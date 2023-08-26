«Эвертон» купит Бету за 30+ млн евро. Португалец стал лучшим бомбардиром «Удинезе» в прошлом сезоне

Бету Бетункал близок к переходу из «Удинезе» в «Эвертон».

Как утверждает инсайдер , за 25-летнего форварда заплатят больше 30 млн евро, но меньше 35 млн – суммы отступных за него.

Завтра португалец прилетит в Англию с целью прохождения медосмотра и подписания контракта.

В прошлом розыгрыше Серии А Бету стал лучшим бомбардиром « », забив 10 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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