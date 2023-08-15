Феликс сообщил «Барсе», что готов ждать ее до конца августа. Он согласен серьезно снизить зарплату

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс не теряет надежду на переход в «Барселону».

По данным Diario Sport, полузащитник в случае ухода из «Атлетико» намерен играть только за «блауграну» и готов ждать до последнего дня трансферного окна. Представители футболиста уведомили каталонцев об этом.

Сейчас португалец блокирует предложения от других команд.

При этом пока у «Барселоны» есть проблемы с финансами, мешающие подписать Феликса. К тому же он не входит в число приоритетных целей клуба.

«Атлетико» рассчитывал получить за аренду 16 млн евро, но сейчас готов отпустить игрока при условии, что зарплату в полном объеме ему будет выплачивать новый клуб. Ради чемпионов Испании сам Феликс согласен пойти на серьезное снижение доходов.

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45 комментариев

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Savardus
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Простите, а аккорды можете скинуть?
Аккорды стихотворения? Может еще молока нарезать потоньше?
+33
0
+33
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Savardus
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
+18
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Uragan Boy
молодец человек 👏
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TeddyLasso
«Он согласен серьезно снизить зарплату»

С козырей зашёл, знает чем поразить сердце Лапорты
+9
0
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instasamka
«Барса банкрот, рычаги, рычаги ыыы, хахахаха» тем временем все футболисты которыми Барса серьезно интересуется все переходят в Барсу, отказываются от более выгодных предложений и идут на серьёзные снижения зарплат.
Больше чем клуб! Пока всякие подписывают игроков одного сезона за 115 миллионов барса за бесплатно делает вещи!
+4
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Savardus
Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет.
Простите, а аккорды можете скинуть?
+5
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Тухель
А как можно снизить свою зарплату при аренде и при действующем контракте? Даже если по доброте душевной Феликс будет возвращать часть денег Барселоне, но по документам у него будет большая личка и Барса сомнительно что сможет его с нынешней ЗП зарегистрировать.
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Артём Гусев
Ответ Pavelaznaurov
Снижение зарплаты—- а при продаже половину заберет себе——Дембеле ему в руку….
Лапорта больше такой ошибки не совершит
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Эль Иберико
Да заберите его уже хоть кто-нибудь!
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Lionel Andres Messi 10
Три обладателя Golden Boy в одной команде это уже слишком.
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Юрий Безуглый
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Простите, а аккорды можете скинуть?
Симонов писал стихи без гитары
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Асан Каримов
Надеюсь перейдет и раскроется
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Пинающий Достоинства
Ответ Savardus
Аккорды стихотворения? Может еще молока нарезать потоньше?
Говорят это слова Гуцириева, на музыку Егора Крида
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Дмитрий Крутенко
Ответ instasamka
«Барса банкрот, рычаги, рычаги ыыы, хахахаха» тем временем все футболисты которыми Барса серьезно интересуется все переходят в Барсу, отказываются от более выгодных предложений и идут на серьёзные снижения зарплат. Больше чем клуб! Пока всякие подписывают игроков одного сезона за 115 миллионов барса за бесплатно делает вещи!
Жду коллаборацию "Тебя" и Барселоны. С новым хитом "За деньги да... Рычагам да!"
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Артём Гусев
Ответ Однажды в Космосе
там было просто ужасно
Интересно всё же
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Alek88
Ответ madaev
Бесполезнейший игрок
есть надежда, что Хави сможет возродить пацану карьеру, как он сделал это с пучеглазым, по стилю игры Феликс должен подойти системе Хави, где-то надо будет поднажать и исправиться, не без этого.
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Барберис
Ответ madaev
ок
👌
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Дмитрий Крутенко
Ответ Savardus
Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет.
Я уйду и не вернусь, я уйду, а ты не жди
Я уйду и не дождусь, когда кончатся дожди
Я уйду и всё забуду, я уйду, не вспомнив о тебе
Я уйду, жалеть не буду, что забыла обо мне
Я уйду, теперь мы квиты, я уйду, ты не смотри
Я уйду, и карты биты, ничего не говори
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Барберис
Ответ madaev
Бесполезнейший игрок
Думаю, его все же не использовали по уму.

Такой игрок был, Рамон Диас.
Так вот, когда Трапатони принял Интернационале, первым делом "обустроил" на поле Диаса, и дальше построил команду не вокруг него, а "с ним", и имел грандиозный успех.
Интер после 10 лет стал чемпионом Серии А.
Причем, Рамон стал вторым бомбардиром, опередив Маттсеуса, который тогда играл чистую десятку.
Лучшим бомбардиром клуба стал "Влахович того времени", Альдо Серена.
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Jadie James
Продали бы рычаг Саудовской Аравии, всего три буквы добавить - и Аль Барса чемпион
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Гусеконь
как они умудряются впарить его так дорого? Челси впарили, здесь снова дохрена хотят
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Артём Гусев
Ответ ten Hag
Вискас Феликс! Связка с Фати будет сильнейшей со времен МСН
Чел в 2020 живёт
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Артём Гусев
Ответ Однажды в Космосе
ой лучше я промолчу
твоё право
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aleksandrsemizorov
Как правило игроки Атлетико становятся в Барсе ни кем, переходы в обратном направлении намного лучше получаются!
+2
-2
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Усатый КозлоБык ©
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