Феликс сообщил «Барсе», что готов ждать ее до конца августа. Он согласен серьезно снизить зарплату

Жоау Феликс не теряет надежду на переход в «Барселону».

По данным Diario Sport, полузащитник в случае ухода из « » намерен играть только за «блауграну» и готов ждать до последнего дня трансферного окна. Представители футболиста уведомили каталонцев об этом.

Сейчас португалец блокирует предложения от других команд.

При этом пока у «Барселоны» есть проблемы с финансами, мешающие подписать . К тому же он не входит в число приоритетных целей клуба.

« » рассчитывал получить за аренду 16 млн евро, но сейчас готов отпустить игрока при условии, что зарплату в полном объеме ему будет выплачивать новый клуб. Ради чемпионов сам Феликс согласен пойти на серьезное снижение доходов.

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