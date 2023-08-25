Клопп заявил, что Салах не продается. Мо интересен «Аль-Иттихаду»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Футбол

Юрген Клопп сказал, что Салах не продается и останется в «Ливерпуле».

Ранее сообщалось, что египтянина хочет подписать «Аль-Иттихад».

– С нашей точки зрения говорить не о чем. Если бы было [предложение], то ответ был бы отрицательным.

Салах по-прежнему привержен «Ливерпулю»?

– Сто процентов, – сказал немецкий тренер.

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50 комментариев

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Obdob
Ответ DolJun
помню клопп сказал что по кайседо договорились
помню, ты говорил, что у ромки клуб не отберут :(
+65
-8
+57
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Obdob
Ответ DolJun
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помню, ты говорил, что поттер в челси надолго :(
+50
-6
+44
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Obdob
Ответ DolJun
Комментарий скрыт
помню, ты говорил, что Кундэ сидит на базе Челси и готов подписать контракт :(
+39
-4
+35
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Арман Мартиросян
Ответ Rio de Janeiro
Кого фаны Ливерпуля ставят выше: Салаха, Суареза или Торреса?
Салаха. Хотя надо признать, что пиковый Суарес в Ливерпуле это другой уровень.
+25
-4
+21
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DolJun
помню клопп сказал что по кайседо договорились
+44
-25
+19
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Stewart D.
Ответ DolJun
помню клопп сказал что по кайседо договорились
внимательно следить надо, что Клопп сказал по Кайседо.
- Была договоренность с клубом, когда будет остальное не известно
+11
-3
+8
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Sergey Kuznetsov
Ответ Rio de Janeiro
Кого фаны Ливерпуля ставят выше: Салаха, Суареза или Торреса?
у фанатов Ливерпуля, как и у любых других фанатов, единого мнения нет
+6
0
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Tun
Ответ Rio de Janeiro
Кого фаны Ливерпуля ставят выше: Салаха, Суареза или Торреса?
Торрес повыше будет, под метр-девяносто
+4
0
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Михаил1970
Ответ Rio de Janeiro
Кого фаны Ливерпуля ставят выше: Салаха, Суареза или Торреса?
Аршавина!
+8
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Balt
Ответ S. A.
Юрген говорил, что Кайседо – игрок Ливерпуля😏
Но в отличие от Кайседо Салах уже в Ливерпуле. )
+6
-2
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Джанлука Нальюка
Ответ DolJun
помню клопп сказал что по кайседо договорились
Договорились с клубом. Так оно и было
+4
-1
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Cearvm
Ответ DolJun
помню клопп сказал что по кайседо договорились
Только вот Салах - игрок Ливерпуля, его достаточно не продавать.
+2
0
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Rio de Janeiro
Кого фаны Ливерпуля ставят выше: Салаха, Суареза или Торреса?
+2
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savik-A.M.
Ответ Арман Мартиросян
Салаха. Хотя надо признать, что пиковый Суарес в Ливерпуле это другой уровень.
чушь , и те и те брали золотую бутсу только Суарес быстро слинял , а Салах выйглал все на клубном уровне
+3
-1
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Pro Cases
Ответ Rio de Janeiro
Кого фаны Ливерпуля ставят выше: Салаха, Суареза или Торреса?
Я бы вообще Оуэна поставил)) Из этих трёх выберу Эль-Ниньо.
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xamer 9
Ответ DolJun
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Признаю, не прав.
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Pavel Matveenko
Я не продаюсь, но за деньги да (с)
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Рокко Сиффредди
но за деньги-да
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Jason Bourne
Ответ Rio de Janeiro
Кого фаны Ливерпуля ставят выше: Салаха, Суареза или Торреса?
Салах!
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Сергей Лапушкин
Ну правильно, с кем играть ему?? С Диазом который ломается раз через раз, Жора который в пустые порой не попадает, Нуньес который то передержит то не додержит.
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vals1702
пусть Ливерпуль покупают саудиты) будет им Салах
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Anton Kortenko
Ответ Rio de Janeiro
Кого фаны Ливерпуля ставят выше: Салаха, Суареза или Торреса?
а ты кого больше любишь маму или Пал Кириллыча?
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АРТУР АЛИЕВ
красавчик
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Южанин78
Не знаю, по мне идеальный момент, чтобы продать да и ещё за такие деньги. Салах в первых играх мне видеться потухшим.
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Денис Ширинов
Он остается
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