«Интер» готов предложить за Балогуна 25+5 млн евро и процент от перепродажи. «Арсенал» хочет 40 млн
«Интер» готовит предложение о трансфере Фоларина Балогуна.
Миланский клуб заинтересован в подписании американского нападающего после срыва трансфера Джанлуки Скамакки.
По информации Sky Sport, «Арсенал» просит 40 миллионов евро за трансфер Балогуна. «Интер», в свою очередь, готов предложить 25 миллионов в виде фиксированной суммы и еще 5 миллионов в виде бонусов. Кроме того, «Арсеналу» может достаться высокий процент от суммы дальнейшей продажи форварда.
В данный момент неизвестно, примут ли «канониры» эти условия. Альтернативным вариантом «нерадзурри» является нападающий «Удинезе» Бету Бетункал.
Балогун забил 21 гол в Лиге 1 в прошлом сезоне, выступая за «Реймс» на правах аренды. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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