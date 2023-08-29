Сазонов вылетел в Турин на медосмотр и подписание контракта с «Торино»

Теги Торино премьер-лига Россия серия А Италия Динамо Москва Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов близок к переходу в «Торино».

По информации Sport24, защитник «Динамо» вылетел из Москвы в Турин на медосмотр и подписание контракта с «Торино».

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист сборной Грузии перейдет в туринский клуб за 3 млн евро.

Подробную статистику Сазонова можно найти здесь.

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28 комментариев

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verhowen
Удачи Сазонову, в его футбольной карьере!
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Gitanes
Ответ Mega• Battman
не интересно, это не поп-игрок, и не россиянин.
Россиянин же
+14
-4
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Никита Самарин
3 миллиона евро как-то даже мало, после удачного молодёжного Евро вполне можно было и за 5-7 продать. А так Сабе удачи!
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Machine Head
Саба в добрый путь. Спасибо за игру в Динамо. Удачи тебе в Италии. Уверен, что ты сможешь быть топом!
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S.A.N.
Помню, как пару лет или около того назад, спортсовские эксперты поливали Сазонова, когда он сказал, что вместо испанской команды выбрал Динамо так как это лучше для развития и построения карьеры. Называли лимитчиком и ставили ему в пример (ныне уже забытого всеми) Иосифова)
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Mega• Battman
не интересно, это не поп-игрок, и не россиянин.
+17
-14
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MR04
Неплохая тенденция по продаже в топ лиги из РПЛ, надеемся на продолжение
+5
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fedyasyelmedvedya
Красава, удачи ему, сильный защитник с высоким потенциалом
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Гамарджоба Генацвале
Ответ MR04
Неплохая тенденция по продаже в топ лиги из РПЛ, надеемся на продолжение
Если клуб хочет подписать игрока из РПЛ, то подпишет и ничто ему не помешает. А отговорки типа "не ведем дела с российскими клубами" просто популистский бред после неудачных переговоров.
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Vacuumka
Ответ Mega• Battman
не интересно, это не поп-игрок, и не россиянин.
а разве есть поп игроки - россияне? лол
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alexmixer9
Ответ igor.igorev
Любой желающий играть за еду в Европе может туда уехать. Наши игроки всегда были востребованы в Европе, только вот не опускались до того чтобы играть за еду.
Дааа, каждое ТО за нашими бревнышками очередь строится
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Marco Reus
Ответ Никита Самарин
3 миллиона евро как-то даже мало, после удачного молодёжного Евро вполне можно было и за 5-7 продать. А так Сабе удачи!
Можно было и легко. Но было одно но - у него контракт до следующего лета. Так что ещё выгодно продали, следующим летом ушел бы бесплатно, а так свои 3 млн получили, здесь и сейчас Саба не лучший защитник Динамо, хоть и самый перспективный.
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Иванинью Лав
Ответ vcaireac
Какая разница какой паспорт у него?Факт того что европейские клубы следят за игроками из РПЛ уже радовать должен.Это стимул для остальных молодых талантливых игроков,которые тоже мечтают о Европе!
Мы болельщики клубов РПЛ за сильную лигу, абсолютно безразлична судьба легов, уехавших из России за копейки.
Не страдаю карго-культом, выраженным в гордости от отправки игроков из своего чемпионата в топ-5, не жду, чтобы дядя Сэм по головке погладил
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vcaireac
Ответ Mega• Battman
не интересно, это не поп-игрок, и не россиянин.
Какая разница какой паспорт у него?Факт того что европейские клубы следят за игроками из РПЛ уже радовать должен.Это стимул для остальных молодых талантливых игроков,которые тоже мечтают о Европе!
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Say Hello to the Robots
Торино виднее, привозной он или нет
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Газонокосильщик Хави
Уже 2й уход. На самом деле для развития хорошим вариантом будет и Торино. Главное чтобы как Малиновский и Миранчук не зачах или не пошел по арендам в такие же по силе или слабее команды
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Юрий Костыгин
Supermassive black hole.
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ДМ-1чемпион
Динамо стало трамплином для перехода в сильные европейские лиги и крепкие команды! Саба спасибо и удачи! Вперёд ДИНАМО!
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Рагнар Лодброк
как быстро с ним все прошло ,прям чудеса
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concon
Жаль. Хороший защитник для своих лет. Через пару лет мог бы стать в Динамо не заменимым.
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Onion
Саба "Привоз" Сазонов
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Алексей Наговицын
что вы его хвалите.Деревянный был совсем.Слава богу избавились от него.Даже копейку поимели.По мне так хоть бесплатно отдал бы
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