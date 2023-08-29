Сазонов близок к переходу в «Торино» из «Динамо»

Саба Сазонов близок к переходу в Серию А.

В подписании защитника « » заинтересован « ». Сейчас клубы обмениваются документами для оформления трансфера, сообщает Джанлука Ди Марцио.

выступает за «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне Мир он провел 24 матча, забил 1 гол и получил 9 желтых карточек.

Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.

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