«Эвертон» купит Бету за 30+ млн евро. Португалец стал лучшим бомбардиром «Удинезе» в прошлом сезоне
Бету Бетункал близок к переходу из «Удинезе» в «Эвертон».
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, за 25-летнего форварда заплатят больше 30 млн евро, но меньше 35 млн – суммы отступных за него.
Завтра португалец прилетит в Англию с целью прохождения медосмотра и подписания контракта.
В прошлом розыгрыше Серии А Бету стал лучшим бомбардиром «Удинезе», забив 10 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Набрали шлак какой-то.
Совсем стух Калверт, креативных игроков нет, так и будут навесы на Бету видимо весь сезон делать, но даже под такой футбол, состав дрянной