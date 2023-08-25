«Барса» готова взять в аренду Феликса без выкупа и платить ему всю зарплату. Хави дал добро
«Барселона» готова взять Жоау Феликса в аренду без права выкупа.
При этом, по данным Jijantes FC, «Барса» готова платить всю зарплату португальцу во время действия арендного соглашения.
Отмечается, что тренер Хави дал добро на сделку по форварду «Атлетико».
Отмечается, что каталонцы не намерены платить за аренду Феликса и не готовы даже на опцию выкупа.
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Феликс вместо Фати был бы кстати, если будет 4-3-3 a. в 4-4-2 иметь 6 вингеров - тупее ничего не придумаешь, и это в кризисное время когда даже на обед экономят.
Когда Атлетико брал в аренду Гризманна, то там все руки выкрутили и всё сделали на условиях Атлетико, а тут....какой-то Феликс с конской личкой.