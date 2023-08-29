«МЮ» сделал «Челси» предложение об аренде Кукурельи. Переговоры начались

«Манчестер Юнайтед» сделал «Челси» предложение об аренде Марка Кукурельи.

По данным The Athletic, между клубами начались переговоры.

был куплен у «Брайтона» за 62 млн фунтов летом 2022 года. В прошлом сезоне у него 24 матча и 2 ассиста в .

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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