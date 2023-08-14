«Барса» может арендовать Феликса, если кто-то из игроков атаки уйдет. Обмен с «Атлетико» не планируется

«Барселона» изучает возможность трансфера Жоау Феликса.

По информации Diario Sport, «блауграна» рассматривает этот вариант на фоне ухода Неймара в «Аль-Хилаль».

Каталонцы общаются с окружением форварда « », но готовы подписать его только в том случае, если из «Барсы» уйдет хотя бы один игрок группы атаки. Рассматривается только вариант аренды португальца.

При этом исключается вариант обмена игроками с «матрасниками», например, на , который интересен мадридскому клубу.

На данный момент существует вероятность ухода из «Барселоны» Торреса и .

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