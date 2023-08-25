Клопп заявил, что Салах не продается. Мо интересен «Аль-Иттихаду»

Юрген Клопп сказал, что Салах не продается и останется в «Ливерпуле».

Ранее сообщалось, что египтянина хочет подписать «Аль-Иттихад».

– С нашей точки зрения говорить не о чем. Если бы было [предложение], то ответ был бы отрицательным.

– по-прежнему привержен « »?

– Сто процентов, – сказал немецкий тренер.

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