Сазонов вылетел в Турин на медосмотр и подписание контракта с «Торино»

Саба Сазонов близок к переходу в «Торино».

По информации Sport24, защитник « » вылетел из Москвы в Турин на медосмотр и подписание контракта с « ».

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист сборной Грузии перейдет в туринский клуб за 3 млн евро.

Подробную статистику можно найти здесь.

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