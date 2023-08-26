«Эвертон» купит Бету за 30+ млн евро. Португалец стал лучшим бомбардиром «Удинезе» в прошлом сезоне

Теги Удинезе Эвертон серия А Италия возможные трансферы деньги Бету Бетункал Фабрицио Романо Футбол

Бету Бетункал близок к переходу из «Удинезе» в «Эвертон».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, за 25-летнего форварда заплатят больше 30 млн евро, но меньше 35 млн – суммы отступных за него.

Завтра португалец прилетит в Англию с целью прохождения медосмотра и подписания контракта.

В прошлом розыгрыше Серии А Бету стал лучшим бомбардиром «Удинезе», забив 10 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Хабриев
Хочет в чемпионшип парень
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джорджио Че
Совсем бездарный менеджмент в последнее время у Эвертона. Состав мусора.
Набрали шлак какой-то.
Совсем стух Калверт, креативных игроков нет, так и будут навесы на Бету видимо весь сезон делать, но даже под такой футбол, состав дрянной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den-is
Ответ a.sh.s.
Эвертон в прошлом сезоне отскочил ну в этом сезоне они уверенно идут в шип, жалко Саут очень симпатичная была команда вместо Саута Эвертон должны были вылетит.
О чем ты? Только три тура прошло)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ a.sh.s.
Эвертон в прошлом сезоне отскочил ну в этом сезоне они уверенно идут в шип, жалко Саут очень симпатичная была команда вместо Саута Эвертон должны были вылетит.
Команда уверенно вылетела с последнего места. Говорить что кто-то занял из место - бред
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
serginn
Ответ a.sh.s.
Эвертон в прошлом сезоне отскочил ну в этом сезоне они уверенно идут в шип, жалко Саут очень симпатичная была команда вместо Саута Эвертон должны были вылетит.
Саут давно просился в Шип, вылет закономерен. А вот Эвертон времён Ришарлисона буквально пару-тройку лет назад был крепчайшим середняком и даже выше. Пусть выкарабкивается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий