой проходила под дождем в самом Глазго на несвежем залатанном асфальте, итого по городу по кругу 120 км. Это принципиальное отличие от гонок веломногодневок, тут организаторы супер осложнили жизнь гонщикам. Выиграл нидерландец Ван дер Пул, который в конце даже подскользнулся под дождем, и заканчивал с порванной майкой, обувью и с окровавленной рукой.
Так вот, его после гонки поцеловала женщина, член команды, в губы. Как можно понять, никаких конфликтов не произошло. Если бы Рубиалес знал об этом, то мог бы использовать в своей защите.)
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