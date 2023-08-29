«Эвертон» купил лучшего бомбардира «Удинезе» Бету за 25,75 млн фунтов. Контракт – на 4 года

Нападающий Бету Бетункал перешел в «Эвертон».

Английский клуб объявил о подписании 25-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 4 года.

По информации Sky Sports, « » получил 25,75 миллиона фунтов за продажу игрока.

В прошлом сезоне Серии А Бету провел 33 матча и забил 10 голов, став лучшим бомбардиром «Удинезе». Статистику футболиста можно найти здесь.

Фото: https://www.evertonfc.com/

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