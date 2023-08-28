Кузина Рубиалеса заявила о «глобальном линчевании» главы RFEF: «Миру должно быть стыдно. Луис – хороший человек, ему много лет завидуют»

Теги Луис Рубиалес женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Двоюродная сестра Луиса Рубиалеса осудила людей, выступающих против главы RFEF.

«Люди много лет ему завидуют, они хотят свалить все на него. Они решили воспользоваться ситуацией», – сказала Ванеса Руис Бехар.

Женщина отметила, что президент Королевской испанской футбольной федерации – «очень хороший человек», поэтому ситуация вызывает возмущение.

Также она отметила, что Рубиалес «опустошен» из-за того, что его мать заперлась в церкви и объявила голодовку из-за «кровавой и бесчеловечной охоты» на сына.

Руис Бехар признает, что президент федерации совершил ошибку, но задается вопросом, можно ли считать поцелуй «сексуальными домогательствами».

Кузина Рубиалеса считает, что происходит «глобальное линчевание», за которое «миру должно быть стыдно».

«Мы просто хотим, чтобы футболистка [Дженнифер Эрмосо] сказала правду и объяснила, почему три раза меняла свою позицию», – сказала Руис Бехар, добавив, что семья страдает от «несправедливого преследования и уничтожения».

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11 комментариев

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Николай Корягин
Еще один прекрасный вариант никнейма на спортсе «Кузина Рубиалеса»
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QWertY
Но харощих никто не любит, кузынаа
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Циник Петербургский
Я это мнение уже озвучивал. Если бы он сразу честно и искренне извинился за тот непрошенный поцелуй, то, весьма вероятно, всего этого кипеша удалось бы избежать. Либо уровень скандала был бы намного меньше. Ну, не сдержал человек эмоций. Бывает. Главное, что он осознал свою ошибку, что влез в чужое личное пространство, и публично извинился. Но ведь он выбрал самую нелепую и неудачную тактику - он начал врать... (Якобы "поцелуй был согласован" и т.д. и т.п.. )

И что еще хуже, его поймали на этом вранье.
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2ran
У Рубиалеса масса болезненных родственников по всему испанскому союзу.
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Spaten
Кузина: ну что ей не понравилось? Он такой симпатяга
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Федот Евграфович
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К маме теперь уже и кузина присоединилась. Тоже будет голодовку объявлять?
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Lindeman
Ответ el ruso guapo
На месте рубиалеса чисто из-за принципа поцеловал бы в засос какую нибудь бабенку спорстменку из Испании ещё раз. Пусть позлятся) но это Европа, к сожалению, в итоге вынудят на коленках извиняться.
И прощай карьера
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red hikkikomori
Ответ el ruso guapo
На месте рубиалеса чисто из-за принципа поцеловал бы в засос какую нибудь бабенку спорстменку из Испании ещё раз. Пусть позлятся) но это Европа, к сожалению, в итоге вынудят на коленках извиняться.
Пусть кузину поцелует при толпе - тогда простим)
По мнению большинства местных комментаторов норм, говорят их мамы и бабушки в губы целовали)
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Н.Ф.
Ответ 2ran
У Рубиалеса масса болезненных родственников по всему испанскому союзу.
Из того же фильма: "Он, конечно, виноват, но он не виноват".
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