«Барса» может арендовать Феликса, если кто-то из игроков атаки уйдет. Обмен с «Атлетико» не планируется

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Ферран Торрес Ансу Фати Футбол

«Барселона» изучает возможность трансфера Жоау Феликса.

По информации Diario Sport, «блауграна» рассматривает этот вариант на фоне ухода Неймара в «Аль-Хилаль».

Каталонцы общаются с окружением форварда «Атлетико», но готовы подписать его только в том случае, если из «Барсы» уйдет хотя бы один игрок группы атаки. Рассматривается только вариант аренды португальца.

При этом исключается вариант обмена игроками с «матрасниками», например, на Феррана Торреса, который интересен мадридскому клубу.

На данный момент существует вероятность ухода из «Барселоны» Торреса и Ансу Фати.

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15 комментариев

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Сикарио
Ответ Nico Boi
смотрел вчера состав против Хетафе и не понял, а кто у них в атаке есть вообще? Лева вообще если травмируется что делать? снимать трусы и...?
Он вроде вчера играл, правда его никто не видел))
+21
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Иван Иванов
Посмотрел первый матч Барсы вчера.
Вывод таков:
Барсе кровь из носу нужен Феликс!!! Срочно!
Сколько бы ни говорили, что Феликс не умеет играть в системный футбол и всё такое, но он в тыщу раз сильнее барселонских бездарей вроде Эльабде, Фати, Рафиньи, Феррана и туевой кучи ноунеймов молодняка из Ла Масии.
С уходом Дембеле и Бускетса, Барса просто тупо не знает как атаковать.
+18
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Overkiller
Ответ Шурик Шурик
Каким местом Вы вчера футбол смотрели? Рафинья до удаления был самым острым игроком на поле
Это очень наглядно характеризует нынешнюю атаку Барсы. Дембеле был на фоне Рафиньи - Роналдиньо с примесью Марадоны просто.
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Bolvan
Так Дембеле и ушёл 🤔
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Nico Boi
смотрел вчера состав против Хетафе и не понял, а кто у них в атаке есть вообще? Лева вообще если травмируется что делать? снимать трусы и...?
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aidos_1979
Обменять на феррана не глядя!)
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ten Hag
Феликс-Фати великая связка будет :)
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BurBon
Дембеле ушел, Торрес уйдет, а кто играть то будет? Блин такую бредятину выдумывают.
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Дмитрий Крутенко
Ответ Nico Boi
смотрел вчера состав против Хетафе и не понял, а кто у них в атаке есть вообще? Лева вообще если травмируется что делать? снимать трусы и...?
С Левы?)
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Шурик Шурик
Ответ Иван Иванов
Посмотрел первый матч Барсы вчера. Вывод таков: Барсе кровь из носу нужен Феликс!!! Срочно! Сколько бы ни говорили, что Феликс не умеет играть в системный футбол и всё такое, но он в тыщу раз сильнее барселонских бездарей вроде Эльабде, Фати, Рафиньи, Феррана и туевой кучи ноунеймов молодняка из Ла Масии. С уходом Дембеле и Бускетса, Барса просто тупо не знает как атаковать.
Каким местом Вы вчера футбол смотрели? Рафинья до удаления был самым острым игроком на поле
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XavIniesta2008-2015
Ответ Иван Иванов
Посмотрел первый матч Барсы вчера. Вывод таков: Барсе кровь из носу нужен Феликс!!! Срочно! Сколько бы ни говорили, что Феликс не умеет играть в системный футбол и всё такое, но он в тыщу раз сильнее барселонских бездарей вроде Эльабде, Фати, Рафиньи, Феррана и туевой кучи ноунеймов молодняка из Ла Масии. С уходом Дембеле и Бускетса, Барса просто тупо не знает как атаковать.
Не понимаю, на чём основан восторг по Феликсу. Он не тащил ни Атлетико, ни Челси, хотя стоимость трансфера и з/п обязывали это делать
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