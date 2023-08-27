«Челси» готов отдать Кукурелью в аренду, если «МЮ» заплатит за нее или возьмет на себя зарплату защитника
«Челси» назвал условия, при которых отдаст Марка Кукурелью «Манчестер Юнайтед».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в субботу клубы обсудили возможный трансфер. «Синие» не против того, чтобы испанец сменил команду, но только при условии, что «МЮ» заплатит за аренду или возьмет на себя зарплату футболиста.
Ранее сообщалось, что манкунианцы также рассматривают возможность подписания Маркоса Алонсо («Барселона») и Серхио Регилона («Тоттенхэм»).
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Чем он выжмет из профанов максимум, о чем конкретно речь?
Заплатить за аренду ИЛИ платить е у зарплату. Так а как должно быть то??
Более того, обычно платят И за аренду, И зарплату (если инициатор клуб который арендует). Тут вообще похвала менеджменту МЮ если оно так и будет, чего я сам делаю крайне редко
и зарплата и аренда