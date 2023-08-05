Скамакка согласился перейти в «Аталанту», зарплата – 3,2 млн евро в год. «Вест Хэм» получит 25+5 млн

Теги Интер Удинезе Аталанта Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Джанлука Скамакка деньги Бету Бетункал Фоларин Балогун Футбол

Джанлука Скамакка принял решение перейти в «Аталанту».

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, форвард «Вест Хэма» принял предложение бергамасков и будет зарабатывать 3,2 млн евро в год. Лондонцы получат за 24-летнего футболиста 25 млн евро и еще 5 млн в качестве легко достижимых бонусов.

Утром 5 августа игрок прилетит в Италию, после чего пройдет медосмотр.

«Интер», ранее претендовавший на Скамакку, теперь сосредоточится на Фоларине Балогуне («Арсенал») или Бету Бетункале («Удинезе»).

Со статистикой нападающего «Вест Хэма» можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Называется дожил до времен когда исторически бедная Аталанта в битве за игрока финансово побеждает исторического топа Италии и на секундочку финалиста ЛЧ прошедшего сезона так еще предлагает самому футболисту зарплату больше чем истинные нерадзурри, даже сейчас перечитывая в происходящее верится с трудом.
+6
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+6
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Ответ пей
Называется дожил до времен когда исторически бедная Аталанта в битве за игрока финансово побеждает исторического топа Италии и на секундочку финалиста ЛЧ прошедшего сезона так еще предлагает самому футболисту зарплату больше чем истинные нерадзурри, даже сейчас перечитывая в происходящее верится с трудом.
Тут скорее просто Интер не считает целесообразным тратить столько на Скамакку, учитывая, что они сразу после этого хотят взять Балогуна за 35
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+5
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Ответ Vlados 86
Чекни по трансфермаркету его травмы за год - настораживает малость.
Меня вообще настораживает вся трансферная политика Аталанты этим летом типа ребята вообще забили на тот факт что существовал потолок зарплат и принялись всем щедро раздавать от 2 миллионов и больше, теперь вот Скамакка за такой ценник с самой большой зарплатой за всю клубную историю когда уже ранее взяли нападающего за аналогичную сумму при этом в составе до сих пор остаются колумбийцы.
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Вест Хэм так за выживание бороться будет,если не возьмётся за усиление состава.
Аталанта конечно хороший трансфер оформила.
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Спасибо Аталанте, но Бету конечно не хочется ещё больше.
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Ответ пей
Называется дожил до времен когда исторически бедная Аталанта в битве за игрока финансово побеждает исторического топа Италии и на секундочку финалиста ЛЧ прошедшего сезона так еще предлагает самому футболисту зарплату больше чем истинные нерадзурри, даже сейчас перечитывая в происходящее верится с трудом.
Чекни по трансфермаркету его травмы за год - настораживает малость.
+1
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Ответ пей
Меня вообще настораживает вся трансферная политика Аталанты этим летом типа ребята вообще забили на тот факт что существовал потолок зарплат и принялись всем щедро раздавать от 2 миллионов и больше, теперь вот Скамакка за такой ценник с самой большой зарплатой за всю клубную историю когда уже ранее взяли нападающего за аналогичную сумму при этом в составе до сих пор остаются колумбийцы.
Скамакка не в стиле Аталанты покупка, согласен. Игрок средний, уже не молодой, без перспективы развития. Такого брать в обойму за шапку сухарей (как хотела Рома), но не как основную 9-ку. Удивлён вообще ажиотажу по нему.
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Ответ Иван Меркушев
Вест Хэм так за выживание бороться будет,если не возьмётся за усиление состава. Аталанта конечно хороший трансфер оформила.
они хотят 7 футболистов купить за сумму около 140 лямов. Т.е. по 20 за каждого. Такой был инсайд. Но это же смех)))
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