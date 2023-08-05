Скамакка согласился перейти в «Аталанту», зарплата – 3,2 млн евро в год. «Вест Хэм» получит 25+5 млн

Джанлука Скамакка принял решение перейти в «Аталанту».

По данным журналиста , форвард « » принял предложение бергамасков и будет зарабатывать 3,2 млн евро в год. Лондонцы получат за 24-летнего футболиста 25 млн евро и еще 5 млн в качестве легко достижимых бонусов.

Утром 5 августа игрок прилетит в Италию, после чего пройдет медосмотр.

« », ранее претендовавший на , теперь сосредоточится на Фоларине Балогуне (« ») или Бету Бетункале («Удинезе»).

Со статистикой нападающего «Вест Хэма» можно ознакомиться здесь.

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