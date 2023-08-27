«Челси» готов отдать Кукурелью в аренду, если «МЮ» заплатит за нее или возьмет на себя зарплату защитника

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Марк Кукурелья Фабрицио Романо Футбол

«Челси» назвал условия, при которых отдаст Марка Кукурелью «Манчестер Юнайтед».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в субботу клубы обсудили возможный трансфер. «Синие» не против того, чтобы испанец сменил команду, но только при условии, что «МЮ» заплатит за аренду или возьмет на себя зарплату футболиста.

Ранее сообщалось, что манкунианцы также рассматривают возможность подписания Маркоса Алонсо («Барселона») и Серхио Регилона («Тоттенхэм»).

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24 комментария

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Алексей Муравьёв
заплатит за "нее", вы ну поняли пацаны xD Чет проорался я xD
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Бенисио Дель Пьеро
Для МЮ лучший вариант из всех возможных. Можно и опцию возможного выкупа, если вдруг Кукурелья вспомнит, что он футболист. В Брайтоне он был именно им. Далота игроки Ноттингема возили весь матч, а дальше его ждёт Сака, который и Шоу обыгрывал, и МЮ забивает 3 матча подряд
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Евгений Дмитриченко
заплатит за неё? аренду или кукурелью?
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Валерий Рытов
А что такое, трансфер за 65 миллионов до 2028 года уже сдулся?))
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Lavinka
Надеюсь этой аренды не будет .
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Ansu Fati
Кукурелья как символ трансферной политики Боэли
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Любезный Коссутий
Ответ Акира_1
Спасибо МЮ, что всегда забирают ненужных игроков Челси. Раньше Мату и Матича, теперь сдувшегося Маунта и лохматого привозилу.
вернут через полгода, не переживай
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Yri Yrov
не интересно
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geoo9
ничего не понял, то есть бесплатно на год Челси отдать не готов ?
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Aibek Mak
Челси увел его у Мансити заплатив огромную сумму имея в составе Чилуелла и Алонсо . Уверен у Пепа он бы мог заиграть
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Любезный Коссутий
а о какой сумме речь? сколько Боели платит ему?
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red hikkikomori
Кукурелья компенсирует отсутствие волос у Тен Хага, Инь и Янь - теперь пазл сложится и эти двое принесут МЮ долгожданное чемпионство(нет)
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Dm Kznts
или или?
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Ivchev
Ответ Lavinka
Надеюсь этой аренды не будет .
А почему? Кто играть слева будет? Хватит на самом деле думать что Кукуреля плохой совсем игрок, в Челси ВСЕ плохи были. А если посмотреть на него в Брайтоне?? Его же Пеп хотел не случайно.
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Dm Kznts
Ответ Today I feel Qatari
Боули наконец-то нашел профанов больше чем он сам, должен выжать из сделки максимум
алонсо лучше? )
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Ivchev
Ответ Today I feel Qatari
Боули наконец-то нашел профанов больше чем он сам, должен выжать из сделки максимум
Да хорош набрасывать уже..
Чем он выжмет из профанов максимум, о чем конкретно речь?
Заплатить за аренду ИЛИ платить е у зарплату. Так а как должно быть то??
Более того, обычно платят И за аренду, И зарплату (если инициатор клуб который арендует). Тут вообще похвала менеджменту МЮ если оно так и будет, чего я сам делаю крайне редко
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Dm Kznts
Ответ Ivchev
Да хорош набрасывать уже.. Чем он выжмет из профанов максимум, о чем конкретно речь? Заплатить за аренду ИЛИ платить е у зарплату. Так а как должно быть то?? Более того, обычно платят И за аренду, И зарплату (если инициатор клуб который арендует). Тут вообще похвала менеджменту МЮ если оно так и будет, чего я сам делаю крайне редко
думаю это ошибка в новости.
и зарплата и аренда
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