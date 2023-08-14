«Барса» может арендовать Феликса, если кто-то из игроков атаки уйдет. Обмен с «Атлетико» не планируется
«Барселона» изучает возможность трансфера Жоау Феликса.
По информации Diario Sport, «блауграна» рассматривает этот вариант на фоне ухода Неймара в «Аль-Хилаль».
Каталонцы общаются с окружением форварда «Атлетико», но готовы подписать его только в том случае, если из «Барсы» уйдет хотя бы один игрок группы атаки. Рассматривается только вариант аренды португальца.
При этом исключается вариант обмена игроками с «матрасниками», например, на Феррана Торреса, который интересен мадридскому клубу.
На данный момент существует вероятность ухода из «Барселоны» Торреса и Ансу Фати.
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Вывод таков:
Барсе кровь из носу нужен Феликс!!! Срочно!
Сколько бы ни говорили, что Феликс не умеет играть в системный футбол и всё такое, но он в тыщу раз сильнее барселонских бездарей вроде Эльабде, Фати, Рафиньи, Феррана и туевой кучи ноунеймов молодняка из Ла Масии.
С уходом Дембеле и Бускетса, Барса просто тупо не знает как атаковать.