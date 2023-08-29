«МЮ» сделал «Челси» предложение об аренде Кукурельи. Переговоры начались

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Марк Кукурелья Футбол

«Манчестер Юнайтед» сделал «Челси» предложение об аренде Марка Кукурельи.

По данным The Athletic, между клубами начались переговоры.

Кукурелья был куплен у «Брайтона» за 62 млн фунтов летом 2022 года. В прошлом сезоне у него 24 матча и 2 ассиста в АПЛ.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Люблю Марго Робби
В Брайтоне был очень хорош, сложно сказать как сложится если окажется в МЮ
+4
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+4
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Dm Kznts
предложили пенсам 2 млн за аренду.
Но видимо придётся добавить.
+3
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+3
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Dm Kznts
Ответ Люблю Марго Робби
В Брайтоне был очень хорош, сложно сказать как сложится если окажется в МЮ
скоро увидим
+2
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Ignatius Riley
надеюсь восстановление Шоу будет проходить опережая график))
+1
-1
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Dm Kznts
Орнстайн и Романо про переговоры пишут.
Есть уверенность что сделка произойдёт
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Олег910
Боули бесплатно отдаст. Основного вратаря отдал по приколу, тут тоже особо упираться не будет. Добрейшей души человек.
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1905год
Заберите хоть бесплатно это чудо
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Сикарио
Кукурелья был куплен у «Брайтона» за 62 млн фунтов летом 2022 года
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Это главная загадка вселенной.
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