«Динамо» продаст Сазонова «Торино» за 3 млн евро. Защитник пройдет медосмотр в среду
Саба Сазонов близок к переходу в «Торино» из «Динамо».
Ранее стало известно, что итальянский клуб работает над подписанием 21-летнего защитника.
По информации Джанлуки Ди Марцио, москвичи получат 3 миллиона евро за продажу игрока. Он пройдет медосмотр в новом клубе в среду.
Подробную статистику Сазонова можно найти здесь.
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Что в нем нашли итальянцы? Наверное их скауты были на молодежном чемпионате Европы.
А так удачи парню. Пусть у него все получится.
- молод
- хорошо проявил себя на молодежном ЧЕ
- небольшие деньги
И такой интерес к нему из Европы. И даже деньги за него готовы заплатить. Удивительно. Говорят, что проявил себя на молодёжном чемпионате, но ведь наверняка и его игру за клуб тоже должны были просматривать.
Может быть, просто у другого тренера, в другой команде и например в другой схеме он раскроется и проявит свои лучшие качества. Но чисто в Динамо - он выглядел ненамного лучше Романа Евгеньева. В восстанавливающегося от травмы Майсторовича я верю куда больше.
Для Динамо сделка конечно хорошая, игрок вообще не ключевой, а теперь ещё и место легионера занимать стал.
К слову, у Динамо это аж третья сделка в топ-5 за это трансферное окно (+ ещё Шиманьски в Турцию), это хорошо для имиджа.