«Если Салах уедет к саудовцам, это будет скандал и пощечина Клоппу, превратившему его в игрока мирового уровня. С ним «Ливерпуль» может побороться с «Сити». Саттон о вингере
Крис Саттон убежден в том, что Мохамед Салах обязан остаться в «Ливерпуле».
«Думаю, Салах не может сейчас уехать в Саудовскую Аравию. Просто исходя из времени. До закрытия трансферного окна осталось несколько дней. Если бы Салах решил уйти и оставить «Ливерпуль» в сложном положении, был бы скандал.
Если бы над этой сделкой занимались еще месяц, шесть недель назад, я бы понял. Но если он так поступит, то это станет настоящей пощечиной Юргену Клоппу – человеку, который фактически превратил Салаха в игрока мирового класса, человеку, который проявил большую лояльность по отношению к Салаху. Я понимаю, что Салах тоже был лоялен по отношению к «Ливерпулю», но я также считаю, что он многим обязан Клоппу.
Мохамед еще многое может предложить команде, «Ливерпуль» с ним сильнее и, возможно, поборется с «Манчестер Сити», если Мо останется.
Он зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю – это целое состояние. Это важно. Но если он отвернется от «Ливерпуля» сейчас, то у Клоппа не будет времени на поиск адекватной замены, если таковая вообще существует.
Салах не может поступить с «Ливерпулем» настолько грязно. Это был бы настоящий скандал», – заявил экс-форвард «Челси».
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Ну и все норм. Играет и бабки рубит. И ещё всем посос*** раздаёт. Это сегодняшний мир, Крис.