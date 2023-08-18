«Барселона» продвинулась в переговорах с «Атлетико» об аренде Феликса

«Барселона» продвинулась в переговорах об аренде Феликса с «Атлетико».

Об этом сообщает инсайдер .

23-летний полузащитник провел вторую часть прошлого сезона в аренде в «Челси». В 16 матчах АПЛ за лондонцев он забил 4 мяча.

Сообщалось, что в случае нового ухода из « », он намерен играть только за «блауграну» и готов ждать до последнего дня трансферного окна.

«Атлетико» рассчитывал получить за аренду 16 млн евро, но сейчас готов отпустить игрока при условии, что зарплату в полном объеме ему будет выплачивать новый клуб.

Утверждалось, что ради перехода в «Барсу» сам согласен пойти на серьезное снижение доходов.

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