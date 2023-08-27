Салах забивает или ассистирует в АПЛ 9 матчей подряд. Сегодня – пас Нуньесу на 93-й

Мохамед Салах совершает результативные действия на протяжении 9 матчей АПЛ.

Сегодня вингер « » ассистировал нападающему , забившему победный гол в игре с « » (2:1) в 3-м туре чемпионата Англии.

В этом сезоне египтянин отметился очками по системе «гол+пас» в каждой из трех игр. В конце прошлого сезона он забивал или отдавал результативные передачи в шести матчах.

На этом отрезке у 4 гола и 7 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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