Каррагер о «Ливерпуле»: «Не думаю, что текущий состав может бросить вызов «Сити». Нужно подписать еще защитника и полузащитника»
Джейми Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» на борьбу за чемпионство.
«Ливерпуль» был главным соперником «Манчестер Сити» последние 4-5 лет. В прошлом сезоне в борьбу включился «Арсенал». Но почему «Ливерпуль» снова не может стать такой командой в этом сезоне?
Не думаю, что текущий состав «Ливерпуля» достаточно хорош, чтобы бросить вызов «Ман Сити». Но на этой неделе они должны постараться, подписать, как я думаю, еще одного защитника и полузащитника. Это должно произойти, поскольку «Ливерпуль» все еще может стать главным соперником «Сити».
«Ливерпуль» начал сезон более чем здорово, но когда у вас есть кто-то вроде него [Алиссона], возможно, лучшего вратаря мира, когда есть Вирджил ван Дейк, Мо Салах... Эти игроки не то чтобы приближаются к закату карьеры, но если «Ливерпуль» хочет снова выиграть что-то серьезное, это должно случиться в ближайшие год-два, наверное. Давайте, поднажмите в последнюю неделю трансферного окна, чтобы сформировать состав, достаточно крепкий для борьбы с «Сити»!» – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
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А еще лучше - арсеналовские Уолтоны-Кронке. Эти могут купить самих этих шейхов :) оптом :)
И нужен крайний защ, который лучше Трента в защите играет
А не проще купить одного ПЗ, но топового, который укрепит оборону и нивелирует косяки Вирджила из за последствий последней травмы. А Трента насовсем перевести в центр поля. И бинго. Все будут на своих местах. По Конате ноль вопросов, и Матип на всякий случай тоже есть
Ах да, ты же жал на кнопку
Впредь мне, Чемпион Московской Олимпиады не пиши.