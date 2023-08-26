«МЮ» интересна аренда Кукурельи. Манкунианцы связались с «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Марк Кукурелья Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заменить травмированного Люка Шоу Марком Кукурельей.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, манкунианцы связались с «Челси» с целью уточнить условия возможной аренды испанца. Предложения как такового они пока не делали.

Отмечается, что у «МЮ» есть еще два варианта на позицию левого защитника. Клуб рассматривает недорогих футболистов.

Кукурелья был куплен у «Брайтона» за 62 млн фунтов летом 2022 года. В прошлом сезоне у него 24 матча и 2 ассиста в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Акира_1
Ответ Владимир Владимирович
Честно скажу, Брайтоновский Кукурелья монстр, носился по всему полю, дриблинг у него ещё не плохой, барселоновская днк наверно) и собственно в отборе хорош . В МЮ даже в качестве резервиста будет не плох для начала
Вот именно Брайтоновский, а без Брайтона просто лохматый привозила
+12
-1
+11
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Любезный Коссутий
только не это 🤦‍♂️
+8
-1
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Aidos9419
Ответ Любезный Коссутий
только не это 🤦‍♂️
ну да уж лучше Альваро Фернандеса наигрывать чем его или того же Далота на левом...
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Sardor Abdujalilov
Это шанс Челси не упусти, чтоб исправить свою старую ошибку
+3
-1
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Lio Loi
очень много вопросов к ЭТХ
+1
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red hikkikomori
Гениально! Браво!
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Travis Henderson
Без мяча он просто ужасен, не видел защитника хуже,постоянно теряет позицию на поле
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svft
аааа! что?!?!?! ааааа!!!
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Chelsea`s Lev
...можно и вечером стулья, но деньги - вперёд:)
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a2wai
В итоге выпишут кого-то из Голландии.
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Lavinka
Это только слухи . Всполошились тут .
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charly001
Пенсы должны еще доплатить за это
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