Кузина Рубиалеса заявила о «глобальном линчевании» главы RFEF: «Миру должно быть стыдно. Луис – хороший человек, ему много лет завидуют»

Двоюродная сестра Луиса Рубиалеса осудила людей, выступающих против главы RFEF.

«Люди много лет ему завидуют, они хотят свалить все на него. Они решили воспользоваться ситуацией», – сказала Ванеса Руис Бехар.

Женщина отметила, что президент Королевской испанской футбольной федерации – «очень хороший человек», поэтому ситуация вызывает возмущение.

Также она отметила, что Рубиалес «опустошен» из-за того, что его мать заперлась в церкви и объявила голодовку из-за «кровавой и бесчеловечной охоты» на сына.

Руис Бехар признает, что президент федерации совершил ошибку, но задается вопросом, можно ли считать поцелуй «сексуальными домогательствами».

Кузина Рубиалеса считает, что происходит «глобальное линчевание», за которое «миру должно быть стыдно».

«Мы просто хотим, чтобы футболистка [Дженнифер Эрмосо] сказала правду и объяснила, почему три раза меняла свою позицию», – сказала Руис Бехар, добавив, что семья страдает от «несправедливого преследования и уничтожения».

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