Каррагер о «Ливерпуле»: «Не думаю, что текущий состав может бросить вызов «Сити». Нужно подписать еще защитника и полузащитника»

Джейми Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» на борьбу за чемпионство.

«Ливерпуль» был главным соперником «Манчестер Сити» последние 4-5 лет. В прошлом сезоне в борьбу включился « ». Но почему «Ливерпуль» снова не может стать такой командой в этом сезоне?

Не думаю, что текущий состав «Ливерпуля» достаточно хорош, чтобы бросить вызов « ». Но на этой неделе они должны постараться, подписать, как я думаю, еще одного защитника и полузащитника. Это должно произойти, поскольку «Ливерпуль» все еще может стать главным соперником «Сити».

«Ливерпуль» начал сезон более чем здорово, но когда у вас есть кто-то вроде него [ ], возможно, лучшего вратаря мира, когда есть ван Дейк, Мо Салах... Эти игроки не то чтобы приближаются к закату карьеры, но если «Ливерпуль» хочет снова выиграть что-то серьезное, это должно случиться в ближайшие год-два, наверное. Давайте, поднажмите в последнюю неделю трансферного окна, чтобы сформировать состав, достаточно крепкий для борьбы с «Сити»!» – сказал бывший защитник « ».

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