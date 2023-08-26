«МЮ» интересна аренда Кукурельи. Манкунианцы связались с «Челси»
«Манчестер Юнайтед» может заменить травмированного Люка Шоу Марком Кукурельей.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, манкунианцы связались с «Челси» с целью уточнить условия возможной аренды испанца. Предложения как такового они пока не делали.
Отмечается, что у «МЮ» есть еще два варианта на позицию левого защитника. Клуб рассматривает недорогих футболистов.
Кукурелья был куплен у «Брайтона» за 62 млн фунтов летом 2022 года. В прошлом сезоне у него 24 матча и 2 ассиста в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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