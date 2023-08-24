«Удинезе» предлагает «Динамо» 2 млн евро за Сазонова. Защитник интересен и загребскому «Динамо»

Теги Удинезе премьер-лига Россия серия А Италия Динамо Загреб Динамо Москва Спорт-Экспресс Саба Сазонов Футбол

«Удинезе» предлагает «Динамо» 2 млн евро за защитника Сабу Сазонова.

По данным «Спорт-Экспресса», к футболисту также проявляет интерес «Динамо» Загреб.

11 августа сообщалось, что на 21-летнего футболиста претендует «Лион».

Сазонов выступает за «Динамо» с января 2021 года. Защитник провел 43 матча за основную команду бело-голубых и забил 1 гол.

Контракт грузина с московским клубом действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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34 комментария

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Рагнар Лодброк
Грузины и Армяне как пирожки разлетаются )
+42
-1
+41
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qiqe
Ответ Arman FCSM
За такую сумму "Динамо" лично привезёт Сазонова в Италию и оплатит медосмотр
с чего вдруг? он же вроде не полное дно как Джикия
+39
-2
+37
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Зелёный гопник
Удинезе ценители приобретения защитников у московских клубов 😁
+21
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+21
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Simplicissimus
Ему цена два хачапури по-аджарски, а тут 2 ляма. Заворачивайте.
+17
-6
+11
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Дмитрий Дашковский
Ответ Рагнар Лодброк
Грузины и Армяне как пирожки разлетаются )
Ну вообще батя у него русский
+12
-1
+11
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okkervil
Ответ Дмитрий Дашковский
Ну вообще батя у него русский
Дело то не в бате, а в гражданстве.
+10
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Андрей Кобранов
Нужно срочно отдавать … , а если не будут брать приплатить …
+9
-2
+7
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Tiestorzn17
Пешком бежать на его месте надо, если это правда.
+3
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Гекдениз Кардениз
Ответ Андрей Кобранов
Нужно срочно отдавать … , а если не будут брать приплатить …
отключим газ
+5
-2
+3
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Vedved
Судя по его игре - надо отдавать. Но с другой стороны, всего 21 год - может и в хорошего защитника вырасти🤔
+3
-1
+2
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Machine Head
Вот так Сазонов стал грузином. А что , в советские годы грузины всегда были гостеприимным народом . Мощный и фактурный Сазонов еще прибавит в игровом мышлении и однозначно может стать топом .
+8
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Bobby Shmonka
Смешно,по сути бесплатно.А сами его будут продавать миллионов за 15
+2
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Максим Черкашин
Ответ Зелёный гопник
Удинезе ценители приобретения защитников у московских клубов 😁
Бекао неплохо играл в Удинезе.:))))
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Balt
Удинезе конечно же предпочтительнее смотрится.
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валя_стакан
Ну меньше 3-4 млн Динамо теперь вообще не должно игроков продавать. У нас в составе все игроки либо мастеровитые либо молодые. И то и другое стоит нормальных денег. Репутация у нас хорошая по продаже игроков туда: Шима Моро Заха...
И главное сама команда набирает обороты побеждая всех и вся.
Но нужно усиление в защиту. Даса это пожар. Лучше его продать, а Сабу еще успеем.
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a2wai
За пятерку бы сдать было прикольно. Хотя для Динамо любая сумма будет в плюс, так как достался он клубу бесплатно.

Но все же менеджменту Динамо, если они захотят продать Сабу, стоит к сумме договора заложить процент от перепродажи. Например Удинезе вполне может потом продать Сазонова за гораздо больше деньги, если он выстрелит. Да и Загреб, в принципе, тоже.

Вот только есть одна проблемка - автор новости почему-то пишет про то, что Сазонов играет с января 2021 за Динамо, хотя подписал контракт с Динамо он только в июле 2021. Может исправите и будете лучше следить за такими вещами?
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Viktor Martunov
Ответ Андрей Кобранов
Нужно срочно отдавать … , а если не будут брать приплатить …
Да маловато, надо ещё подоить.
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Lomonosov888
Ответ qiqe
с чего вдруг? он же вроде не полное дно как Джикия
Зря ты так. Я хоть и за Динамо, но сравнивать Сазонова и джикию смешно
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гилберт
Ответ Bobby Shmonka
Смешно,по сути бесплатно.А сами его будут продавать миллионов за 15
Продавать то за 15 будут, вот только никто не возьмет.
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Viktor Martunov
Ответ okkervil
Дело то не в бате, а в гражданстве.
У В. Познера их три, а израильского нет, и кто он по гражданству?
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Mitya26
Какое счастье! Ещё упаковать и завернуть. Пусть забирают! Нам такого не надо!
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Сергей Орлов
Вроде Лион интересовался в начале лета, видимо, не срослось.
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Dmitry Fish
Лучше продлить и продать дороже
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Pravda glaza kolit
Оказывается Бекао продали в Фенер. Вот и ищут замену. Однако, не думаю что Саза это замена Бекао. Молодец Бекао..рад за него, в еврокубках поиграет!
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Никита Самарин
Что за смешные цифры? После молодёжного Евро (успешного) он стоит гораздо больше.
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