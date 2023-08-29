Сазонов близок к переходу в «Торино» из «Динамо»

Теги Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов близок к переходу в Серию А.

В подписании защитника «Динамо» заинтересован «Торино». Сейчас клубы обмениваются документами для оформления трансфера, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Сазонов выступает за «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 24 матча, забил 1 гол и получил 9 желтых карточек. 

Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь

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33 комментария

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Креветки с лимоном
Ответ n3kt0snebess -
нет, сазонов бездарь и непонятно за что его в торино берут
Со спортдиром Торино не пробывал связываться? Может откроешь ему глаза и он тебе спасибо скажет и винишком угостит, итальянским.
+38
-5
+33
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Viktor Martunov
Замечательно!
+35
-3
+32
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n3kt0snebess -
Ответ Владимир Самсонов
Большие ли шансы попасть в основу Торино?
нет, сазонов бездарь и непонятно за что его в торино берут
+35
-13
+22
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Рагнар Лодброк
Мне кажется он может вырасти в хорошего защитника когда голову включит,а пока ,пока
+14
-1
+13
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за ЦСКА и УРАЛ
Торино Сазонова
+4
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Владимир Самсонов
Большие ли шансы попасть в основу Торино?
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Никита Самарин
За адекватные деньги вполне можно Сабу отпустить, тем более он не является стабильным игроком старта.
+3
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Игорь Иванов
Ну и отлично. Значит у Динамовцев появится шанс, после продажи Сазонова купить вместо него, опытного и качественного ЦЗ.
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ДМ-1чемпион
Спасибо и удачи Саба!
P. S.
ДИНАМО молодцы! Отличная работа на трансферной рынке!
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Beerfanidi
Думаю, если есть спрос, нужно продать.
+2
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GGlushkov
100% надо ехать, пусть "Торино" и середняк, но дальше можно подняться, если прогресс будет
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Брэд Либил
Ответ Владимир Самсонов
Большие ли шансы попасть в основу Торино?
да нормальные. если в чемпы топ-5 всяких бездарных Ароянов и Страндбергов подписывали и выпускали, то и Саба свои шансы получит
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tony
Второй воспитанник Зенита в топ-5, во дела
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Сергей48
Серьезный трансфер намечается!
+2
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darude
Ответ Никита Самарин
За адекватные деньги вполне можно Сабу отпустить, тем более он не является стабильным игроком старта.
пишут 3 миллиона
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валя_стакан
Ответ ДМ-1чемпион
Спасибо и удачи Саба! P. S. ДИНАМО молодцы! Отличная работа на трансферной рынке!
Динамо то причем тут, он себя проевил на молодежном евро. Стал одним из лучших защитников, при умении могли за 10 млн продать, но это динамовский менеджмент
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Sergey Balakin
Ответ Леонид Драга
И слава богу.
Точно!
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ n3kt0snebess -
нет, сазонов бездарь и непонятно за что его в торино берут
Кофи Джиджи вылетел из-за травмы и высока вероятность, что уйдёт Схюрс в последние дни ТО. Им нужно кого-то взять сначала заранее подешевле, а потом уже подороже продать голландца. Торино денежки тщательно считает, придётся выбирать варианты по проще.
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Брэд Либил
Ответ kvint(ksk)
Очень жаль , что его , Тикнизяна и Сперцяна вовремя не заиграли за сборную . Вопросы к Валере и Черчесову. Неужели нельзя было их дать поиграть пять минут в отборе, против какого-нибудь карлика, вроде Сан-Марино или Лихтенштейна?! Зато Кудряшевы и прочие Полозы постоянно получали приглашения . По-моему, это должно быть аксиомой - любой талантливый юниор, с корнями из снг, должен быть заигран за сборную , просто по дефолту. Смотрите на грузин. Жано заиграли в 16(!) лет, Хвичу в 17.
Сперцяна надо было в сборную из ФНЛ вызывать, так понимаю?
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OldRedWhite
Ответ Viktor Martunov
Замечательно!
Ни Миранчука , так хоть Сазонова !
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Владимир Туаев
У Торино скоро появится хозяин!
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валя_стакан
Доплачиваем 5 лямов и Монтес у нас в основе!
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Влад Сергеев
А почему в статистике привозы Сазонова не указаны ?
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Andrey Yaroslavtsev
Дождались.
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Андрей Кобранов
Саба с возу Динамо легче !
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