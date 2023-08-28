«В спорте сохраняется острая проблема сексизма. Надеемся, что испанские власти решат проблему, уважая права спортсменок». Пресс-секретарь генсека ООН о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо

В ООН прокомментировали инцидент с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«Разве это трудно – не поцеловать кого-то в губы?

В спорте сохраняется острая проблема сексизма, и мы надеемся, что испанские власти решат эту проблему таким образом, чтобы уважать права всех спортсменок», – сказал пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Прокуратура начала расследование эпизода с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо. Футболистке предложили подать заявление о преступлении сексуального характера

УЕФА не станет вмешиваться в дело Рубиалеса после жалобы генсека RFEF. Испанские клубы и сборные не отстранят от международных турниров

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