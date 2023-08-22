Феликс вряд ли перейдет в «Барсу». Хави считает атаку укомплектованной, а Фати не хочет уходить
Вероятность перехода Жоау Феликса в «Барселону» минимальна.
Переход форвард «Атлетико» вряд ли состоится, несмотря на его желание выступать за каталонский клуб.
Тренер «блауграны» Хави считает, что атакующие позиции в команде хорошо укомплектованы. На три позиции в атаке у него есть шесть футболистов: Роберт Левандовски, Рафинья, Ансу Фати, Ферран Торрес, Ламин Ямаль и Абде Эззальзули. Кроме того, зимой к команде может присоединится Витор Роке.
Феликс может оказаться в «Барсе» только в случае ухода кого-то из группы атаки. Это мог бы быть Фати, однако он не хочет уходить из клуба. Если трансферов на выход не будет, вероятность появления Жоау в «Барселоне» «будет равна нулю», пишет Marca.
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Барселону очень далеко до реала.
Я не больещик реала.
Реал вообще то играет всегда в лиге чемпионов и как правило выигрывает его .
Скамака, Аспас и так далее кто ещё хуже Мораты были в АПЛ, но опять же он стоило дешевле Мораты.
Тут конечно про Атлетико в первую очередь было
Команда готов рвать всех в лиге Европы
Хотя я лично в этом сомневаюсь.
Уважаемые больешики барсы, вас ждёт очередной грандиозный сезон в Европе!!
Желаю удачи вам в лиге Европы или в конференции
После травмы сколько не следил за ним, что не удар, то по воробьям, иногда кажется, что ребенок ударил бы лучше него. А как хорошо было в начале, какие бильярдные удары были у него, какие голы из предела штрафного забивал... очень жаль терять такого алмаза. Мне кажется, Ферран сейчас смотрится намного лучше. Он даже в дей-оффы тренируется