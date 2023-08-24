«Удинезе» предлагает «Динамо» 2 млн евро за Сазонова. Защитник интересен и загребскому «Динамо»
«Удинезе» предлагает «Динамо» 2 млн евро за защитника Сабу Сазонова.
По данным «Спорт-Экспресса», к футболисту также проявляет интерес «Динамо» Загреб.
11 августа сообщалось, что на 21-летнего футболиста претендует «Лион».
Сазонов выступает за «Динамо» с января 2021 года. Защитник провел 43 матча за основную команду бело-голубых и забил 1 гол.
Контракт грузина с московским клубом действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
И главное сама команда набирает обороты побеждая всех и вся.
Но нужно усиление в защиту. Даса это пожар. Лучше его продать, а Сабу еще успеем.
Но все же менеджменту Динамо, если они захотят продать Сабу, стоит к сумме договора заложить процент от перепродажи. Например Удинезе вполне может потом продать Сазонова за гораздо больше деньги, если он выстрелит. Да и Загреб, в принципе, тоже.
Вот только есть одна проблемка - автор новости почему-то пишет про то, что Сазонов играет с января 2021 за Динамо, хотя подписал контракт с Динамо он только в июле 2021. Может исправите и будете лучше следить за такими вещами?