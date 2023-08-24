«Удинезе» предлагает «Динамо» 2 млн евро за Сазонова. Защитник интересен и загребскому «Динамо»

«Удинезе» предлагает «Динамо» 2 млн евро за защитника Сабу Сазонова.

По данным «Спорт-Экспресса», к футболисту также проявляет интерес «Динамо» Загреб.

11 августа сообщалось, что на 21-летнего футболиста претендует «Лион».

Сазонов выступает за «Динамо» с января 2021 года. Защитник провел 43 матча за основную команду бело-голубых и забил 1 гол.

Контракт грузина с московским клубом действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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