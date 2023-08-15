Феликс сообщил «Барсе», что готов ждать ее до конца августа. Он согласен серьезно снизить зарплату
Жоау Феликс не теряет надежду на переход в «Барселону».
По данным Diario Sport, полузащитник в случае ухода из «Атлетико» намерен играть только за «блауграну» и готов ждать до последнего дня трансферного окна. Представители футболиста уведомили каталонцев об этом.
Сейчас португалец блокирует предложения от других команд.
При этом пока у «Барселоны» есть проблемы с финансами, мешающие подписать Феликса. К тому же он не входит в число приоритетных целей клуба.
«Атлетико» рассчитывал получить за аренду 16 млн евро, но сейчас готов отпустить игрока при условии, что зарплату в полном объеме ему будет выплачивать новый клуб. Ради чемпионов Испании сам Феликс согласен пойти на серьезное снижение доходов.
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Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
С козырей зашёл, знает чем поразить сердце Лапорты
Больше чем клуб! Пока всякие подписывают игроков одного сезона за 115 миллионов барса за бесплатно делает вещи!
Я уйду и не дождусь, когда кончатся дожди
Я уйду и всё забуду, я уйду, не вспомнив о тебе
Я уйду, жалеть не буду, что забыла обо мне
Я уйду, теперь мы квиты, я уйду, ты не смотри
Я уйду, и карты биты, ничего не говори
Такой игрок был, Рамон Диас.
Так вот, когда Трапатони принял Интернационале, первым делом "обустроил" на поле Диаса, и дальше построил команду не вокруг него, а "с ним", и имел грандиозный успех.
Интер после 10 лет стал чемпионом Серии А.
Причем, Рамон стал вторым бомбардиром, опередив Маттсеуса, который тогда играл чистую десятку.
Лучшим бомбардиром клуба стал "Влахович того времени", Альдо Серена.