Клопп заявил, что Салах не продается. Мо интересен «Аль-Иттихаду»
Юрген Клопп сказал, что Салах не продается и останется в «Ливерпуле».
Ранее сообщалось, что египтянина хочет подписать «Аль-Иттихад».
– С нашей точки зрения говорить не о чем. Если бы было [предложение], то ответ был бы отрицательным.
–Салах по-прежнему привержен «Ливерпулю»?
– Сто процентов, – сказал немецкий тренер.
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- Была договоренность с клубом, когда будет остальное не известно