«Барселона» продвинулась в переговорах с «Атлетико» об аренде Феликса

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Жоау Феликс Футбол

«Барселона» продвинулась в переговорах об аренде Феликса с «Атлетико».

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио

23-летний полузащитник провел вторую часть прошлого сезона в аренде в «Челси». В 16 матчах АПЛ за лондонцев он забил 4 мяча. 

Сообщалось, что в случае нового ухода из «Атлетико», он намерен играть только за «блауграну» и готов ждать до последнего дня трансферного окна.

«Атлетико» рассчитывал получить за аренду 16 млн евро, но сейчас готов отпустить игрока при условии, что зарплату в полном объеме ему будет выплачивать новый клуб.

Утверждалось, что ради перехода в «Барсу» сам Феликс согласен пойти на серьезное снижение доходов.

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20 комментариев

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MESSIya
Так же стоит добавить,что Ди Марцио называет сумму аренды. Разговаривают о 7-8. https://twitter.com/DiMarzio/status/1692295611683381578
https://gianlucadimarzio.com/it/barcellona-joao-felix-calciomercato-news
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MESSIya
Ответ rigobersong
Челси за полгода аренды 11 млн, Барселона за год 7. Лапорта гений!:))
Немного смущает тот факт,что уходит Алемани. В Испании пишут,что Лапорта и Деку подтягивают Мендеша к сотрудничеству. Алемани во многом был против этого. И стоило Алемани уйти,как тут же Феликс и Канселу близки.
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rigobersong
Ответ MESSIya
Так же стоит добавить,что Ди Марцио называет сумму аренды. Разговаривают о 7-8. https://twitter.com/DiMarzio/status/1692295611683381578 https://gianlucadimarzio.com/it/barcellona-joao-felix-calciomercato-news
Челси за полгода аренды 11 млн, Барселона за год 7. Лапорта гений!:))
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rigobersong
Самый дорогой Португалец в истории!:))
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факты про футбол
Ответ rigobersong
Согласен, даже 33х летний списанный всеми дед Аубамейянг у Маэстро провел чуть ли не лучший свой отрезок в карьере и стал Чемпионом Испании:)
А я не знал что чемпион Испании 2021/2022 Барселона, а фанаты Реала говорили что мы выиграли Дессиму и отрыв от барсы более чем 10 очков.
А вы какой-то блог в Спортс ведёте ато не хочу пропустить новости который не знает вообще никто
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Роман
Ответ MESSIya
Немного смущает тот факт,что уходит Алемани. В Испании пишут,что Лапорта и Деку подтягивают Мендеша к сотрудничеству. Алемани во многом был против этого. И стоило Алемани уйти,как тут же Феликс и Канселу близки.
Очень жаль, что уходит Алемани... несмотря на инфантильную попытку уйти в Астон Виллу это он был одним из лучших спорт диров за всю историю Барсы... проводил переговоры в мёртвой ситуации по деньгам и привлекал топовых свободных агентов... Надеюсь у него всё получится в другом клубе! Или даже вернётся. Со временем.
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Redhead One
А когда-то его за 120кк вместо Гризманна брали) даже сейчас пожилой Гризманн этому бездарю фору даст)
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Mascerano
Может лучше не надо? Это Ферран на максималках
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GuruFutbola
Ответ Redhead One
А когда-то его за 120кк вместо Гризманна брали) даже сейчас пожилой Гризманн этому бездарю фору даст)
В двух автобусах сложно игроку его плана раскрыться)
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& Co1366
Деку начинает протаскивать португезов.
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BARCA_10
Хоть бы не удалось
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AnMe
Ответ Redhead One
А когда-то его за 120кк вместо Гризманна брали) даже сейчас пожилой Гризманн этому бездарю фору даст)
+++
Гриззман феерит этот сезон. Должен быть в топе во всех рейтингах. Лучшим был на чм в сборной, лучший в лл. Недооценивают сильно, очень жаль.
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
За сезон у Маэстро станет главным португальским игроком Примеры 21 века)
Согласен, даже 33х летний списанный всеми дед Аубамейянг у Маэстро провел чуть ли не лучший свой отрезок в карьере и стал Чемпионом Испании:)
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yarmuck
Интересно, чем Феликм лучше Фати илиФеррана?
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ljolik888
Деку - правый защитник нужен, Феликс как сам сказал - может подождать .
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Alibaba51
Ответ MESSIya
Немного смущает тот факт,что уходит Алемани. В Испании пишут,что Лапорта и Деку подтягивают Мендеша к сотрудничеству. Алемани во многом был против этого. И стоило Алемани уйти,как тут же Феликс и Канселу близки.
время пришел, воровать надо, всю бартомейскую грязь вычистил Алемани, теперь по новой начинается
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Redhead One
Ответ GuruFutbola
В двух автобусах сложно игроку его плана раскрыться)
Ага, именно поэтому во второй половине сезона Атлетико закидывал авоську всем подряд во главе с Гриззи, пока фелиция удалялась в Челси. Савиола 2.0, чисто для португальского пользования
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GuruFutbola
Ответ Redhead One
Ага, именно поэтому во второй половине сезона Атлетико закидывал авоську всем подряд во главе с Гриззи, пока фелиция удалялась в Челси. Савиола 2.0, чисто для португальского пользования
Ну все сходится
Он был в синебусе пока Атлетико перестал быть бусом)
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
У топаря Хави станет легендой футбола:) Хотя к португальцам в Барселоне всегда отношусь скептически, слишком скользкие люди:))
За сезон у Маэстро станет главным португальским игроком Примеры 21 века)
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