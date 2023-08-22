Феликс вряд ли перейдет в «Барсу». Хави считает атаку укомплектованной, а Фати не хочет уходить

Вероятность перехода Жоау Феликса в «Барселону» минимальна.

Переход форвард « » вряд ли состоится, несмотря на его желание выступать за каталонский клуб.

Тренер «блауграны» считает, что атакующие позиции в команде хорошо укомплектованы. На три позиции в атаке у него есть шесть футболистов: , Рафинья, , , Ламин Ямаль и Абде Эззальзули. Кроме того, зимой к команде может присоединится Витор Роке.

Феликс может оказаться в «Барсе» только в случае ухода кого-то из группы атаки. Это мог бы быть Фати, однако он не хочет уходить из клуба. Если трансферов на выход не будет, вероятность появления Жоау в «Барселоне» «будет равна нулю», пишет Marca.

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