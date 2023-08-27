Каррагер о «Ливерпуле»: «Не думаю, что текущий состав может бросить вызов «Сити». Нужно подписать еще защитника и полузащитника»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Вирджил ван Дейк Мохамед Салах Алиссон Футбол

Джейми Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» на борьбу за чемпионство.

«Ливерпуль» был главным соперником «Манчестер Сити» последние 4-5 лет. В прошлом сезоне в борьбу включился «Арсенал». Но почему «Ливерпуль» снова не может стать такой командой в этом сезоне?

Не думаю, что текущий состав «Ливерпуля» достаточно хорош, чтобы бросить вызов «Ман Сити». Но на этой неделе они должны постараться, подписать, как я думаю, еще одного защитника и полузащитника. Это должно произойти, поскольку «Ливерпуль» все еще может стать главным соперником «Сити».

«Ливерпуль» начал сезон более чем здорово, но когда у вас есть кто-то вроде него [Алиссона], возможно, лучшего вратаря мира, когда есть Вирджил ван Дейк, Мо Салах... Эти игроки не то чтобы приближаются к закату карьеры, но если «Ливерпуль» хочет снова выиграть что-то серьезное, это должно случиться в ближайшие год-два, наверное. Давайте, поднажмите в последнюю неделю трансферного окна, чтобы сформировать состав, достаточно крепкий для борьбы с «Сити»!» – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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15 комментариев

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Aleksandr YNWA
За 4 дня до закрытия ТО Юрген трансфер бомбу готовит
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Phil
Ответ А.В. Бубнов
И снова Карра деморализует Нефтепроект) Скрипуче забивающий даже в купленных матчах, разбазаривая пенальками.
нормально делаешь, только не понятно для кого чушь эту однотипную пишешь постоянно))
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ta-tosha
Ответ mastadon
За последние сезоны кроме Ливерпуля никто вызов Сити и не бросил и это при том, что шейхи в любой момент могут купить себе Ливерпуль и сделать из него фарм клуб
Могут, но те шо из Ньюкасла. Они могут купить и Сити и Ливерпуль сразу, и не почувствовать.
А еще лучше - арсеналовские Уолтоны-Кронке. Эти могут купить самих этих шейхов :) оптом :)
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llolishe
Всем понятно что нужен новый ЦЗ типо Андре Силва из Бенфики
И нужен крайний защ, который лучше Трента в защите играет
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ta-tosha
Зачем полузащитник и ЦЗ?
А не проще купить одного ПЗ, но топового, который укрепит оборону и нивелирует косяки Вирджила из за последствий последней травмы. А Трента насовсем перевести в центр поля. И бинго. Все будут на своих местах. По Конате ноль вопросов, и Матип на всякий случай тоже есть
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mastadon
За последние сезоны кроме Ливерпуля никто вызов Сити и не бросил и это при том, что шейхи в любой момент могут купить себе Ливерпуль и сделать из него фарм клуб
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Buba
Ответ llolishe
Это всем понятно кроме Клоппа Клоппу наверно адреналина не хватает в жизни переживать такой бардак в обороне Чел просто шоу хочет
Сегодня шоу на загляденье было)
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Buba
Ответ llolishe
Штанга Альмирона -где была оборона Ливерпуля
Оборона косячит, согласен. Хватит ли времени подписать кого-то в оставшееся ТО, учитывая возню Ливерпуля на рынке.
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А.В. Бубнов
Ответ Phil
нормально делаешь, только не понятно для кого чушь эту однотипную пишешь постоянно))
Надеюсь маршрут ты прочесть успел.
Ах да, ты же жал на кнопку
Впредь мне, Чемпион Московской Олимпиады не пиши.
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Buba
Ответ llolishe
Всем понятно что нужен новый ЦЗ типо Андре Силва из Бенфики И нужен крайний защ, который лучше Трента в защите играет
Успеют ли?
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Николай Дягель
Ответ llolishe
Всем понятно что нужен новый ЦЗ типо Андре Силва из Бенфики И нужен крайний защ, который лучше Трента в защите играет
а трент в защите играет . он там что есть что его нету.
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Николай Дягель
Ответ ta-tosha
Зачем полузащитник и ЦЗ? А не проще купить одного ПЗ, но топового, который укрепит оборону и нивелирует косяки Вирджила из за последствий последней травмы. А Трента насовсем перевести в центр поля. И бинго. Все будут на своих местах. По Конате ноль вопросов, и Матип на всякий случай тоже есть
купи ты хоть еще пятерых в полузащиту , итог будет тот же. дырявая защита
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