Салах забивает или ассистирует в АПЛ 9 матчей подряд. Сегодня – пас Нуньесу на 93-й

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Мохамед Салах Дарвин Нуньес Футбол

Мохамед Салах совершает результативные действия на протяжении 9 матчей АПЛ.

Сегодня вингер «Ливерпуля» ассистировал нападающему Дарвину Нуньесу, забившему победный гол в игре с «Ньюкаслом» (2:1) в 3-м туре чемпионата Англии.

В этом сезоне египтянин отметился очками по системе «гол+пас» в каждой из трех игр. В конце прошлого сезона он забивал или отдавал результативные передачи в шести матчах.

На этом отрезке у Салаха 4 гола и 7 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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Красный чай
За 100 млн отпустить его будет преступлением.
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Денис Давыдов
Ответ Красный чай
За 100 млн отпустить его будет преступлением.
за любые деньги его отпустить будет преступлением. потому что никого не успеют купить. А такой пас в Ливерпуле пока что может отдать ток Жота через задницу защитника 🤣
+19
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nb8dwryv56
Нуньес круто на скорости подстроился под удар!
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Stewee
Ответ Красный чай
За 100 млн отпустить его будет преступлением.
Для нас - преступление, а для дедушки Генри - прибыль)
+6
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Ivan Ermolenko
Мо - король, но крамолу скажу. надо задирать арабам цену в потолок и отпускать. Жота-Нуньес-Диас потянут, верю 🤘
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Трент 66
Если он реально уйдет, будет очень большой потерей.
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Aibek Mak
Если продать Салаха то про топ 4 можно забыть. И без этого шансы небольшие а если без Салаха то всё
+3
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Денис Давыдов
Ответ Красный чай
Ну как мне написали, будем надеяться что Генри тоже так считает
Продажа Салаха будет самым идиотским поступком Генри. я всячески поддерживал всегда ФСГ, но сначала загубленное прошлое лето, после которого 5 место казалось даже выше ожиданий, этим летом продажа Фаба и Хендо вместо которых купили лишь Эндо, сейчас возможная продажа Салаха и хрен знает кого купят ли кого, но в любом случае это будет не Салах и не сопоставимый футболист. Генри сам же все уничтожает, когда Клопп в нем разочаруется окончательно и уйдет, Ливерпуль снова ждут смутные времена.
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az za
Ответ Stewee
Для нас - преступление, а для дедушки Генри - прибыль)
100 млн и через год и два возьмут.... там ведь лига пенсионеров))
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Красный чай
Ответ Денис Давыдов
за любые деньги его отпустить будет преступлением. потому что никого не успеют купить. А такой пас в Ливерпуле пока что может отдать ток Жота через задницу защитника 🤣
Ну как мне написали, будем надеяться что Генри тоже так считает
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Stewee
Под одной из новостей про Салаха чел написал "немотивированный араб" - все, что нужно знать об "экспертах" спортса)
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llolishe
Наша легенда!
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А.В. Бубнов
Ответ Денис Давыдов
Продажа Салаха будет самым идиотским поступком Генри. я всячески поддерживал всегда ФСГ, но сначала загубленное прошлое лето, после которого 5 место казалось даже выше ожиданий, этим летом продажа Фаба и Хендо вместо которых купили лишь Эндо, сейчас возможная продажа Салаха и хрен знает кого купят ли кого, но в любом случае это будет не Салах и не сопоставимый футболист. Генри сам же все уничтожает, когда Клопп в нем разочаруется окончательно и уйдет, Ливерпуль снова ждут смутные времена.
Бизнес и душа несовместимы в 99% случаев.
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А.В. Бубнов
Ответ savik-A.M.
Продажа Салаха это не прибыль - это потеря всего арабского рынка
Там деньги у нескольких людей. Остальные футбол через сопки смотрят)
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А.В. Бубнов
Ответ nb8dwryv56
Нуньес круто на скорости подстроился под удар!
Это, что-то из дворового футбола.
Есть ощущение, что футболисты став профессионалами под давлением денег, опасаются такое проделывать.
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Айрат Ситдиков
Ответ Денис Давыдов
за любые деньги его отпустить будет преступлением. потому что никого не успеют купить. А такой пас в Ливерпуле пока что может отдать ток Жота через задницу защитника 🤣
С атакерами пока все плюс минус здоровы еще как-то можно справиться, если бы это был обмен на топового опорника, то можно было. А так просто отдавать ради бабок хз. Хотя получение прибыли главный приоритет для боссов.
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А.В. Бубнов
Ответ Stewee
Под одной из новостей про Салаха чел написал "немотивированный араб" - все, что нужно знать об "экспертах" спортса)
Да уж... Про такого эгоиста подобное сказануть, это как горбатить поверхность лужи)
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Даниил
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
ггг капец как так можно
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savik-A.M.
Ответ Stewee
Для нас - преступление, а для дедушки Генри - прибыль)
Продажа Салаха это не прибыль - это потеря всего арабского рынка
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Krutik_prutik
Нуньес легенда!
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nazar07
Как же правы те кто говорит про жадность Салаха. 4 Гола и всего 7 ассистов. Мог ведь 11 ассистов и обойтись без голов.
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Кринженян
Не ну это явно заявка на продажу, он должен был был пентатрик делать
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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