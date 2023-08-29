Сазонов близок к переходу в «Торино» из «Динамо»
Саба Сазонов близок к переходу в Серию А.
В подписании защитника «Динамо» заинтересован «Торино». Сейчас клубы обмениваются документами для оформления трансфера, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Сазонов выступает за «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 24 матча, забил 1 гол и получил 9 желтых карточек.
Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.
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P. S.
ДИНАМО молодцы! Отличная работа на трансферной рынке!