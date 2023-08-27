Салах забивает или ассистирует в АПЛ 9 матчей подряд. Сегодня – пас Нуньесу на 93-й
Мохамед Салах совершает результативные действия на протяжении 9 матчей АПЛ.
Сегодня вингер «Ливерпуля» ассистировал нападающему Дарвину Нуньесу, забившему победный гол в игре с «Ньюкаслом» (2:1) в 3-м туре чемпионата Англии.
В этом сезоне египтянин отметился очками по системе «гол+пас» в каждой из трех игр. В конце прошлого сезона он забивал или отдавал результативные передачи в шести матчах.
На этом отрезке у Салаха 4 гола и 7 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Есть ощущение, что футболисты став профессионалами под давлением денег, опасаются такое проделывать.