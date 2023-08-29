Сазонов вылетел в Турин на медосмотр и подписание контракта с «Торино»
Саба Сазонов близок к переходу в «Торино».
По информации Sport24, защитник «Динамо» вылетел из Москвы в Турин на медосмотр и подписание контракта с «Торино».
Ранее сообщалось, что 21-летний футболист сборной Грузии перейдет в туринский клуб за 3 млн евро.
Подробную статистику Сазонова можно найти здесь.
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