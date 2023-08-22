Феликс вряд ли перейдет в «Барсу». Хави считает атаку укомплектованной, а Фати не хочет уходить

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Рафинья Диас Жоау Феликс Ферран Торрес Ансу Фати Абде Эззальзули Витор Роке Ламин Ямаль Футбол

Вероятность перехода Жоау Феликса в «Барселону» минимальна.

Переход форвард «Атлетико» вряд ли состоится, несмотря на его желание выступать за каталонский клуб.

Тренер «блауграны» Хави считает, что атакующие позиции в команде хорошо укомплектованы. На три позиции в атаке у него есть шесть футболистов:  Роберт Левандовски, Рафинья, Ансу Фати, Ферран Торрес, Ламин Ямаль и Абде Эззальзули. Кроме того, зимой к команде может присоединится Витор Роке.

Феликс может оказаться в «Барсе» только в случае ухода кого-то из группы атаки. Это мог бы быть Фати, однако он не хочет уходить из клуба. Если трансферов на выход не будет, вероятность появления Жоау в «Барселоне» «будет равна нулю», пишет Marca.

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28 комментариев

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& Co1366
Да не нужен Феликс Барсе ни по игре, ни по деньгам.
+8
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Simbad
Вот и хорошо. Барселоне Феликс не нужен от слова совсем. Нужен хороший центральный нападающий, а то Лева в том возрасте, когда может в любой момент начать бронзоветь.
+8
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+8
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Шурик Шурик
Ответ & Co1366
Да не нужен Феликс Барсе ни по игре, ни по деньгам.
Согласен, слишком рискованный актив. Любой из линии атаки, даже 16-летний Ямаль может дать больше качества, чем нынешний Феликс.
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Апач
Ответ gPk
Ну разумеется Фелиш Хави не нужен..Это ведь не Мората которого он все зимнее ТО выпрашивал))
Вы разницы между Мораттой и Фелишем не видите? По позиции, стилю, габаритам?
+2
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gPk
Ответ Direct free kick
Фелиш играет хуже Мораты, на что он рассчитывает?
В каком месте он хуже Мораты играет?)
+2
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Sergey Kuznetsov
Ответ Direct free kick
Фелиш играет хуже Мораты, на что он рассчитывает?
разве возможно играть хуже Мораты?
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Я Гражданин Мира
Ответ Andrey Ashhabadskiy
писанный красавец смотри как бы не аукнолось у судейского реала который займёт третье место в лиге чемпионов и провалиться в лиге Европы
А причём здесь Реал!?
Барселону очень далеко до реала.
Я не больещик реала.
Реал вообще то играет всегда в лиге чемпионов и как правило выигрывает его .
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cektor
качать Ямала !
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Я Гражданин Мира
У барса состав супер! Команда готов рвать всех в лиге Европы Хотя я лично в этом сомневаюсь. Уважаемые больешики барсы, вас ждёт очередной грандиозный сезон в Европе!! Желаю удачи вам в лиге Европы или в конференции
да ты прям купидон 👼
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ DolJun
какой феликс? максимум чави может рассчитывать что гринвуд пополнит состав фк мем, будет супер связка с фати)
купидон 👼 я не согласен с тобой я не могу быть таким приятным скорее всего так просто потому что я тебе так скажу что однажды и реал будет болен
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Karl0709
Ответ DolJun
какой феликс? максимум чави может рассчитывать что гринвуд пополнит состав фк мем, будет супер связка с фати)
Кстати Гринвуд идеальный вариант
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Sergey Kuznetsov
Ответ Direct free kick
Много кто играет хуже Мораты, только за них 120+ не платили. Скамака, Аспас и так далее кто ещё хуже Мораты были в АПЛ, но опять же он стоило дешевле Мораты. Тут конечно про Атлетико в первую очередь было
Спасибо, что вы Заболотного не включили в список игроков, которые играют хуже Мораты
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Direct free kick
Ответ Sergey Kuznetsov
разве возможно играть хуже Мораты?
Много кто играет хуже Мораты, только за них 120+ не платили.
Скамака, Аспас и так далее кто ещё хуже Мораты были в АПЛ, но опять же он стоило дешевле Мораты.
Тут конечно про Атлетико в первую очередь было
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Direct free kick
Ответ Sergey Kuznetsov
Вот бывает преждевременно ляпнешь какую-нибудь ахинею и потом даже арабы тебе не пишут! Р. Лукаку
Фелиш играет хуже Мораты, на что он рассчитывает?
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скорпыч
Фати вчера сидел на матче Кристал Пэлас - Арсенал.
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Evgeny Alexandrovich
Ламин Ямаль это конечно замечательно, но что насчет Маммут Рахаля?
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Я Гражданин Мира
У барса состав супер!
Команда готов рвать всех в лиге Европы
Хотя я лично в этом сомневаюсь.
Уважаемые больешики барсы, вас ждёт очередной грандиозный сезон в Европе!!
Желаю удачи вам в лиге Европы или в конференции
+2
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El_Ilusionista
Не знаю насчет Феликса, но Фати это тихий ужас((
После травмы сколько не следил за ним, что не удар, то по воробьям, иногда кажется, что ребенок ударил бы лучше него. А как хорошо было в начале, какие бильярдные удары были у него, какие голы из предела штрафного забивал... очень жаль терять такого алмаза. Мне кажется, Ферран сейчас смотрится намного лучше. Он даже в дей-оффы тренируется
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Mitya26
Кот Феликс.
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Rachid
Уж лучше пусть Фати не уходит из Барсы, чем приход в Барсу Феликса))
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gPk
Ну разумеется Фелиш Хави не нужен..Это ведь не Мората которого он все зимнее ТО выпрашивал))
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