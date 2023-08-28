«В спорте сохраняется острая проблема сексизма. Надеемся, что испанские власти решат проблему, уважая права спортсменок». Пресс-секретарь генсека ООН о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол сборная Испании жен дискриминация Дженнифер Эрмосо Футбол

В ООН прокомментировали инцидент с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«Разве это трудно – не поцеловать кого-то в губы? 

В спорте сохраняется острая проблема сексизма, и мы надеемся, что испанские власти решат эту проблему таким образом, чтобы уважать права всех спортсменок», – сказал пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Прокуратура начала расследование эпизода с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо. Футболистке предложили подать заявление о преступлении сексуального характера

УЕФА не станет вмешиваться в дело Рубиалеса после жалобы генсека RFEF. Испанские клубы и сборные не отстранят от международных турниров

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фран
В мире проблема с никчёмными чиновниками всех мастей, во главе с ООН. Лига Наций, наверное, полезнее была, чем это недоразумение под названием ООН. Их надо всем составом отправить решать действительно важные проблемы куда-нибудь в Африку.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Садковский Ян
Да, если бы он Рамоса засосал, все нормально было бы, а так сексизм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Спортлото что-то молчит. Странно, пора уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий