«Барса» готова взять в аренду Феликса без выкупа и платить ему всю зарплату. Хави дал добро

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

«Барселона» готова взять Жоау Феликса в аренду без права выкупа.

При этом, по данным Jijantes FC, «Барса» готова платить всю зарплату португальцу во время действия арендного соглашения.

Отмечается, что тренер Хави дал добро на сделку по форварду «Атлетико». 

Отмечается, что каталонцы не намерены платить за аренду Феликса и не готовы даже на опцию выкупа.

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45 комментариев

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Quest
Обедов лишится и главная команда?)
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Cruel Snake
Обедов вообще не будет! Столовая закрыта! Кушать надо дома! Или приносите с собой в контейнерах
+49
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+43
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Максим Черкашин
Ответ Quest
Обедов лишится и главная команда?)
Надо будет приезжать со своим.;)))))
+16
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Любезный Коссутий
Ответ nurlan-zenit
Ну если приносить с собой в контейнерах, тогда придется микроволновку поставить, чтобы можно было подогреть еду, а это бабки, поэтому кушать дома всем…
тогда Барсе понадобится качественный холодильник, и в МЮ как раз есть один ненужный.
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войд
Клуб на грани банкротства,а они продолжают скупать всяких ноунеймов,которые даже ЛЕ не могут взять)
+21
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Спартак сила
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Феликс развод века
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nurlan-zenit
Ответ Cruel Snake
Обедов вообще не будет! Столовая закрыта! Кушать надо дома! Или приносите с собой в контейнерах
Ну если приносить с собой в контейнерах, тогда придется микроволновку поставить, чтобы можно было подогреть еду, а это бабки, поэтому кушать дома всем…
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TAGAY
не понятно во что хочет играть сам Хави, тыкает нам всем свои 4-4-2, в команде и так 5 вингеров (Ямал,Раф,Абде,Фати,Ферран) а хочет еще одного... если Лева всегда в основе от и до, получится на одну позицию будут 6 игроков биться?! и так сезон уже провели с тремя ЛЗ.. из за недоверия Бальде, все лето искали ЛЗ на подмену Альбы... неужели Хави сошел с ума?! если хочет 4-4-2 лучше продать двух вингеров и подписать одного полузащитника, если хочет в 4-3-3 то все равно в команде вингеров хватает, если хочет Феликса то надо продать кого то, смысла иметь 6 вингеров в команде?! сначала бы определился бы во что хочет играть, а то уже слегка надоела то как команду готовят на 4-3-3 а играет все время 4-4-2. да и уже второе лето у команды просто тупо много народу в команде лишними.. у Хави тараканы в голове такие что аж не поймешь, тот ли Хави который играл раньше или просто какой то чувак тренирует команду с его именем, настолько убогость,трусость и тупость в Хави наблюдая за его игровой карьерой не замечал а тут чел который всегда твердил "не только побеждать но и делать это красиво" тупо защищает счет когда повели первыми.
Феликс вместо Фати был бы кстати, если будет 4-3-3 a. в 4-4-2 иметь 6 вингеров - тупее ничего не придумаешь, и это в кризисное время когда даже на обед экономят.
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Любезный Коссутий
Ляпорта это как Боели, только без денег. тоже сметает все подряд. но, бесплатное.
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Эксперт Спортс
Ответ Quest
Обедов лишится и главная команда?)
Главное что Барса будет громить Реал
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Верховный Лорд
Ответ Эксперт Спортс
Главное что Барса будет громить Реал
Ага, в товарняках обязательно
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Yuriy Chistyakov
Ферран с Фати на лавке, после отбытия дисквы Рафиньи и Абде с Ямалем будут на лавке, а Феликса берут. Как говорится, вопрос Зачем, а главное на***?
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<CRISTIANO>
Барса под всякое дерь мо подписывается.

Когда Атлетико брал в аренду Гризманна, то там все руки выкрутили и всё сделали на условиях Атлетико, а тут....какой-то Феликс с конской личкой.
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Qwerty Иванов
Ответ Максим Черкашин
Надо будет приезжать со своим.;)))))
а если и микроволновку продадут?
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SAF22
Ответ nurlan-zenit
Ну если приносить с собой в контейнерах, тогда придется микроволновку поставить, чтобы можно было подогреть еду, а это бабки, поэтому кушать дома всем…
Можно скинуться футболистам)
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Дмитрий Крутенко
Ответ nurlan-zenit
Ну если приносить с собой в контейнерах, тогда придется микроволновку поставить, чтобы можно было подогреть еду, а это бабки, поэтому кушать дома всем…
Они поставят генератор) И молодых заставят его крутить) Хочешь есть - крути педали)
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CM1
Ответ Bobby Shmonka
Зачем Атлетико подписывал Феликса за огромные деньги под убогий и автобусный футбол физрука Симеоне. В атакующей команде Феликс будет блистать.
Тут весь вопрос в том, является ли нынешняя Барса такой уж атакующей командой...
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Гриззли
Ответ Karl0709
В Барселоне реанимирует свою карьеру Жоау.
Было бы что реанимировать...
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Тухель
Ответ Bobby Shmonka
Зачем Атлетико подписывал Феликса за огромные деньги под убогий и автобусный футбол физрука Симеоне. В атакующей команде Феликс будет блистать.
И эти сказки имеют хоть какие то доказательства? Где Феликс блистал? Или все команды в которых он играл не играющие? Так Барселона такая же. 70 забитых голов за сезон это один из худших результатов Барселоны за последние лет 20. Хуже только сезон 2021/2022 68 голов. Барса забивала 116, 115 и т.д. голов за сезон в Примере. Но та Барса с нынешней не имеет ничего общего. Подбор игроков, стиль игры все другое.
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Артём Назмутдинов
Ответ Evgeny Alexandrovich
Ну чувак, уже типа да. Гюндо уже пузатый скуф
вроде вчера требл брал
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Anton Kortenko
Ответ Эксперт Спортс
Главное что Барса будет громить Реал
хотелось бы. после такого Реал обычно ЛЧ брал, а в Барселоне вырастал спрос на телевизоры.
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Эксперт Спортс
Главное что Барса будет громить Реал
Ну да, зачем вам всякие там титулы.
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Karl0709
Ответ Anton Kortenko
хотелось бы. после такого Реал обычно ЛЧ брал, а в Барселоне вырастал спрос на телевизоры.
В прошлом сезоне не выиграли)))) ,значит не работает твоя система.
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BillShen
Сэкономили на обедах и взяли в аренду Феликса погонять.
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Артем Русанов
За аренду сколько заплатит
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