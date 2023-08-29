«Динамо» продаст Сазонова «Торино» за 3 млн евро. Защитник пройдет медосмотр в среду

Саба Сазонов близок к переходу в «Торино» из «Динамо».

Ранее стало известно, что итальянский клуб работает над подписанием 21-летнего защитника.

По информации Джанлуки Ди Марцио, москвичи получат 3 миллиона евро за продажу игрока. Он пройдет медосмотр в новом клубе в среду.

Подробную статистику Сазонова можно найти здесь.

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