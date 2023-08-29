«Динамо» продаст Сазонова «Торино» за 3 млн евро. Защитник пройдет медосмотр в среду

Теги Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Джанлука Ди Марцио деньги Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов близок к переходу в «Торино» из «Динамо».

Ранее стало известно, что итальянский клуб работает над подписанием 21-летнего защитника. 

По информации Джанлуки Ди Марцио, москвичи получат 3 миллиона евро за продажу игрока. Он пройдет медосмотр в новом клубе в среду. 

Подробную статистику Сазонова можно найти здесь

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44 комментария

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We are Arsenal
Ответ Давид Agabekyan
Довольно удачная сделка для Динамо. Не знаю что итальянцы в нём нашли и для чего он им нужен
В чем удачная сделка? 3 млн не такие большие деньги за молодого перспективного защитника.
Что в нем нашли итальянцы? Наверное их скауты были на молодежном чемпионате Европы.

А так удачи парню. Пусть у него все получится.
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Давид Agabekyan
Довольно удачная сделка для Динамо. Не знаю что итальянцы в нём нашли и для чего он им нужен
+41
-9
+32
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Давид Agabekyan
Ответ We are Arsenal
В чем удачная сделка? 3 млн не такие большие деньги за молодого перспективного защитника. Что в нем нашли итальянцы? Наверное их скауты были на молодежном чемпионате Европы. А так удачи парню. Пусть у него все получится.
Не знаю как он сыграл на Евро, но смотрел кучу игр Динамо и ничего в нём не увидел. Тот ещё привозила. Удачи конечно, но перспективы сомнительные. Может сможет удивить
+15
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tony
Ответ </c/>
который ни минуты не числился в основе...хвалиться воспитанниками которые ни минуты не проводят в родном клубе такое себе...не вы его воспитали и подняли на уровень...
вообще-то он с самого начала и до выпуска был в академии Зенита. В Динамо он перешёл уже со скамейки Зенита, когда полностью прошёл сборы с основой
+9
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+9
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Антон Фалафель
Тут конечно в тренде обсерать Сазонова, но по новостям видно, что несколько крепких клубов из топ-5 хотели его подписать. Значит видят перспективу. Удачи в Италии!
+10
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denimo21
Пара грузинов стрельнула в Италии. Может и у третьего что выйдет
+6
-1
+5
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blаncо
Ответ Давид Agabekyan
Довольно удачная сделка для Динамо. Не знаю что итальянцы в нём нашли и для чего он им нужен
- грузин (этого достаточно)
- молод
- хорошо проявил себя на молодежном ЧЕ
- небольшие деньги
+4
-1
+3
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Непристойное предложение
Ответ Guillermo
Если первый грузин - это Каладзе, то боюсь по этой логике третий нескоро стрельнёт
причем грузин должен быть из Динамо, Киев/Батуми/Москва)
+3
0
+3
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kilo_gilo
Ответ tony
вообще-то он с самого начала и до выпуска был в академии Зенита. В Динамо он перешёл уже со скамейки Зенита, когда полностью прошёл сборы с основой
к слову,в Динамо он перешёл после того,как Зенит не удовлетворил требования его отца по зп) вот вам и денежный газовый мешок
+3
0
+3
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Fomin525
вот вам и воспитанник Зенита
+5
-2
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Dmitry Orlov
Ответ Никита Самарин
3 миллиона евро как-то даже мало, после удачного молодёжного Евро вполне можно было и за 5-7 продать.
3 миллиона евро за Сазонова - это завернуть, бантик повязать, билет в один конец купить и мчать в аэропорт, пока итальянцы не передумали.
+3
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Dmitry Orlov
Это невероятно, я в недоумении. Довольно косячный защитник, который и в нынешнем-то Динамо не является основным, тренер предпочитает ему Маричаля, который тоже немало накосячил.
И такой интерес к нему из Европы. И даже деньги за него готовы заплатить. Удивительно. Говорят, что проявил себя на молодёжном чемпионате, но ведь наверняка и его игру за клуб тоже должны были просматривать.
Может быть, просто у другого тренера, в другой команде и например в другой схеме он раскроется и проявит свои лучшие качества. Но чисто в Динамо - он выглядел ненамного лучше Романа Евгеньева. В восстанавливающегося от травмы Майсторовича я верю куда больше.

Для Динамо сделка конечно хорошая, игрок вообще не ключевой, а теперь ещё и место легионера занимать стал.
К слову, у Динамо это аж третья сделка в топ-5 за это трансферное окно (+ ещё Шиманьски в Турцию), это хорошо для имиджа.
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Александр Русанов
Ответ coimbra
итальянцы , в отличии от тебя в футболе не понимают ничего... Тебе путь быть новым Фабрицио Романо...
Итальянцы купили Кокорина за 5 лямов, чтобы он у них не играл
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coimbra
Ответ Dmitry Orlov
Это невероятно, я в недоумении. Довольно косячный защитник, который и в нынешнем-то Динамо не является основным, тренер предпочитает ему Маричаля, который тоже немало накосячил. И такой интерес к нему из Европы. И даже деньги за него готовы заплатить. Удивительно. Говорят, что проявил себя на молодёжном чемпионате, но ведь наверняка и его игру за клуб тоже должны были просматривать. Может быть, просто у другого тренера, в другой команде и например в другой схеме он раскроется и проявит свои лучшие качества. Но чисто в Динамо - он выглядел ненамного лучше Романа Евгеньева. В восстанавливающегося от травмы Майсторовича я верю куда больше. Для Динамо сделка конечно хорошая, игрок вообще не ключевой, а теперь ещё и место легионера занимать стал. К слову, у Динамо это аж третья сделка в топ-5 за это трансферное окно (+ ещё Шиманьски в Турцию), это хорошо для имиджа.
итальянцы , в отличии от тебя в футболе не понимают ничего... Тебе путь быть новым Фабрицио Романо...
+3
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привоз, но данные отличные..в команде которая будет сидеть в своей штрафной может быть богом верха...
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Balt
Ответ kk.abb
Он не наш уже.
Ещё как наш. Прям, гражданство футбоьное сменил и уже не неш. Ага. Воспитывался он в российской футбольной системе. Продукт российского футбола, воспитанник Зенита до мозга костей. То что выбрал другую сборную, ну, его право.
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And-Rover
Для Динамо удачная сделка по всем параметрам.
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sancho81
Неплохо.
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Ответ Fomin525
вот вам и воспитанник Зенита
который ни минуты не числился в основе...хвалиться воспитанниками которые ни минуты не проводят в родном клубе такое себе...не вы его воспитали и подняли на уровень...
+3
-3
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Guillermo
Ответ denimo21
Пара грузинов стрельнула в Италии. Может и у третьего что выйдет
Если первый грузин - это Каладзе, то боюсь по этой логике третий нескоро стрельнёт
+3
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hfgryje
Ну и отлично, надо только замену найти.
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Dmitry Orlov
Ответ coimbra
итальянцы , в отличии от тебя в футболе не понимают ничего... Тебе путь быть новым Фабрицио Романо...
Итальянцы в футболе понимают так, что наперебой охотились за Кокориным 3 года назад, в итоге одна из команд его даже подписала и даже деньги за это заплатила.
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Валерий Сергеевич
Ответ hfgryje
Ну и отлично, надо только замену найти.
Даса, Паршивлюк, Бальбуэна, Маричал, Фернандес, Скопинцев, Бессмертный.
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Валерий Сергеевич
Ответ Fomin525
вот вам и воспитанник Зенита
Опомнились?
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Веселый Адебайор
Там еще про Черникова в Лион слух пошел за 5лямов
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