«МЮ» сделал «Челси» предложение об аренде Кукурельи. Переговоры начались
«Манчестер Юнайтед» сделал «Челси» предложение об аренде Марка Кукурельи.
По данным The Athletic, между клубами начались переговоры.
Кукурелья был куплен у «Брайтона» за 62 млн фунтов летом 2022 года. В прошлом сезоне у него 24 матча и 2 ассиста в АПЛ.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Но видимо придётся добавить.
Есть уверенность что сделка произойдёт
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Это главная загадка вселенной.