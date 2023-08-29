«Эвертон» купил лучшего бомбардира «Удинезе» Бету за 25,75 млн фунтов. Контракт – на 4 года

Теги Удинезе Эвертон премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Бету Бетункал Футбол

Нападающий Бету Бетункал перешел в «Эвертон».

Английский клуб объявил о подписании 25-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 4 года. 

По информации Sky Sports, «Удинезе» получил 25,75 миллиона фунтов за продажу игрока. 

В прошлом сезоне Серии А Бету провел 33 матча и забил 10 голов, став лучшим бомбардиром «Удинезе». Статистику футболиста можно найти здесь

Фото: https://www.evertonfc.com/

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4 комментария

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<~Inter~>
один из самых быстрых больших нападающих, но реализация и обработка мяча оставляют желать лучшего
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Sergey Kuznetsov
надеюсь хоть этот парень забьет, а то за 3 тура 0 голов))
+3
0
+3
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Ловушка Джокушкера
давно пора было брать форварда, с нападением у них полный п##дец
+1
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Morning Again
Альфа следующий!)
0
0
0
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